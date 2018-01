TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 30

Jan 30 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.9834 6.0600 14 2520 99.9834 6.0600 INE205A14KZ6 VEDANTA 75D 31-Jan-18 99.9836 5.9870 2 400 99.9836 5.9870 INE975F14NQ6 KOTAK MAH INVEST 87D 1-Feb-18 99.9657 6.2619 1 10 99.9657 6.2619 INE148I14TR9 INDIABULLS HOUSING 88D 2-Feb-18 99.9491 6.1960 1 50 99.9491 6.1960 INE018E14KQ4 SBI CARDS AND PAY 59D 2-Feb-18 99.9450 6.6953 1 10 99.9450 6.6953 INE028E14CV0 KOTAK SECURITIES 91D 5-Feb-18 99.8956 6.3576 1 9 99.8956 6.3576 INE110L14FN1 RELIANCE JIO INFO 60D 6-Feb-18 99.8851 5.9981 1 300 99.8851 5.9981 INE774D14LS8 MAH AND MAH FIN 365D 9-Feb-18 99.8289 6.2559 1 10 99.8289 6.2559 INE028E14CU2 KOTAK SECURITIES 91D 9-Feb-18 99.8261 6.3584 1 10 99.8261 6.3584 INE423A14FO9 ADANI ENTERPRISES 88D 16-Feb-18 99.5623 9.4390 1 25 99.5623 9.4390 INE522D14HG4 MANAPPURAM FIN 91D 19-Feb-18 99.6266 7.2001 1 5 99.6266 7.2001 INE729N14BD4 TVS CREDIT SERV 91D 26-Feb-18 99.4771 7.1060 1 100 99.4771 7.1060 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 99.4946 6.8670 1 5 99.4946 6.8670 INE660A14RR4 SUNDARAM FIN 91D 26-Feb-18 99.5285 6.6505 1 5 99.5285 6.6505 INE931S14690 ADANI TRANS 258D 28-Feb-18 99.4828 6.5434 1 150 99.4828 6.5434 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.5043 6.2701 1 25 99.5043 6.2701 INE053F14096 INDIAN RAILWAY FIN 77D 7-Mar-18 99.3744 6.3828 1 300 99.3744 6.3828 INE414G14GO3 MUTHOOT FIN 90D 7-Mar-18 99.2949 7.1997 1 25 99.2949 7.1997 INE870D14BM8 NATIONAL FERT 64D 8-Mar-18 99.3454 6.5001 1 25 99.3454 6.5001 INE404K14DJ3 SHAPOORJI PAL 57D 8-Mar-18 99.3581 6.5502 1 5 99.3581 6.5502 INE335A14CD5 SURYA ROSHNI 65D 9-Mar-18 99.2795 6.9708 1 25 99.2795 6.9708 INE202B14LI5 DEWAN HOUSING 60D 12-Mar-18 99.2711 6.7000 1 5 99.2711 6.7000 INE975F14LT4 KOTAK MAH INVEST 362D 13-Mar-18 99.2133 6.8910 1 25 99.2133 6.8910 INE018E14KU6 SBI CARDS AND PAY 61D 14-Mar-18 99.1765 7.0482 1 100 99.1765 7.0482 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.2633 6.2998 1 25 99.2633 6.2998 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.2575 6.3498 2 250 99.2575 6.3498 INE110L14FS0 RELIANCE JIO INFO 83D 15-Mar-18 99.2383 6.3671 1 80 99.2383 6.3671 INE501A14DI9 DEEPAK FERTILIZERS 90D 15-Mar-18 99.2100 6.6056 1 75 99.2100 6.6056 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.2463 6.2998 1 25 99.2463 6.2998 INE742F14EK2 ADANI PORTS 79D 15-Mar-18 99.2377 6.5204 1 5 99.2377 6.5204 INE916D14H99 KOTAK MAH PRIME 88D 19-Mar-18 99.0938 6.9539 1 100 99.0938 6.9539 INE002A14748 RELIANCE INDUSTRIES 70D 22-Mar-18 99.1109 6.4202 1 150 99.1109 6.4202 INE472A14HT1 BLUE STAR 90D 22-Mar-18 99.0946 6.5390 1 25 99.0946 6.5390 INE535H14GJ3 FULLERTON INDIA 90D 22-Mar-18 98.9898 7.4497 1 5 98.9898 7.4497 INE178A14CK4 CHENNAI PETROLEUM 60D 26-Mar-18 99.0079 6.6499 2 150 99.0079 6.6499 INE002A14763 RELIANCE INDUSTRIES 60D 26-Mar-18 99.0552 6.3298 1 150 99.0552 6.3298 INE155A14ML9 TATA MOTORS 348D 26-Mar-18 99.0522 6.3501 1 50 99.0522 6.3501 INE557F14EB3 NABARD 84D 28-Mar-18 99.0242 6.3101 1 400 99.0242 6.3101 INE414G14GS4 MUTHOOT FIN 85D 28-Mar-18 98.9374 7.0003 1 5 98.9374 7.0003 INE476M14AJ3 L AND T HOUSING FIN 175D31-May-18 97.4488 7.8972 1 50 97.4488 7.8972 INE155A14MY2 TATA MOTORS 364D 13-Jun-18 97.3725 7.3501 1 25 97.3725 7.3501 INE572E14DA9 PNB HOUSING FIN 167D 20-Jun-18 97.1385 7.6801 1 50 97.1385 7.6801 INE155A14NB8 TATA MOTORS 359D 29-Jun-18 97.0680 7.3500 1 25 97.0680 7.3500 INE849A14064 TRENT 362D 3-Sep-18 95.7503 7.4999 1 100 95.7503 7.4999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com