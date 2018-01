TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 17

Jan 17 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE445L14662 NABHA POWER 90D 23-Jan-18 99.8970 6.2723 1 50 99.8970 6.2723 INE886I14820 MOTILAL OSWAL SEC 60D 23-Jan-18 99.8867 6.9002 1 25 99.8867 6.9002 INE027E14EZ9 L AND T FIN 27D 29-Jan-18 99.7829 6.6189 3 225 99.7602 7.3114 INE027E14EZ9 L AND T FIN 27D 29-Jan-18 99.7802 7.3094 2 175 99.7802 7.3094 INE110L14FL5 RELIANCE JIO INFO 61D 29-Jan-18 99.7956 6.2299 1 125 99.7956 6.2299 INE657N14NS0 EDELWEISS COM 60D 29-Jan-18 99.7378 7.9962 1 12 99.7378 7.9962 INE688I14FE1 CAP FIRST 70D 29-Jan-18 99.7730 6.9203 1 12 99.7730 6.9203 INE538L14920 AADHAR HOUSING 77D 29-Jan-18 99.7632 7.2198 1 5 99.7632 7.2198 INE691I14GS3 L AND T INFRAST 28D 30-Jan-18 99.7608 6.7321 1 750 99.7608 6.7321 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.7761 6.3005 1 15 99.7761 6.3005 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.8031 6.0009 1 5 99.8031 6.0009 INE110L14FM3 RELIANCE JIO INFO 61D 30-Jan-18 99.8031 6.0009 1 5 99.8031 6.0009 INE110L14FD2 RELIANCE JIO INFO 90D 31-Jan-18 99.7608 6.2512 2 150 99.7608 6.2512 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.7608 6.2512 1 100 99.7608 6.2512 INE742O14492 RELIANCE RETAIL 85D 31-Jan-18 99.7705 5.9972 1 100 99.7705 5.9972 INE306N14LG3 TATA CAP FIN SERV 239D 31-Jan-18 99.7643 6.1596 1 87.1 99.7643 6.1596 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.7159 6.4995 3 200 99.7159 6.4995 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.7540 6.0008 1 5 99.7540 6.0008 INE053T14AB2 ONGC MANGALORE 90D 5-Feb-18 99.6705 6.3508 1 70 99.6705 6.3508 INE306N14MC0 TATA CAP FIN SERV 91D 5-Feb-18 99.6395 6.9505 1 25 99.6395 6.9505 INE556F14FO5 SIDBI 74D 9-Feb-18 99.6367 6.0495 1 5 99.6367 6.0495 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.4854 6.5104 6 485 99.4854 6.5104 INE018E14JM5 SBI CARDS AND PAY 276D 15-Feb-18 99.4862 6.5002 1 100 99.4862 6.5002 INE027E14ER6 L AND T FIN 88D 16-Feb-18 99.4678 6.5097 4 150 99.4678 6.5097 INE404K14CS6 SHAPOORJI PAL 253D 20-Feb-18 99.3844 6.6496 1 5 99.3844 6.6496 INE247J14534 STERLING AND WIL 91D 26-Feb-18 99.1988 7.3700 1 5 99.1988 7.3700 INE114A14FJ4 SAIL 91D 26-Feb-18 99.3208 6.4001 1 5 99.3208 6.4001 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.3106 6.1799 1 25 99.3106 6.1799 INE870D14BM8 NATIONAL FERT 64D 8-Mar-18 99.1811 6.1503 1 5 99.1811 6.1503 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.0744 6.2000 1 5 99.0744 6.2000 INE915T14147 SUN PHARMA LAB 174D 15-Mar-18 99.0457 6.2799 1 5 99.0457 6.2799 INE860H14B89 ADITYA BIRLA FIN 84D 27-Mar-18 98.7127 7.0000 3 350 98.7127 6.9999 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.1241 7.7199 2 50 97.1241 7.7199 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.1114 7.7000 1 15 97.1114 7.7000 INE001A14RX9 HDFC 166D 20-Jun-18 96.8654 7.7200 2 175 96.8654 7.7200 INE202B14KO5 DEWAN HOUSING 360D 28-Sep-18 94.8515 7.8000 1 125 94.8515 7.8000 INE975F14OL5 KOTAK MAH INVEST 255D 28-Sep-18 94.7639 7.9401 1 100 94.7639 7.9401 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com