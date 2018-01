TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 18

Jan 18 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14FK7 RELIANCE JIO INFO 59D 19-Jan-18 99.9834 6.0600 1 300 99.9834 6.0600 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 99.9836 5.9870 1 245 99.9836 5.9870 INE463A14GA2 BERGER PAINTS INDIA 28D 19-Jan-18 99.9836 5.9870 2 90 99.9836 5.9870 INE916D14A47 KOTAK MAH PRIME 365D 19-Jan-18 99.9822 6.4982 1 25 99.9822 6.4982 INE538A14436 GUJARAT FLUORO 88D 19-Jan-18 99.9836 5.9870 1 25 99.9836 5.9870 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.9343 5.9991 1 500 99.9343 5.9991 INE121A14OP8 CHOLAMANDALAM 91D 22-Jan-18 99.9332 6.0996 1 100 99.9332 6.0996 INE445L14662 NABHA POWER 90D 23-Jan-18 99.9171 6.0567 1 50 99.9171 6.0567 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.8909 7.9730 1 29 99.8909 7.9730 INE245A14719 THE TATA POWER 86D 25-Jan-18 99.8839 6.0608 2 110 99.8839 6.0608 INE886I14846 MOTILAL OSWAL SEC 58D 25-Jan-18 99.8659 7.0017 1 25 99.8659 7.0017 INE027E14EZ9 L AND T FIN 27D 29-Jan-18 99.8079 7.0252 2 100 99.8072 7.0508 INE688I14FE1 CAP FIRST 70D 29-Jan-18 99.7970 6.7496 1 25 99.7970 6.7496 INE691I14GR5 L AND T INFRAST FIN 27D29-Jan-18 99.7970 6.7496 1 15 99.7970 6.7496 INE860H14A72 ADITYA BIRLA FIN 75D 30-Jan-18 99.7786 6.7492 1 25 99.7786 6.7492 INE114A14FF2 SAIL 91D 1-Feb-18 99.7850 6.0495 1 5 99.7850 6.0495 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.7341 6.4871 3 105 99.7336 6.4997 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.7454 6.2111 1 100 99.7454 6.2111 INE144H14BK3 DEUTSCHE INVEST 90D 7-Feb-18 99.6074 7.1932 1 1 99.6074 7.1932 INE110L14FQ4 RELIANCE JIO INFO 60D 16-Feb-18 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE261F14CF7 NABARD 60D 20-Feb-18 99.4175 6.4806 1 5 99.4175 6.4806 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 99.2696 6.5502 2 100 99.2696 6.5502 INE518A14529 FORBES AND COM 90D 28-Feb-18 99.2040 7.1432 1 5 99.2040 7.1432 INE870D14BM8 NATIONAL FERT 64D 8-Mar-18 99.1811 6.1503 1 5 99.1811 6.1503 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE044A14294 SUN PHARMA 181D 7-Jun-18 97.2878 7.2681 4 275 97.2944 7.2500 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.1241 7.7199 2 100 97.1241 7.7199 INE044A14294 SUN PHARMA 181D 7-Jun-18 97.2952 7.3000 1 25 97.2952 7.3000 INE001A14RX9 HDFC 166D 20-Jun-18 96.8615 7.7299 1 75 96.8615 7.7299 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com