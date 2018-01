TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 22

Jan 22 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE265F14021 ENTERTAINMENT 364D 23-Jan-18 99.9824 6.4251 1 40 99.9824 6.4251 INE916D14E68 KOTAK MAH PRIME 197D 25-Jan-18 99.9458 6.5979 2 200 99.9458 6.5979 INE866I14VZ5 INDIA INFOLINE FIN 58D 25-Jan-18 99.9435 6.8781 1 25 99.9435 6.8781 INE294B14350 SML ISUZU 43D 25-Jan-18 99.9482 6.3056 1 25 99.9482 6.3056 INE463A14GC8 BERGER PAINTS INDIA 30D 25-Jan-18 99.9482 6.3056 1 20 99.9482 6.3056 INE296A14NG9 BAJAJ FIN 7D 25-Jan-18 99.9343 7.9988 1 10 99.9343 7.9988 INE477S14306 TATA MOTORS FIN 90D 29-Jan-18 99.8883 6.8027 1 100 99.8883 6.8027 INE982D14851 GODREJ AND BOYCE 91D 29-Jan-18 99.8803 6.2490 1 95 99.8803 6.2490 INE657N14NS0 EDELWEISS COMMOD 60D 29-Jan-18 99.8762 6.4633 1 5 99.8762 6.4633 INE657N14NS0 EDELWEISS COMMOD 60D 29-Jan-18 99.8851 6.9978 1 5 99.8851 6.9978 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.8474 6.1982 1 25 99.8474 6.1982 INE866I14WB4 INDIA INFOLINE FIN 59D 1-Feb-18 99.8251 6.3950 1 445 99.8251 6.3950 INE511C14RC7 MAGMA FINCORP 64D 1-Feb-18 99.7915 7.6262 1 30 99.7915 7.6262 INE866I14VS0 INDIA INFOLINE FIN 87D 2-Feb-18 99.7820 7.2494 1 5 99.7820 7.2494 INE916D14H24 KOTAK MAH PRIME 91D 5-Feb-18 99.7475 6.5997 1 5 99.7475 6.5997 INE694L14EY4 TALWANDI SABO 88D 9-Feb-18 99.6927 6.2506 1 5 99.6927 6.2506 INE081A14726 TATA STEEL 90D 12-Feb-18 99.6718 6.0094 1 5 99.6718 6.0094 INE110L14FP6 RELIANCE JIO INFO 62D 12-Feb-18 99.6696 6.0498 1 5 99.6696 6.0498 INE261F14CF7 NABARD 60D 20-Feb-18 99.5251 6.2202 1 5 99.5251 6.2202 INE487L14748 IIFL FACILITIES SERV 58D23-Feb-18 99.4611 6.3795 1 5 99.4611 6.3795 INE114A14FJ4 SAIL 91D 26-Feb-18 99.4166 6.2997 1 5 99.4166 6.2997 INE514E14MU0 EXIM 91D 28-Feb-18 99.3971 6.1498 1 5 99.3971 6.1498 INE891K14EW2 AXIS FIN 118D 1-Mar-18 99.2816 6.9504 1 20 99.2816 6.9504 INE148I14QN4 INDIABULLS HOUSING 365D 2-Mar-18 99.3024 6.5747 1 5 99.3024 6.5747 INE572E14CU9 PNB HOUSING FIN 90D 12-Mar-18 99.1210 6.6057 1 50 99.1210 6.6057 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.1302 6.2797 1 25 99.1302 6.2797 INE019A14DB7 JSW STEEL 89D 14-Mar-18 99.1336 6.3800 1 5 99.1336 6.3800 INE756I14BI6 HDB FIN SERV 156D 15-Mar-18 99.0196 6.9498 1 300 99.0196 6.9498 INE721A14AQ2 SHRIRAM TRANSPORT 74D 20-Mar-18 98.9155 7.0207 1 65 98.9155 7.0207 INE514E14MO3 EXIM 209D 26-Mar-18 98.9243 6.3000 1 25 98.9243 6.3000 INE557F14EB3 NATIONAL HOUSING BK 84D 28-Mar-18 98.8731 6.4001 2 250 98.8731 6.4001 INE036A14GF5 RELIANCE INFRAST 211D 25-Apr-18 98.0195 7.9300 1 50 98.0195 7.9300 INE044A14294 SUN PHARMACEUTICAL181D 7-Jun-18 97.3359 7.4001 1 100 97.3359 7.4001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com