TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 2

Jan 2 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14NI5 MAH AND MAH FIN 62D 3-Jan-18 99.9836 5.9870 3 200 99.9836 5.9870 INE002A14698 RELIANCE INDUS 57D 3-Jan-18 99.9838 5.9140 1 200 99.9838 5.9140 INE110L14FH3 RELIANCE JIO INFO 59D 5-Jan-18 99.9507 6.0011 1 425 99.9507 6.0011 INE121A14ON3 CHOLAMANDALAM 88D 12-Jan-18 99.8195 6.6002 1 100 99.8195 6.6002 INE134E14931 POWER FIN CORP 55D 15-Jan-18 99.7794 6.2075 1 350 99.7794 6.2075 INE572E14CM6 PNB HOUSING FIN 91D 15-Jan-18 99.7982 6.1505 1 5 99.7982 6.1505 INE114A14FC9 SAIL 91D 16-Jan-18 99.7428 6.7229 1 50 99.7428 6.7229 INE306N14LY6 TATA CAP FIN SERV 90D 16-Jan-18 99.7814 6.1511 1 5 99.7814 6.1511 INE522D14HF6 MANAPPURAM FIN 60D 19-Jan-18 99.7159 6.4995 1 10 99.7159 6.4995 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.6505 6.4007 2 280 99.6505 6.4007 INE453T14099 BHARTI ENTER 81D 23-Jan-18 99.6308 6.4408 1 450 99.6308 6.4408 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.5364 8.5001 1 5 99.5364 8.5001 INE036A14GM1 RELIANCE INFRAST 57D 24-Jan-18 99.5133 8.5007 1 5 99.5133 8.5007 INE413U14026 SAMASTA MICROFIN 56D 29-Jan-18 99.2839 9.7504 1 20 99.2839 9.7504 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.5267 6.1991 1 5 99.5267 6.1991 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.5435 6.1995 1 5 99.5435 6.1995 INE657N14NR2 EDELWEISS COM 64D 30-Jan-18 99.5032 6.7495 1 5 99.5032 6.7495 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.5112 6.1824 2 400 99.5112 6.1824 INE306N14LG3 TATA CAP FIN SERV 239D 31-Jan-18 99.5190 6.3005 1 5 99.5190 6.3005 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.5380 6.0505 1 5 99.5380 6.0505 INE556F14FM9 SIDBI 78D 31-Jan-18 99.5342 6.1005 1 5 99.5342 6.1005 INE601U14273 TATA MOTORS FIN 91D 31-Jan-18 99.4591 6.8449 1 5 99.4591 6.8449 INE205A14KU7 VEDANTA 91D 6-Feb-18 99.4350 6.0999 1 5 99.4350 6.0999 INE031A14291 HOUSING AND URBAN 90D 6-Feb-18 99.4534 5.9002 1 5 99.4534 5.9002 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 99.3995 6.3002 1 5 99.3995 6.3002 INE738C14DW4 BHARAT ALUMINIUM COMPANY 7-Feb-18 99.3948 6.3498 1 5 99.3948 6.3498 INE018E14JL7 SBI CARDS AND PAY 274D 9-Feb-18 99.2970 6.8003 1 100 99.2970 6.8003 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.3398 6.3835 1 70 99.3398 6.3835 INE522D14HB5 MANAPPURAM FIN 91D 13-Feb-18 99.2752 6.4996 1 5 99.2752 6.4996 INE261F14CC4 NABARD 61D 14-Feb-18 99.2517 6.3997 1 5 99.2517 6.3997 INE205A14KY9 VEDANTA 91D 14-Feb-18 99.2803 6.2999 1 5 99.2803 6.2999 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.1869 6.8003 2 50 99.1869 6.8003 INE763G14FD8 ICICI SECURITIES 87D 15-Feb-18 99.1793 6.8644 1 50 99.1793 6.8644 INE371K14563 TATA REALTY 153D 20-Feb-18 99.0954 6.7999 1 100 99.0954 6.7999 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 99.1481 6.4003 1 25 99.1481 6.4003 INE115A14722 LIC HOUSING FIN 89D 21-Feb-18 99.1547 6.3503 1 5 99.1547 6.3503 INE261F14CG5 NABARD 58D 23-Feb-18 99.1123 6.4100 1 10 99.1123 6.4100 INE038A14197 HINDALCO IND 178D 23-Feb-18 99.1054 6.4603 1 5 99.1054 6.4603 INE018A14FQ2 LARSEN AND TOU 60D 26-Feb-18 99.0374 6.4503 1 250 99.0374 6.4503 INE044A14278 SUN PHARMA 90D 26-Feb-18 99.0374 6.4503 1 250 99.0374 6.4503 INE014N14639 NATIONAL COP 84D 26-Feb-18 99.0154 6.5991 1 90 99.0154 6.5991 INE110L14FT8 RELIANCE JIO INFO 61D 26-Feb-18 99.0736 6.3203 1 5 99.0736 6.3203 INE539K14714 HDFC CREDILA FIN 90D 26-Feb-18 99.0069 6.7800 1 5 99.0069 6.7800 INE069I14658 INDIABULLS REAL 60D 27-Feb-18 98.7127 8.4999 1 200 98.7127 8.4999 INE514E14MX4 EXIM 60D 27-Feb-18 99.0596 6.3001 1 5 99.0596 6.3001 INE514E14MU0 EXIM 91D 28-Feb-18 98.9569 6.7499 2 100 98.9569 6.7499 INE423A14FW2 ADANI ENTERPRISES 90D 28-Feb-18 98.5154 9.6499 1 50 98.5154 9.6499 INE694L14FA1 TALWANDI SABO 86D 28-Feb-18 99.0427 6.2999 1 5 99.0427 6.2999 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.0092 6.2976 1 50 99.0092 6.2976 INE144H14BF3 DEUTSCHE INVEST 182D 2-Mar-18 98.8533 7.3000 1 100 98.8533 7.3000 INE824H14518 JULIUS BAER CAP 91D 14-Mar-18 98.6566 7.0003 1 50 98.6566 7.0003 INE121H14IF6 IL AND FS FIN SERV 90D 15-Mar-18 98.5431 7.4949 1 100 98.5431 7.4949 INE501A14DI9 DEEPAK FERTILIZERS 90D 15-Mar-18 98.7158 6.5949 1 25 98.7158 6.5949 INE155A14MQ8 TATA MOTORS 315D 16-Mar-18 98.7440 6.3599 1 100 98.7440 6.3599 INE140A14RB1 PIRAMAL ENTER 126D 20-Mar-18 98.6646 6.5002 1 25 98.6646 6.5002 INE140A14RA3 PIRAMAL ENTER 134D 22-Mar-18 98.6300 6.4999 2 125 98.6300 6.4999 INE523H14F68 JM FIN PRODUCTS 106D 23-Mar-18 98.4252 7.3000 4 230 98.4252 7.3000 INE027E14EX4 L AND T FIN 90D 26-Mar-18 98.4552 6.9000 1 75 98.4552 6.9000 INE027E14EY2 L AND T FIN 90D 27-Mar-18 98.4552 6.9000 2 325 98.4552 6.9000 INE891K14FH0 AXIS FIN 90D 28-Mar-18 98.4248 6.8724 2 185 98.4186 6.9000 INE001A14RS9 HDFC 157D 17-May-18 97.3535 7.3499 1 150 97.3535 7.3499 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 97.0111 7.3501 1 20 97.0111 7.3501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 