TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 19

Jan 19 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE870D14BJ4 NATIONAL FERTILIZERS 62D22-Jan-18 99.9507 6.0011 1 25 99.9507 6.0011 INE453T14099 BHARTI ENTERPRISES 81D 23-Jan-18 99.9297 6.4194 1 140 99.9297 6.4194 INE879F14BL6 INFINA FIN PRIVATE 60D 23-Jan-18 99.9829 6.2426 1 95 99.9829 6.2426 INE977J14FW8 TRAPTI TRADING AND 91D 23-Jan-18 99.9829 6.2426 1 50 99.9829 6.2426 INE445L14662 NABHA POWER 90D 23-Jan-18 99.9337 6.0539 1 50 99.9337 6.0539 INE978J14FV8 TURQUOISE INVEST 91D 23-Jan-18 99.9829 6.2426 1 45 99.9829 6.2426 INE001A14QM4 HDFC 343D 25-Jan-18 99.8990 6.1504 1 100 99.8990 6.1504 INE463A14GC8 BERGER PAINTS INDIA 30D 25-Jan-18 99.8965 6.3028 1 5 99.8965 6.3028 INE027E14EZ9 L AND T FIN 27D 29-Jan-18 99.8592 7.3521 1 100 99.8592 7.3521 INE019A14CR5 JSW STEEL 91D 29-Jan-18 99.8250 6.3987 1 10 99.8250 6.3987 INE027E14EQ8 L AND T FIN 71D 30-Jan-18 99.8378 7.4131 4 350 99.8381 7.3987 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.8138 6.1900 1 185 99.8138 6.1900 INE110L14FD2 RELIANCE JIO INFO 90D 31-Jan-18 99.8015 6.0497 1 50 99.8015 6.0497 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.8015 6.0497 1 25 99.8015 6.0497 INE114A14FF2 SAIL 91D 1-Feb-18 99.7850 6.0495 1 5 99.7850 6.0495 INE657N14NX0 EDELWEISS COMMOD 58D 9-Feb-18 99.6307 6.4426 1 35.5 99.6307 6.4426 INE081A14726 TATA STEEL 90D 12-Feb-18 99.6007 6.0970 2 55 99.5907 6.2504 INE514E14MW6 EXIM 63D 23-Feb-18 99.4351 6.4800 1 5 99.4351 6.4800 INE148I14UA3 INDIABULLS HOUSING 60D 26-Feb-18 99.3948 6.3498 1 5 99.3948 6.3498 INE572E14CZ8 PNB HOUSING FIN 61D 28-Feb-18 99.3404 6.5501 1 25 99.3404 6.5501 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.2973 6.3000 2 49 99.2973 6.3000 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.2868 6.8997 1 5 99.2868 6.8997 INE002A14730 RELIANCE INDUSTRIES 63D 12-Mar-18 99.1108 6.2975 1 500 99.1108 6.2975 INE335A14CC7 SURYA ROSHNI 69D 13-Mar-18 98.9987 6.9655 1 20 98.9987 6.9655 INE114A14FL0 SAIL 60D 16-Mar-18 99.0935 6.3000 1 5 99.0935 6.3000 INE289B14CS0 GIC HOUSING FIN 78D 23-Mar-18 98.8737 6.5997 3 100 98.8737 6.5997 INE557F14EC1 NATIONAL HOUSING BK 81D 27-Mar-18 98.8903 6.3998 2 50 98.8903 6.3998 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 98.4924 7.5500 2 50 98.4924 7.5500 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.1414 7.7272 3 35 97.1404 7.7301 INE296G14024 MUTHOOT CAP SERV 364D 13-Dec-18 92.0088 9.6650 1 15 92.0088 9.6650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com