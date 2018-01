TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 3

Jan 3 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14MI5 EXIM 183D 5-Jan-18 99.9677 5.8967 1 500 99.9677 5.8967 INE110L14FJ9 RELIANCE JIO INFO 60D 8-Jan-18 99.9192 5.9032 1 25 99.9192 5.9032 INE140A14QX7 PIRAMAL ENTER 90D 10-Jan-18 99.8802 6.2542 3 400 99.8802 6.2542 INE205A14KO0 VEDANTA 91D 11-Jan-18 99.8654 6.1494 3 275 99.8654 6.1494 INE001A14RK6 HDFC 88D 12-Jan-18 99.8449 6.2999 1 200 99.8449 6.2999 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUS 88D 12-Jan-18 99.8417 6.4289 3 175 99.8375 6.6010 INE134E14931 POWER FIN CORP 55D 15-Jan-18 99.7966 6.1984 2 375 99.7999 6.0986 INE601U14240 TATA MOTORS FIN 91D 15-Jan-18 99.7835 6.5995 4 195 99.7835 6.5995 INE404K14CZ1 SHAPOORJI PALLONJI 119D 18-Jan-18 99.7221 6.7811 1 135 99.7221 6.7811 INE036A14GQ2 RELIANCE INFRAST 46D 19-Jan-18 99.7132 6.9989 1 5 99.7132 6.9989 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.5636 7.9992 1 5 99.5636 7.9992 INE036A14GM1 RELIANCE INFRAST 57D 24-Jan-18 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE977J14GA2 TRAPTI TRADING 76D 25-Jan-18 99.5739 7.0996 1 50 99.5739 7.0996 INE140A14RF2 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 25-Jan-18 99.6503 6.0994 1 5 99.6503 6.0994 INE413U14026 SAMASTA MICROFIN 56D 29-Jan-18 99.3103 9.7496 1 20 99.3103 9.7496 INE881J14MT4 SREI EQUIPMENT FIN 91D 29-Jan-18 99.5228 7.0005 1 5 99.5228 7.0005 INE019A14CR5 JSW STEEL 91D 29-Jan-18 99.5670 6.3493 1 5 99.5670 6.3493 INE774D14NH7 MAH AND MAH FIN 92D 30-Jan-18 99.5299 6.3851 1 105 99.5299 6.3851 INE881J14MV0 SREI EQUIPMENT FIN 61D 30-Jan-18 99.5038 7.0006 1 5 99.5038 7.0006 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.5281 6.1807 1 300 99.5281 6.1807 INE121A14OC6 CHOLAMANDALAM 320D 31-Jan-18 99.4773 6.8496 1 75 99.4773 6.8496 INE881J14ND6 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Jan-18 99.4280 7.4993 1 60 99.4280 7.4993 INE059B14HX6 SIMPLEX INFRASTS 30D 31-Jan-18 99.2656 9.6443 2 45 99.2656 9.6443 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.5728 5.7999 1 5 99.5728 5.7999 INE202B14KZ1 DEWAN HOUSING FIN 86D 31-Jan-18 99.5251 6.4506 1 5 99.5251 6.4506 INE484J14DC2 GODREJ PROPERTIES 91D 5-Feb-18 99.4225 6.4246 1 25 99.4225 6.4246 INE688I14FC5 CAP FIRST 91D 5-Feb-18 99.4637 6.1502 1 5 99.4637 6.1502 INE031A14291 HOUSING AND URB 90D 6-Feb-18 99.4194 6.2693 1 300 99.4194 6.2693 INE556F14FO5 SIDBI 74D 9-Feb-18 99.4068 6.0503 1 5 99.4068 6.0503 INE205A14KW3 VEDANTA 91D 9-Feb-18 99.4020 6.0995 1 5 99.4020 6.0995 INE019A14CV7 JSW STEEL 91D 9-Feb-18 99.3776 6.3500 1 5 99.3776 6.3500 INE140A14RL0 PIRAMAL ENTER 63D 12-Feb-18 99.3524 6.1004 1 5 99.3524 6.1004 INE110L14FP6 RELIANCE JIO INFO 62D 12-Feb-18 99.3282 6.3299 1 5 99.3282 6.3299 INE138A14260 PENINSULA LAND 88D 12-Feb-18 98.8027 11.0578 1 2 98.8027 11.0578 INE414G14GK1 MUTHOOT FIN 91D 16-Feb-18 99.2401 6.4997 1 5 99.2401 6.4997 INE445L14712 NABHA POWER 63D 16-Feb-18 99.2749 6.1999 1 5 99.2749 6.1999 INE110L14FQ4 RELIANCE JIO INFO 60D 16-Feb-18 99.2581 6.2004 1 5 99.2581 6.2004 INE110L14FQ4 RELIANCE JIO INFO 60D 16-Feb-18 99.2749 6.1999 1 5 99.2749 6.1999 INE261F14CF7 NABARD 60D 20-Feb-18 99.1530 6.4957 1 250 99.1530 6.4957 INE477L14CD2 INDIA INFOLINE HOUS 60D 20-Feb-18 99.1510 6.6498 1 5 99.1510 6.6498 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 99.1988 6.1417 2 30 99.1913 6.1996 INE244L14AG3 INDIABULLS COM 58D 23-Feb-18 99.1174 6.5004 1 5 99.1174 6.5004 INE044A14278 SUN PHARMA 90D 26-Feb-18 99.1006 6.2502 1 50 99.1006 6.2502 INE915T14154 SUN PHARMA LAB 70D 26-Feb-18 99.1006 6.2502 1 25 99.1006 6.2502 INE247J14534 STERLING AND WIL 91D 26-Feb-18 98.8659 7.8999 1 5 98.8659 7.8999 INE780C14984 JM FIN 59D 26-Feb-18 99.0650 6.4999 1 5 99.0650 6.4999 INE871D14JA4 INFRAST LEASING 68D 26-Feb-18 99.0507 6.6003 1 5 99.0507 6.6003 INE237W14058 BLUE STAR ENG 180D 27-Feb-18 98.9528 7.0231 1 15 98.9528 7.0231 INE572E14CZ8 PNB HOUSING FIN 61D 28-Feb-18 99.0626 6.2798 1 25 99.0626 6.2798 INE756I14AZ2 HDB FIN SERV 268D 1-Mar-18 98.9384 6.8709 1 50 98.9384 6.8709 INE854D14167 UNITED SPIRITS 88D 2-Mar-18 98.9951 6.5002 1 5 98.9951 6.5002 INE081A14734 TATA STEEL 90D 6-Mar-18 98.9417 6.4002 3 400 98.9417 6.4002 INE205A14LG4 VEDANTA 90D 6-Mar-18 98.9254 6.4998 2 220 98.9254 6.4998 INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 98.9192 6.3302 1 75 98.9192 6.3302 INE572E14CU9 PNB HOUSING FIN 90D 12-Mar-18 98.7899 6.5750 1 75 98.7899 6.5750 INE205A14LJ8 VEDANTA 90D 12-Mar-18 98.8209 6.5001 2 75 98.8209 6.5001 INE140A14RP1 PIRAMAL ENTERPRISES 77D 14-Mar-18 98.7688 6.4999 2 250 98.7688 6.4999 INE688I14EZ9 CAP FIRST 141D 15-Mar-18 98.6463 7.0547 1 85 98.6463 7.0547 INE018A14FK5 LARSEN AND TOUBRO 88D 19-Mar-18 98.7132 6.4298 2 200 98.7132 6.4298 INE414G14GP0 MUTHOOT FIN 80D 23-Mar-18 98.4865 7.1002 2 450 98.4865 7.1002 INE523H14F68 JM FIN PRODUCTS 106D 23-Mar-18 98.4572 7.2398 1 25 98.4572 7.2398 INE244L14AE8 INDIABULLS COM 90D 26-Mar-18 98.4474 7.0200 1 100 98.4474 7.0200 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 98.5444 6.5749 3 50 98.5444 6.5749 INE220B14AB5 KALPATARU POWER 84D 27-Mar-18 98.5280 6.5700 2 125 98.5280 6.5700 INE891K14FH0 AXIS FIN 90D 28-Mar-18 98.4179 6.9851 1 100 98.4179 6.9851 INE085A14DE2 CHAMBAL FERT 86D 28-Mar-18 98.5463 6.4099 1 10 98.5463 6.4099 INE028E14CZ1 KOTAK SECURITIES 126D 30-Mar-18 98.3546 7.1002 1 150 98.3546 7.1002 INE001A14RS9 HDFC 157D 17-May-18 97.3675 7.4199 1 25 97.3675 7.4199 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 97.1060 7.3999 2 200 97.1060 7.3999 INE404K14DH7 SHAPOORJI PAL 293D 26-Sep-18 94.6034 7.8275 1 10 94.6034 7.8275 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com