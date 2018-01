TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 16

Jan 16 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE722A14BJ3 SHRIRAM CITY 59D 19-Jan-18 99.9439 6.8293 1 60 99.9439 6.8293 INE538A14436 GUJARAT FLUORO 88D 19-Jan-18 99.9457 6.6101 2 60 99.9457 6.6101 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 99.9487 6.2447 1 20 99.9487 6.2447 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 99.8982 6.1991 1 165 99.8982 6.1991 INE962S14497 TATA POWER 89D 23-Jan-18 99.8770 6.4215 1 50 99.8770 6.4215 INE265F14021 ENTERTAINMENT 364D 23-Jan-18 99.8773 6.4058 1 25 99.8773 6.4058 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.8473 7.9744 1 11 99.8473 7.9744 INE245A14719 THE TATA POWER 86D 25-Jan-18 99.8452 6.2883 3 210 99.8449 6.2999 INE205A14KQ5 VEDANTA 91D 25-Jan-18 99.8437 6.3488 2 200 99.8437 6.3488 INE227L14292 ARVIND LIFESTYLE 56D 25-Jan-18 99.8401 6.4952 1 25 99.8401 6.4952 INE027E14EZ9 L AND T FIN 27D 29-Jan-18 99.7613 7.2772 5 500 99.7602 7.3114 INE110L14FL5 RELIANCE JIO INFO 61D 29-Jan-18 99.7761 6.3005 2 325 99.7761 6.3005 INE657N14NS0 EDELWEISS COM 60D 29-Jan-18 99.7475 7.6996 1 10 99.7475 7.6996 INE019A14CR5 JSW STEEL 91D 29-Jan-18 99.7917 6.3490 1 5 99.7917 6.3490 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.7593 6.2905 1 25 99.7593 6.2905 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.7468 6.1772 2 205 99.7438 6.2502 INE018A14FJ7 LARSEN AND TOUBRO 48D 31-Jan-18 99.7416 6.3040 1 200 99.7416 6.3040 INE018A14FJ7 LARSEN AND TOUBRO 48D 31-Jan-18 99.7647 6.1491 1 5 99.7647 6.1491 INE202B14KZ1 DEWAN HOUSING 86D 31-Jan-18 99.7336 6.4997 1 5 99.7336 6.4997 INE866I14WB4 INDIA INFOLINE FIN 59D 1-Feb-18 99.7377 6.3994 1 5 99.7377 6.3994 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.7005 6.4498 3 125 99.7005 6.4498 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.7377 5.9995 1 5 99.7377 5.9995 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.7268 6.2494 1 5 99.7268 6.2494 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.6108 6.2006 1 5 99.6108 6.2006 INE205A14KW3 VEDANTA 91D 9-Feb-18 99.6158 6.1206 1 5 99.6158 6.1206 INE081A14726 TATA STEEL 90D 12-Feb-18 99.5631 6.1603 1 5 99.5631 6.1603 INE261F14CC4 NABARD 61D 14-Feb-18 99.5380 6.0505 1 5 99.5380 6.0505 INE404K14CS6 SHAPOORJI PAL 253D 20-Feb-18 99.3844 6.6496 1 5 99.3844 6.6496 INE522D14HH2 MANAPPURAM FIN 91D 26-Feb-18 99.2711 6.7000 1 5 99.2711 6.7000 INE247J14534 STERLING AND WIL 91D 26-Feb-18 99.1988 7.3700 1 5 99.1988 7.3700 INE774D14LV2 MAH AND MAH 364D 1-Mar-18 99.1703 6.9403 1 60 99.1703 6.9403 INE148I14QN4 INDIABULLS HOU 365D 2-Mar-18 99.1950 6.5824 2 35 99.1950 6.5824 INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 99.1679 6.2503 1 5 99.1679 6.2503 INE002A14722 RELIANCE INDUSTRIES 59D 8-Mar-18 99.1471 6.2797 1 5 99.1471 6.2797 INE002A14730 RELIANCE INDUSTRIES 63D 12-Mar-18 99.0766 6.2997 1 5 99.0766 6.2997 INE140A14RP1 PIRAMAL ENTERPRISES 77D 14-Mar-18 99.0246 6.4201 1 5 99.0246 6.4201 INE916D14G41 KOTAK MAH PRIME 168D 15-Mar-18 98.9294 6.9298 1 75 98.9294 6.9298 INE688I14EZ9 CAP FIRST 141D 15-Mar-18 98.8897 7.0657 1 10 98.8897 7.0657 INE114A14FL0 SAIL 60D 16-Mar-18 98.9396 6.6303 4 350 98.9227 6.7372 INE721A14AV2 SHRIRAM TRANS 75D 26-Mar-18 98.7090 7.0203 1 200 98.7090 7.0203 INE657N14KO5 EDELWEISS COM 364D 28-Mar-18 98.6037 7.2798 1 50 98.6037 7.2798 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.1114 7.7000 1 25 97.1114 7.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com