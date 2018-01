TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 12

Jan 12 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14931 PFC 55D 15-Jan-18 99.9507 6.0011 3 400 99.9507 6.0011 INE114A14FB1 SAIL 91D 15-Jan-18 99.9507 6.0011 1 100 99.9507 6.0011 INE582L14CE7 TATA HOUSING DEVP 91D 15-Jan-18 99.9491 6.1960 1 25 99.9491 6.1960 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 99.8802 6.2542 1 45 99.8802 6.2542 INE722A14BJ3 SHRIRAM CITY UNION 59D 19-Jan-18 99.8691 6.8344 1 25 99.8691 6.8344 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 99.8311 6.1753 1 100 99.8311 6.1753 INE140A14RD7 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 22-Jan-18 99.8246 6.4133 1 25 99.8246 6.4133 INE445L14662 NABHA POWER 90D 23-Jan-18 99.8112 6.2766 1 100 99.8112 6.2766 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.7601 7.9795 1 5 99.7601 7.9795 INE245A14719 THE TATA POWER 86D 25-Jan-18 99.7769 6.2780 1 80 99.7769 6.2780 INE691I14GR5 L AND T INFRAST FIN 27D 29-Jan-18 99.7303 7.0505 1 100 99.7303 7.0505 INE957N14AA9 HERO FINCORP 68D 29-Jan-18 99.7513 6.5001 1 5 99.7513 6.5001 INE511C14RB9 MAGMA FINCORP 81D 29-Jan-18 99.6561 7.4092 1 4.7 99.6561 7.4092 INE556F14FM9 SIDBI 78D 31-Jan-18 99.6784 6.1980 1 35 99.6784 6.1980 INE881J14ND6 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Jan-18 99.6118 7.4866 1 5 99.6118 7.4866 INE742O14492 RELIANCE RETAIL 85D 31-Jan-18 99.7377 5.9995 1 5 99.7377 5.9995 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.6303 6.4496 3 650 99.6303 6.4496 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.6976 6.1506 1 5 99.6976 6.1506 INE860H14B22 ADITYA BIRLA FIN 60D 5-Feb-18 99.5549 6.7995 1 5 99.5549 6.7995 INE668E14565 HERO CYCLES 181D 6-Feb-18 99.5602 6.4494 1 30 99.5602 6.4494 INE657N14NX0 EDELWEISS COMMOD 58D 9-Feb-18 99.5076 6.4505 1 10 99.5076 6.4505 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.5649 6.3802 1 5 99.5649 6.3802 INE531F14CQ0 EDELWEISS SECURITIES 41D15-Feb-18 99.3577 6.9399 1 20 99.3577 6.9399 INE306N14MI7 TATA CAP FIN SERV 63D 6-Mar-18 99.1040 6.5999 1 5 99.1040 6.5999 INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 99.1054 6.4603 1 5 99.1054 6.4603 INE115A14789 LIC HOUSING FIN 61D 12-Mar-18 98.9539 6.5401 1 100 98.9539 6.5401 INE205A14LQ3 VEDANTA 61D 13-Mar-18 99.0104 6.4002 1 5 99.0104 6.4002 INE001A14RT7 HDFC 89D 13-Mar-18 98.9645 6.7002 1 5 98.9645 6.7002 INE866I14WE8 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Mar-18 98.9645 6.7002 1 5 98.9645 6.7002 INE501G14548 HT MEDIA 83D 15-Mar-18 98.9146 6.4600 2 240 98.9146 6.4600 INE113A14941 GNFC 72D 15-Mar-18 98.9146 6.4600 1 200 98.9146 6.4600 INE018E14KM3 SBI CARDS AND PAY 161D 15-Mar-18 98.8382 6.9200 1 3 98.8382 6.9200 INE167M14041 TATA COMMUNI 90D 22-Mar-18 98.7410 6.7448 1 50 98.7410 6.7448 INE306N14LW0 TATA CAP FIN SERV 164D 23-Mar-18 98.6753 7.0001 1 50 98.6753 7.0001 INE077E14AD9 ESSEL MINING AND249D 23-Mar-18 98.7127 6.7999 1 14.8 98.7127 6.7999 INE557F14EC1 NATIONAL HOUSING BK 81D 27-Mar-18 98.7250 6.3699 3 150 98.7329 6.3301 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 98.7571 6.3801 2 150 98.7571 6.3801 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 97.1890 7.6499 3 200 97.1890 7.6499 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.0309 7.6499 1 25 97.0309 7.6499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com