TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 4

Jan 4 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14KN2 VEDANTA 91D 9-Jan-18 99.9179 5.9982 2 245 99.9179 5.9982 INE140A14QX7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 10-Jan-18 99.8973 6.2540 2 75 99.8973 6.2540 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUSING 88D 12-Jan-18 99.8599 6.4010 1 175 99.8599 6.4010 INE121A14ON3 CHOLAMANDALAM 88D 12-Jan-18 99.8577 6.5017 1 10 99.8577 6.5017 INE601U14240 TATA MOTORS FIN 91D 15-Jan-18 99.8045 6.4998 2 200 99.8045 6.4998 INE202B14KU2 DEWAN HOUSING FIN 91D 15-Jan-18 99.8099 6.3183 2 40 99.8045 6.4998 INE572E14CM6 PNB HOUSING FIN 91D 15-Jan-18 99.8359 5.9995 1 5 99.8359 5.9995 INE114A14FB1 SAIL 91D 15-Jan-18 99.8195 6.0001 1 5 99.8195 6.0001 INE036A14GQ2 RELIANCE INFRAST 46D 19-Jan-18 99.7132 6.9989 1 5 99.7132 6.9989 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.6863 6.3810 3 105 99.7025 6.0506 INE248U14BT6 IIFL WEALTH FIN 76D 24-Jan-18 99.6460 6.4835 1 95 99.6460 6.4835 INE916D14E68 KOTAK MAH PRIME 197D 25-Jan-18 99.6137 6.7403 1 50 99.6137 6.7403 INE306N14LZ3 TATA CAP FIN SERV 91D 29-Jan-18 99.5398 6.7500 4 485 99.5398 6.7500 INE477S14306 TATA MOTORS FIN 90D 29-Jan-18 99.5350 6.8207 1 5 99.5350 6.8207 INE860H14A80 ADITYA BIRLA FIN 67D 29-Jan-18 99.6005 6.1001 1 5 99.6005 6.1001 INE957N14AA9 HERO FINCORP 68D 29-Jan-18 99.5432 6.6999 1 5 99.5432 6.6999 INE982D14851 GODREJ AND BOYCE 91D 29-Jan-18 99.6038 6.0495 1 5 99.6038 6.0495 INE982D14851 GODREJ AND BOYCE 91D 29-Jan-18 99.5730 6.2609 1 2.9 99.5730 6.2609 INE205A14KT9 VEDANTA 91D 29-Jan-18 99.5667 6.3537 1 2.9 99.5667 6.3537 INE916D14G33 KOTAK MAH PRIME 125D 30-Jan-18 99.5432 6.6999 1 100 99.5432 6.6999 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.5709 6.0499 1 25 99.5709 6.0499 INE860H14A72 ADITYA BIRLA FIN 75D 30-Jan-18 99.5839 6.1004 1 5 99.5839 6.1004 INE916D14C52 KOTAK MAH PRIME 294D 31-Jan-18 99.5068 6.7004 2 100 99.5068 6.7004 INE881J14ND6 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Jan-18 99.4484 7.4982 1 60 99.4484 7.4982 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.5545 6.0495 2 35 99.5545 6.0495 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 99.5398 6.2500 2 25 99.5398 6.2500 INE059B14HX6 SIMPLEX INFRASTS 30D 31-Jan-18 99.2918 9.6421 1 10 99.2918 9.6421 INE306N14LG3 TATA CAP FIN SERV 239D 31-Jan-18 99.5674 6.0994 1 5 99.5674 6.0994 INE866I14WO7 INDIA INFOLINE FIN 28D 31-Jan-18 99.5497 6.3501 1 5 99.5497 6.3501 INE033L14HF7 TATA CAP HOUSING 69D 31-Jan-18 99.5674 6.0994 1 5 99.5674 6.0994 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.5744 6.0003 1 5 99.5744 6.0003 INE881J14ND6 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Jan-18 99.4897 7.2006 1 5 99.4897 7.2006 INE742O14492 RELIANCE RETAIL 85D 31-Jan-18 99.5402 6.2445 1 2.9 99.5402 6.2445 INE306N14LG3 TATA CAP FIN SERV 239D 31-Jan-18 99.5362 6.2991 1 2.9 99.5362 6.2991 INE033L14HF7 TATA CAP HOUSING 69D 31-Jan-18 99.5286 6.4028 1 1.9 99.5286 6.4028 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.5059 6.2497 16 555 99.5059 6.2497 INE523H14ZB6 JM FIN PRODUCTS 364D 5-Feb-18 99.4636 6.3497 1 5 99.4636 6.3497 INE018E14JL7 SBI CARDS AND PAY 274D 9-Feb-18 99.3143 7.0002 1 25 99.3143 7.0002 INE641O14AT7 PIRAMAL FIN 90D 12-Feb-18 99.3432 6.3504 1 5 99.3432 6.3504 INE522D14HB5 MANAPPURAM FIN 91D 13-Feb-18 99.3103 6.4997 1 5 99.3103 6.4997 INE205A14KY9 VEDANTA 91D 14-Feb-18 99.3251 6.2003 1 5 99.3251 6.2003 INE018E14JM5 SBI CARDS AND PAY 276D 15-Feb-18 99.2202 6.8301 1 100 99.2202 6.8301 INE752P14530 FUTURE RETAIL 83D 15-Feb-18 99.2420 6.7996 1 5 99.2420 6.7996 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.2752 6.4996 1 5 99.2752 6.4996 INE261F14CF7 NABARD 60D 20-Feb-18 99.2123 6.2999 1 5 99.2123 6.2999 INE752P14522 FUTURE RETAIL 90D 20-Feb-18 99.1503 6.8000 1 5 99.1503 6.8000 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 99.2003 6.1301 2 50 99.2003 6.1301 INE423A14FT8 ADANI ENTERPRISES 87D 22-Feb-18 99.1525 6.4996 1 5 99.1525 6.4996 INE641O14AV3 PIRAMAL FIN 91D 22-Feb-18 99.1718 6.3504 1 5 99.1718 6.3504 INE652L14135 HALDIA ENERGY 90D 22-Feb-18 99.2042 6.0999 1 5 99.2042 6.0999 INE071G14BG8 ICICI HOME FIN COM 90D 22-Feb-18 99.1848 6.2499 1 5 99.1848 6.2499 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 99.0080 6.9001 2 150 99.0080 6.9001 INE729N14BD4 TVS CREDIT SERV 91D 26-Feb-18 98.9738 7.1405 1 100 98.9738 7.1405 INE247J14534 STERLING AND WIL 91D 26-Feb-18 98.9085 7.5999 1 5 98.9085 7.5999 INE514E14MX4 EXIM 60D 27-Feb-18 99.0562 6.4402 1 250 99.0562 6.4402 INE205A14LC3 VEDANTA 91D 27-Feb-18 99.1078 6.1997 1 5 99.1078 6.1997 INE572E14CZ8 PNB HOUSING FIN 61D 28-Feb-18 99.0626 6.2798 2 50 99.0626 6.2798 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.0925 6.1902 1 25 99.0925 6.1902 INE755K14690 DALMIA CEMENT 90D 28-Feb-18 99.0838 6.2501 1 5 99.0838 6.2501 INE033L14HJ9 TATA CAP HOUSING 56D 28-Feb-18 99.0838 6.2501 1 5 99.0838 6.2501 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.0434 6.2952 1 25 99.0434 6.2952 INE511C14RG8 MAGMA FINCORP 59D 1-Mar-18 99.0300 6.5003 1 10 99.0300 6.5003 INE248U14BZ3 IIFL WEALTH FIN 87D 1-Mar-18 98.9931 6.7500 1 5 98.9931 6.7500 INE144H14BF3 DEUTSCHE INVEST 182D 2-Mar-18 98.8731 7.2984 1 100 98.8731 7.2984 INE039C14175 JAMNA AUTO IND 88D 2-Mar-18 98.9645 6.7002 1 20 98.9645 6.7002 INE860H14B55 ADITYA BIRLA FIN 62D 5-Mar-18 98.8785 6.8998 4 150 98.8785 6.8998 INE891D14QG4 REDINGTON INDIA 91D 5-Mar-18 98.9468 6.4752 1 125 98.9468 6.4752 INE039C14183 JAMNA AUTO IND 81D 5-Mar-18 98.9106 6.7002 1 20 98.9106 6.7002 INE511C14RH6 MAGMA FINCORP 61D 5-Mar-18 98.9602 6.5003 1 10 98.9602 6.5003 INE725H14475 TATA PROJECTS 90D 5-Mar-18 99.0236 6.1000 1 5 99.0236 6.1000 INE248U14CA4 IIFL WEALTH FIN 91D 5-Mar-18 98.9761 6.3998 1 5 98.9761 6.3998 INE891D14QG4 REDINGTON INDIA 91D 5-Mar-18 99.0315 6.0502 1 5 99.0315 6.0502 INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 98.9346 6.3397 1 200 98.9346 6.3397 INE205A14LJ8 VEDANTA 90D 12-Mar-18 98.8120 6.5498 2 100 98.8120 6.5498 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.8181 6.4199 2 80 98.8181 6.4199 INE403G14JI2 STANDARD CHART 180D 14-Mar-18 98.6673 7.2501 1 70 98.6673 7.2501 INE523H14A55 JM FIN PRODUCTS 297D 15-Mar-18 98.6480 7.2499 1 75 98.6480 7.2499 INE091A14AN7 NIRMA 76D 19-Mar-18 98.7401 6.3799 1 200 98.7401 6.3799 INE306N14LW0 TATA CAP FIN SERV 164D 23-Mar-18 98.5677 6.7998 1 250 98.5677 6.7998 INE414G14GR6 MUTHOOT FIN 82D 26-Mar-18 98.4488 7.1001 1 25 98.4488 7.1001 INE205A14LO8 VEDANTA 89D 28-Mar-18 98.5324 6.5500 1 25 98.5324 6.5500 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 98.2629 7.2500 2 50 98.2629 7.2500 INE001A14RS9 HDFC 157D 17-May-18 97.3053 7.6000 2 125 97.3053 7.6000 INE909H14LU7 TMF HOLDINGS 304D 28-Sep-18 94.4388 8.0501 1 100 94.4388 8.0501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 