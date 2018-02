TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 31

Jan 31 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14FF2 SAIL 91D 1-Feb-18 99.9833 6.0965 4 430 99.9833 6.0965 INE866I14WB4 INDIA INFOLINE FIN 59D 1-Feb-18 99.9826 6.3521 2 150 99.9826 6.3521 INE148I14TQ1 INDIABULLS HOUSING 90D 1-Feb-18 99.9829 6.2426 2 100 99.9829 6.2426 INE870H14EG5 NETWORK18 MEDIA 63D 1-Feb-18 99.9833 6.0965 1 100 99.9833 6.0965 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.9666 6.0972 4 1560 99.9666 6.0975 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.9667 6.0770 5 800 99.9666 6.0975 INE403D14031 BHARTI TELECOM 10D 2-Feb-18 99.9627 6.8031 6 260 99.9638 6.6089 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.9836 5.9870 1 100 99.9836 5.9870 INE742F14EE5 ADANI PORTS 59D 2-Feb-18 99.9658 6.2436 1 100 99.9658 6.2436 INE202B14KX6 DEWAN HOUSING 91D 2-Feb-18 99.9663 6.1523 1 50 99.9663 6.1523 INE445L14696 NABHA POWER 61D 5-Feb-18 99.9146 6.2395 3 400 99.9146 6.2395 INE085A14DC6 CHAMBAL FERT 60D 5-Feb-18 99.9161 6.1298 1 200 99.9161 6.1298 INE896L14BD5 INDOSTAR CAP FIN 91D 5-Feb-18 99.9097 6.5979 2 120 99.9097 6.5979 INE916D14H24 KOTAK MAH PRIME 91D 5-Feb-18 99.9138 6.2980 1 25 99.9138 6.2980 INE410J14AI0 KOTAK COMMODITY 91D 5-Feb-18 99.9035 7.0513 1 25 99.9035 7.0513 INE688I14FC5 CAP FIRST 91D 5-Feb-18 99.9069 6.8026 1 10 99.9069 6.8026 INE031A14291 HOUSING AND URBAN 90D 6-Feb-18 99.8995 6.1199 4 600 99.8995 6.1199 INE501G14498 HT MEDIA 92D 7-Feb-18 99.8824 6.1392 1 140 99.8824 6.1392 INE144H14BK3 DEUTSCHE INVEST 90D 7-Feb-18 99.8626 7.1743 1 50 99.8626 7.1743 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 99.8755 6.4999 1 25 99.8755 6.4999 INE121H14HH4 IL AND FS FIN SERV 181D 8-Feb-18 99.8250 7.9984 1 5 99.8250 7.9984 INE742F14EG0 ADANI PORTS 61D 12-Feb-18 99.7934 6.2971 1 200 99.7934 6.2971 INE205A14KX1 VEDANTA 91D 12-Feb-18 99.7949 6.2513 1 5 99.7949 6.2513 INE205A14LA7 VEDANTA 91D 16-Feb-18 99.7207 6.3894 1 500 99.7207 6.3894 INE274G14BE3 INDIABULLS VENTURES 59D 19-Feb-18 99.6070 8.0006 3 250 99.6070 8.0006 INE036A14FQ4 RELIANCE INFRAST 251D 22-Feb-18 99.3166 11.9599 1 99 99.3166 11.9599 INE036A14GZ3 RELIANCE INFRAST 30D 23-Feb-18 99.2843 11.9597 1 100 99.2843 11.9597 INE657N14OB4 EDELWEISS COM 58D 23-Feb-18 99.5739 7.0996 1 5 99.5739 7.0996 INE069I14658 INDIABULLS REAL 60D 27-Feb-18 99.4017 8.4498 1 200 99.4017 8.4498 INE205A14LC3 VEDANTA 91D 27-Feb-18 99.5398 6.2500 1 5 99.5398 6.2500 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.5243 6.2307 4 700 99.5243 6.2307 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.5213 6.2702 1 175 99.5213 6.2702 INE423A14FW2 ADANI ENTERPRISES 90D 28-Feb-18 99.3752 8.4995 1 50 99.3752 8.4995 INE516Q14040 ASIRVAD MICRO FIN 100D 28-Feb-18 99.3749 8.1999 1 25 99.3749 8.1999 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 99.5038 6.5006 2 25 99.5038 6.5006 INE036A14GY6 RELIANCE INFRAST 40D 28-Feb-18 99.1710 11.3005 1 25 99.1710 11.3005 INE688I14FG6 CAP FIRST 60D 6-Mar-18 99.4158 6.4996 1 25 99.4158 6.4996 INE870D14BM8 NATIONAL FERTILIZERS 64D 8-Mar-18 99.3631 6.4988 1 5 99.3631 6.4988 INE121A14OB8 CHOLAMANDALAM 364D 9-Mar-18 99.3630 6.4999 1 25 99.3630 6.4999 INE086F14BG8 T V SUNDRAM 54D 12-Mar-18 99.2997 6.6003 1 100 99.2997 6.6003 INE001A14RT7 HDFC 89D 13-Mar-18 99.2603 6.8001 1 5 99.2603 6.8001 INE205A14LQ3 VEDANTA 61D 13-Mar-18 99.2765 6.6501 1 5 99.2765 6.6501 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.2599 6.4798 1 5 99.2599 6.4798 INE086F14BF0 T V SUNDRAM 57D 15-Mar-18 99.2463 6.5998 1 110 99.2463 6.5998 INE467L14039 IIFL MANAGEMENT 44D 15-Mar-18 99.1242 7.4998 1 80 99.1242 7.4998 INE331A14FP1 THE RAMCO CEMENTS 71D 15-Mar-18 99.2401 6.4997 1 75 99.2401 6.4997 INE195A14BE3 THE SUPREME IND 70D 15-Mar-18 99.2459 6.4497 1 75 99.2459 6.4497 INE668F14133 JYOTHY LAB 63D 15-Mar-18 99.2401 6.4997 1 50 99.2401 6.4997 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.2749 6.1999 1 25 99.2749 6.1999 INE110L14FS0 RELIANCE JIO INFO 83D 15-Mar-18 99.2556 6.3661 1 10 99.2556 6.3661 INE538L14938 AADHAR HOUSING 85D 15-Mar-18 99.2524 6.3937 1 5 99.2524 6.3937 INE114A14FL0 SAIL 60D 16-Mar-18 99.2225 6.5003 1 25 99.2225 6.5003 INE114A14FL0 SAIL 60D 16-Mar-18 99.2053 6.7997 1 5 99.2053 6.7997 INE019A14DA9 JSW STEEL 89D 18-Mar-18 99.1626 6.8496 1 5 99.1626 6.8496 INE518A14578 FORBES AND COM 90D 22-Mar-18 99.0166 7.2501 1 10 99.0166 7.2501 INE557F14ED9 NATIONAL HOUSING 60D 23-Mar-18 99.1578 6.2003 1 5 99.1578 6.2003 INE077E14AD9 ESSEL MINING 249D 23-Mar-18 99.0576 6.8088 1 5 99.0576 6.8088 INE002A14763 RELIANCE INDUSTRIES 60D 26-Mar-18 99.0736 6.3203 1 150 99.0736 6.3203 INE548C14597 EMAMI 90D 26-Mar-18 99.0544 6.4526 1 80 99.0544 6.4526 INE860H14B63 ADITYA BIRLA FIN 89D 26-Mar-18 98.9681 7.0476 1 50 98.9681 7.0476 INE916D14G90 KOTAK MAH PRIME 145D 26-Mar-18 98.9867 7.0498 1 50 98.9867 7.0498 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 99.0507 6.6003 1 25 99.0507 6.6003 INE018E14KS0 SBI CARDS AND PAY 90D 26-Mar-18 98.9966 6.9802 1 5 98.9966 6.9802 INE001A14RU5 HDFC 90D 26-Mar-18 99.0766 6.2997 1 5 99.0766 6.2997 INE518A14586 FORBES AND COM 90D 26-Mar-18 98.9379 7.2561 1 5 98.9379 7.2561 INE244L14AE8 INDIABULLS COM 90D 26-Mar-18 99.0620 6.4002 1 5 99.0620 6.4002 INE400T14181 MOTHER DAIRY 76D 28-Mar-18 99.0066 6.5398 1 150 99.0066 6.5398 INE413U14042 SAMASTA MICROFIN 58D 28-Mar-18 98.5649 9.4900 1 20 98.5649 9.4900 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.0276 6.4002 1 10 99.0276 6.4002 INE002A14805 RELIANCE INDUSTRIES 58D 28-Mar-18 99.0374 6.4503 1 5 99.0374 6.4503 INE404K14DD6 SHAPOORJI PAL 167D 23-Apr-18 98.2752 7.8122 1 10 98.2752 7.8122 INE245A14743 THE TATA POWER 89D 23-Apr-18 98.3691 7.3799 1 3 98.3691 7.3799 INE296A14LS8 BAJAJ FIN 365D 25-Apr-18 98.2188 7.8801 1 20 98.2188 7.8801 INE036A14GL3 RELIANCE INFRAST 181D 3-May-18 98.0053 8.0748 1 50 98.0053 8.0748 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 97.5821 7.6000 2 50 97.5821 7.6000 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 97.5029 7.5999 15 650 97.5029 7.5999 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 97.4831 7.5999 3 150 97.4831 7.5999 INE044A14294 SUN PHARMA 181D 7-Jun-18 97.5912 7.1501 1 100 97.5912 7.1501 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.4237 7.6001 1 25 97.4237 7.6001 INE134E14964 POWER FIN CORP 136D 15-Jun-18 97.3359 7.4001 1 50 97.3359 7.4001 INE202B14KF3 DEWAN HOUSING 336D 18-Jun-18 97.1007 7.8974 1 50 97.1007 7.8974 INE572E14DA9 PNB HOUSING FIN 167D 20-Jun-18 97.1385 7.6801 2 50 97.1385 7.6801 INE572E14DA9 PNB HOUSING FIN 167D 20-Jun-18 97.1584 7.6800 1 25 97.1584 7.6800 INE202B14KO5 DEWAN HOUSING 360D 28-Sep-18 95.1314 7.7833 6 250 95.1214 7.8001 INE202B14KO5 DEWAN HOUSING 360D 28-Sep-18 94.9633 8.1000 2 100 94.9633 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 