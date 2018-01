TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 29

Jan 29 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.9836 5.9870 7 550 99.9836 5.9870 INE027E14EQ8 L AND T FIN 71D 30-Jan-18 99.9826 6.3521 3 200 99.9826 6.3521 INE476M14AN5 L AND T HOUSING FIN 27D 30-Jan-18 99.9826 6.3521 2 125 99.9826 6.3521 INE780C14976 JM FIN 57D 30-Jan-18 99.9815 6.7537 1 120 99.9815 6.7537 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.9669 6.0396 4 355 99.9671 6.0062 INE722A14BM7 SHRIRAM CITY UNION 64D 31-Jan-18 99.9652 6.3532 2 100 99.9652 6.3532 INE916D14C52 KOTAK MAH PRIME 294D 31-Jan-18 99.9638 6.6089 1 75 99.9638 6.6089 INE742O14492 RELIANCE RETAIL 85D 31-Jan-18 99.9671 6.0062 1 65 99.9671 6.0062 INE477L14BV6 INDIA INFOLINE HOUS 90D 31-Jan-18 99.9644 6.4993 1 50 99.9644 6.4993 INE110L14FD2 RELIANCE JIO INFO 90D 31-Jan-18 99.9669 6.0428 1 25 99.9669 6.0428 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.9332 6.0996 1 300 99.9332 6.0996 INE403D14031 BHARTI TELECOM 10D 2-Feb-18 99.9119 8.0462 1 25 99.9119 8.0462 INE028E14CW8 KOTAK SECURITIES 90D 7-Feb-18 99.8191 7.3498 2 50 99.8191 7.3498 INE138A14260 PENINSULA LAND 88D 12-Feb-18 99.5810 10.9699 1 3 99.5810 10.9699 INE871D14IZ3 INFRAST LEASING 65D 15-Feb-18 99.6588 7.3508 2 50 99.6588 7.3508 INE027E14ER6 L AND T FIN 88D 16-Feb-18 99.6560 6.9996 1 25 99.6560 6.9996 INE909H14LS1 TMF HOLDINGS 91D 26-Feb-18 99.4279 7.5006 1 125 99.4279 7.5006 INE763G14FK3 ICICI SECURITIES 60D 27-Feb-18 99.4463 7.0078 1 50 99.4463 7.0078 INE572E14CZ8 PNB HOUSING FIN 61D 28-Feb-18 99.4442 6.8000 2 50 99.4442 6.8000 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.4636 6.3497 1 500 99.4636 6.3497 INE144H14BG1 DEUTSCHE INVEST 182D 12-Mar-18 99.1554 7.4025 1 125 99.1554 7.4025 INE110L14FS0 RELIANCE JIO INFO 83D 15-Mar-18 99.2210 6.3682 1 150 99.2210 6.3682 INE157D14DA1 CLIX CAP SERV PVT 90D 15-Mar-18 99.1215 7.1888 1 25 99.1215 7.1888 INE155A14MT2 TATA MOTORS 302D 22-Mar-18 99.0929 6.4254 1 200 99.0929 6.4254 INE306N14LW0 TATA CAP FIN SERV 164D 23-Mar-18 98.9867 7.0498 1 25 98.9867 7.0498 INE557F14ED9 NATIONAL HOUSING 60D 23-Mar-18 99.0881 6.4597 1 5 99.0881 6.4597 INE018A14FM1 LARSEN AND TOUBRO 94D 26-Mar-18 99.0253 6.4155 1 200 99.0253 6.4155 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 98.9675 6.7999 2 50 98.9675 6.7999 INE027E14EY2 L AND T FIN 90D 27-Mar-18 98.9193 6.9959 1 200 98.9193 6.9959 INE674K14081 ADITYA BIRLA CAP 90D 27-Mar-18 98.9040 7.0960 1 25 98.9040 7.0960 INE909H14MA7 TMF HOLDINGS 91D 24-Apr-18 98.1307 8.1799 1 25 98.1307 8.1799 INE134E14873 POWER FIN CORP 320D 15-May-18 97.8962 7.3999 1 25 97.8962 7.3999 INE202B14KF3 DHFL 336D 18-Jun-18 97.0536 7.9149 1 50 97.0536 7.9149 INE404K14DH7 SHAPOORJI PAL 293D 26-Sep-18 94.8886 8.1923 1 20 94.8886 8.1923 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com