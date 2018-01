TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 24

Jan 24 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14QM4 HDFC 343D 25-Jan-18 99.9829 6.2426 2 435 99.9829 6.2426 INE205A14KQ5 VEDANTA 91D 25-Jan-18 99.9830 6.2061 1 200 99.9830 6.2061 INE463A14GC8 BERGER PAINTS INDIA 30D 25-Jan-18 99.9830 6.2061 1 55 99.9830 6.2061 INE916D14E68 KOTAK MAH PRIME 197D 25-Jan-18 99.9822 6.4982 1 55 99.9822 6.4982 INE027E14EZ9 L AND T FIN 27D 29-Jan-18 99.9028 7.1025 2 400 99.9028 7.1025 INE244N14228 MAH VEHICLE 80D 29-Jan-18 99.9131 6.3492 1 290 99.9131 6.3492 INE982D14851 GODREJ AND BOYCE 91D 29-Jan-18 99.9138 6.2980 1 200 99.9138 6.2980 INE306N14LZ3 TATA CAP FIN SERV 91D 29-Jan-18 99.9028 7.1025 1 50 99.9028 7.1025 INE886I14838 MOTILAL OSWAL SEC. 62D 29-Jan-18 99.9076 6.7514 1 50 99.9076 6.7514 INE957N14AA9 HERO FINCORP 68D 29-Jan-18 99.9104 6.5467 1 5 99.9104 6.5467 INE205A14KV5 VEDANTA 88D 30-Jan-18 99.8960 6.3333 2 477.7 99.8960 6.3333 INE691I14GS3 L AND T INFRAST FIN 28D30-Jan-18 99.8834 7.1014 1 100 99.8834 7.1014 INE780C14976 JM FIN 57D 30-Jan-18 99.8916 6.6015 1 5 99.8916 6.6015 INE668E14557 HERO CYCLES 183D 31-Jan-18 99.8774 6.4006 1 50 99.8774 6.4006 INE549K14846 MUTHOOT FINCORP 30D 31-Jan-18 99.8508 7.7913 2 25 99.8508 7.7913 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.8793 6.3012 2 25 99.8793 6.3012 INE169A14DW6 COROMANDEL INTER 90D 1-Feb-18 99.8599 6.4010 1 100 99.8599 6.4010 INE202B14KX6 DHFL 91D 2-Feb-18 99.8299 6.9103 1 125 99.8299 6.9103 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.8461 6.2511 1 5 99.8461 6.2511 INE053T14AB2 ONGC MANGALORE 90D 5-Feb-18 99.7900 6.4009 1 70 99.7900 6.4009 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.7479 6.1499 1 5 99.7479 6.1499 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.5799 6.9992 1 125 99.5799 6.9992 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 99.5142 6.5994 1 25 99.5142 6.5994 INE423A14FT8 ADANI ENTERPRISES 87D 22-Feb-18 99.4911 6.4379 1 5 99.4911 6.4379 INE657N14OB4 EDELWEISS COMMOD 58D 23-Feb-18 99.4296 7.2204 1 5 99.4296 7.2204 INE871D14JA4 IL & FS 68D 26-Feb-18 99.4068 6.6003 1 5 99.4068 6.6003 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.4074 6.3997 1 25 99.4074 6.3997 INE404K14DJ3 SHAPOORJI PALLONJI 57D 8-Mar-18 99.1900 6.9317 1 25 99.1900 6.9317 INE202B14LN5 DHFL 55D 8-Mar-18 99.2803 6.2999 1 5 99.2803 6.2999 INE027E14EV8 L AND T FIN 91D 13-Mar-18 99.1472 6.6798 1 5 99.1472 6.6798 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.1390 6.3399 1 20 99.1390 6.3399 INE538L14938 AADHAR HOUSING FIN 85D 15-Mar-18 99.1481 6.4003 1 5 99.1481 6.4003 INE114A14FL0 SAIL 60D 16-Mar-18 99.1480 6.1500 1 5 99.1480 6.1500 INE756I14BM8 HDB FIN SERV 75D 20-Mar-18 99.0330 6.6000 1 5 99.0330 6.6000 INE002A14748 RELIANCE INDUSTRIES 70D 22-Mar-18 99.0089 6.4100 3 75 99.0089 6.4100 INE019A14DG6 JSW STEEL 87D 23-Mar-18 99.0244 6.2000 1 150 99.0244 6.2000 INE657N14KO5 EDELWEISS COMMOD 364D 28-Mar-18 98.7633 7.2547 1 50 98.7633 7.2547 INE404K14DD6 SHAPOORJI PALLONJI 167D 23-Apr-18 98.1160 7.8749 3 55 98.1160 7.8749 INE036A14GF5 RELIANCE INFRAST 211D 25-Apr-18 98.0529 7.9649 2 60 98.0529 7.9649 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com