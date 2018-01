TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 15

Jan 15 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE588J14853 IL AND FS SECURITIE 60D 16-Jan-18 99.9804 7.1554 1 15 99.9804 7.1554 INE087M14157 BAHADUR CHAND INV 89D 24-Jan-18 99.8363 6.6498 1 110 99.8363 6.6498 INE912E14HT8 SBI GLOBAL FACTORS 90D 24-Jan-18 99.8363 6.6498 1 90 99.8363 6.6498 INE909H14LR3 TMF HOLDINGS 91D 24-Jan-18 99.8363 6.6498 1 70 99.8363 6.6498 INE804I14QX1 ECL FIN 57D 25-Jan-18 99.8338 6.7516 1 25 99.8338 6.7516 INE860H14A80 ADITYA BIRLA FIN 67D 29-Jan-18 99.7456 6.6495 1 75 99.7456 6.6495 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.7446 6.2306 4 350 99.7446 6.2306 INE539K14706 HDFC CREDILA FIN 90D 30-Jan-18 99.7275 6.6490 1 95 99.7275 6.6490 INE027E14EQ8 L AND T FIN 71D 30-Jan-18 99.7275 6.6490 1 25 99.7275 6.6490 INE688I14FA9 CAP FIRST 91D 31-Jan-18 99.7093 6.6509 2 195 99.7093 6.6509 INE881J14ND6 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Jan-18 99.6731 7.4819 1 5 99.6731 7.4819 INE891K14EX0 AXIS FIN 90D 1-Feb-18 99.6912 6.6507 1 85 99.6912 6.6507 INE018E14KO9 SBI CARDS AND PAY 91D 5-Feb-18 99.6189 6.6492 1 50 99.6189 6.6492 INE688I14FC5 CAP FIRST 91D 5-Feb-18 99.6110 6.7876 1 5 99.6110 6.7876 INE144H14BK3 DEUTSCHE INVEST 90D 7-Feb-18 99.5485 7.1976 1 10 99.5485 7.1976 INE121H14HH4 IL AND FS FIN SERV 181D 8-Feb-18 99.6020 6.0771 1 5 99.6020 6.0771 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.5907 6.2504 1 5 99.5907 6.2504 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.4182 6.8903 1 5 99.4182 6.8903 INE895D14285 TATA SONS 59D 23-Feb-18 99.2662 7.1004 1 5 99.2662 7.1004 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.2599 6.1852 1 25 99.2599 6.1852 INE001A14QN2 HDFC 364D 6-Mar-18 99.1107 6.5501 3 1400 99.1107 6.5501 INE053F14096 INDIAN RAILWAY FIN 77D 7-Mar-18 99.1068 6.4501 2 200 99.1068 6.4501 INE115A14789 LIC HOUSING FIN 61D 12-Mar-18 99.0071 6.5365 1 100 99.0071 6.5365 INE752E14062 POWER GRID CORP 60D 13-Mar-18 99.0257 6.3003 2 100 99.0257 6.3003 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 98.9840 6.3499 3 300 98.9840 6.3499 INE688I14EZ9 CAP FIRST 141D 15-Mar-18 98.8417 7.2497 1 50 98.8417 7.2497 INE891K14FI8 AXIS FIN 82D 26-Mar-18 98.7032 6.9500 2 250 98.7032 6.9500 INE572E14DF8 PNB HOUSING FIN 81D 3-Apr-18 98.4225 7.5002 1 150 98.4225 7.5002 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.0930 7.6420 4 125 97.0901 7.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com