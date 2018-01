TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 23

Jan 23 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE087M14157 BAHADUR CHAND 89D 24-Jan-18 99.9811 6.8998 1 240 99.9811 6.8998 INE915D14BE8 CITICORP FIN (INDIA) 61D24-Jan-18 99.9812 6.8633 1 145 99.9812 6.8633 INE667F14DJ5 SUNDARAM BNP PAR 91D 24-Jan-18 99.9825 6.3886 1 75 99.9825 6.3886 INE816K14534 RSPL 91D 24-Jan-18 99.9825 6.3886 1 50 99.9825 6.3886 INE001A14QM4 HDFC 343D 25-Jan-18 99.9637 6.6220 3 390 99.9636 6.6454 INE306N14MB2 TATA CAP FIN SERV 85D 25-Jan-18 99.9631 6.7367 1 300 99.9631 6.7367 INE694L14EV0 TALWANDI SABO POW 90D 25-Jan-18 99.9648 6.4263 1 300 99.9648 6.4263 INE205A14KQ5 VEDANTA 91D 25-Jan-18 99.9649 6.4080 1 250 99.9649 6.4080 INE296A14NG9 BAJAJ FIN 7D 25-Jan-18 99.9619 6.9599 3 225 99.9617 6.9924 INE019A14CS3 JSW STEEL 90D 25-Jan-18 99.9651 6.3715 2 100 99.9651 6.3715 INE301A14EQ5 RAYMOND 90D 25-Jan-18 99.9649 6.4080 1 75 99.9649 6.4080 INE901W14323 JM FIN CAP 90D 25-Jan-18 99.9616 7.0107 1 50 99.9616 7.0107 INE974X14013 TUBE INVESTMENTS OF 87D 25-Jan-18 99.9658 6.2436 1 50 99.9658 6.2436 INE019A14CR5 JSW STEEL 91D 29-Jan-18 99.8952 6.3820 2 240 99.8952 6.3820 INE110L14FL5 RELIANCE JIO INFO 61D 29-Jan-18 99.8957 6.3515 2 150 99.8957 6.3515 INE982D14851 GODREJ AND BOYCE 91D 29-Jan-18 99.8982 6.1991 1 139 99.8982 6.1991 INE957N14AA9 HERO FINCORP 68D 29-Jan-18 99.8933 6.4979 1 75 99.8933 6.4979 INE055A14FS0 CENTURY TEXTILES 39D 29-Jan-18 99.8962 6.3211 1 25 99.8962 6.3211 INE487L14706 IIFL FACILITIES SERV 60D29-Jan-18 99.8846 7.0283 1 10 99.8846 7.0283 INE371K14555 TATA REALTY AND 202D 30-Jan-18 99.8693 6.8240 1 30 99.8693 6.8240 INE027E14EQ8 L AND T FIN 71D 30-Jan-18 99.8678 6.9024 1 25 99.8678 6.9024 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.8817 6.1758 1 19 99.8817 6.1758 INE774D14NH7 MAH AND MAH FIN 92D 30-Jan-18 99.8755 6.4999 1 10 99.8755 6.4999 INE018A14FJ7 LARSEN AND TOUBRO 48D 31-Jan-18 99.8632 6.2501 2 595 99.8632 6.2501 INE601U14273 TATA MOTORS FIN 91D 31-Jan-18 99.8577 6.5017 3 265 99.8577 6.5017 INE244L14AC2 INDIABULLS COM 89D 31-Jan-18 99.8485 6.9227 1 200 99.8485 6.9227 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.8639 6.2180 2 150 99.8639 6.2180 INE978J14FW6 TURQUOISE INVEST 90D 31-Jan-18 99.8512 6.7991 1 95 99.8512 6.7991 INE647O14AP2 ADITYA BIRLA FASHION72D 31-Jan-18 99.8599 6.4010 1 75 99.8599 6.4010 INE028E14CT4 KOTAK SECURITIES 91D 31-Jan-18 99.8577 6.5017 1 50 99.8577 6.5017 INE301A14ER3 RAYMOND 89D 31-Jan-18 99.8588 6.4514 1 25 99.8588 6.4514 INE114A14FF2 SAIL 91D 1-Feb-18 99.8355 6.6824 1 355 99.8355 6.6824 INE647O14AN7 ADITYA BIRLA FASHION 90D 5-Feb-18 99.7761 6.3005 1 100 99.7761 6.3005 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.7181 6.4490 1 5 99.7181 6.4490 INE018E14JM5 SBI CARDS AND PAY 276D 15-Feb-18 99.5671 6.8998 1 50 99.5671 6.8998 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.5671 6.8998 1 25 99.5671 6.8998 INE487L14748 IIFL FACILITIES SERV 58D23-Feb-18 99.4619 6.3700 1 5 99.4619 6.3700 INE110L14FT8 RELIANCE JIO INFO 61D 26-Feb-18 99.4462 6.1595 1 5 99.4462 6.1595 INE019A14CX3 JSW STEEL 90D 27-Feb-18 99.3641 6.6740 1 400 99.3641 6.6740 INE248U14CC0 IIFL WEALTH FIN 91D 8-Mar-18 99.2169 6.6997 1 5 99.2169 6.6997 INE651J14776 JM FIN CREDIT SOL 88D 9-Mar-18 99.1988 6.7000 1 5 99.1988 6.7000 INE114A14FL0 SAIL 60D 16-Mar-18 99.1480 6.1500 1 5 99.1480 6.1500 INE723X14022 TRUST INVESTMENT 90D 19-Mar-18 98.8206 7.9203 1 100 98.8206 7.9203 INE756I14BM8 HDB FIN SERV 75D 20-Mar-18 98.9449 6.9503 1 25 98.9449 6.9503 INE721A14AR0 SHRIRAM TRANSPORT 72D 22-Mar-18 98.8999 7.0001 2 300 98.8999 7.0001 INE019A14DG6 JSW STEEL 87D 23-Mar-18 99.0228 6.2103 1 150 99.0228 6.2103 INE404K14DD6 SHAPOORJI PALLONJI 167D 23-Apr-18 98.0893 7.8999 1 55 98.0893 7.8999 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 97.7841 7.3851 1 40 97.7841 7.3851 INE044A14294 SUN PHARMACEUTICAL181D 7-Jun-18 97.3429 7.3801 1 175 97.3429 7.3801 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.2239 7.7201 1 5 97.2239 7.7201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com