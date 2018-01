TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 5

Jan 5 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE601U14232 TATA MOTORS FIN 91D 9-Jan-18 99.9265 6.7118 1 150 99.9265 6.7118 INE114A14FA3 SAIL 91D 11-Jan-18 99.9015 5.9980 3 600 99.9015 5.9980 INE205A14KO0 VEDANTA 91D 11-Jan-18 99.9015 5.9980 1 100 99.9015 5.9980 INE148I14TK4 INDIABULLS HOUS 91D 15-Jan-18 99.8263 6.3511 1 75 99.8263 6.3511 INE053T14AA4 ONGC MANGALORE 90D 16-Jan-18 99.8186 6.0301 1 125 99.8186 6.0301 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.7030 6.3958 1 250 99.7030 6.3958 INE140A14RD7 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 22-Jan-18 99.7019 6.4195 2 120 99.7019 6.4195 INE265F14021 ENTERTAINMENT 364D 23-Jan-18 99.6837 6.4342 1 90 99.6837 6.4342 INE463A14GC8 BERGER PAINTS INDIA 30D 25-Jan-18 99.6614 6.2004 1 100 99.6614 6.2004 INE977J14GA2 TRAPTI TRADING 76D 25-Jan-18 99.6342 6.7004 2 100 99.6342 6.7004 INE860H14A72 ADITYA BIRLA FIN 75D 30-Jan-18 99.5364 6.8001 1 10 99.5364 6.8001 INE601U14273 TATA MOTORS FIN 91D 31-Jan-18 99.5215 6.7497 2 95 99.5215 6.7497 INE556F14FM9 SIDBI 78D 31-Jan-18 99.5675 6.0980 1 35 99.5675 6.0980 INE667F14DK3 SUNDARAM BNP PAR 91D 1-Feb-18 99.5142 6.5994 1 50 99.5142 6.5994 INE114A14FF2 SAIL 91D 1-Feb-18 99.5614 6.6998 1 5 99.5614 6.6998 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.5636 6.3994 1 5 99.5636 6.3994 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.5568 6.4995 1 5 99.5568 6.4995 INE688I14FC5 CAP FIRST 91D 5-Feb-18 99.4258 6.7998 1 5 99.4258 6.7998 INE144H14BK3 DEUTSCHE INVEST 90D 7-Feb-18 99.3523 7.2107 4 30 99.3523 7.2107 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.4290 6.5504 1 5 99.4290 6.5504 INE081A14726 TATA STEEL 90D 12-Feb-18 99.3976 6.3202 1 5 99.3976 6.3202 INE261F14CC4 NABARD 61D 14-Feb-18 99.3254 6.7000 1 5 99.3254 6.7000 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.2254 6.9497 1 25 99.2254 6.9497 INE008I14KF9 COX AND KINGS 91D 21-Feb-18 99.0750 7.2506 1 11 99.0750 7.2506 INE423A14FT8 ADANI ENTERPRISES 87D 22-Feb-18 99.1563 6.4703 2 10 99.1576 6.4602 INE652L14135 HALDIA ENERGY 90D 22-Feb-18 99.2042 6.0999 1 5 99.2042 6.0999 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 99.0267 6.8990 1 32 99.0267 6.8990 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 99.0717 6.9797 1 10 99.0717 6.9797 INE205A14LC3 VEDANTA 91D 27-Feb-18 99.1094 6.5598 1 5 99.1094 6.5598 INE236A14HG7 HCL INFOSYSTEMS 61D 27-Feb-18 98.5152 10.3796 1 1 98.5152 10.3796 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 99.0835 6.6199 1 5 99.0835 6.6199 INE660A14QK1 SUNDARAM FIN 364D 1-Mar-18 98.9742 6.8781 1 45 98.9742 6.8781 INE860H14B55 ADITYA BIRLA FIN 62D 5-Mar-18 98.8891 6.9497 2 75 98.8891 6.9497 INE860H14B55 ADITYA BIRLA FIN 62D 5-Mar-18 98.9449 6.9503 1 25 98.9449 6.9503 INE725H14475 TATA PROJECTS 90D 5-Mar-18 99.0236 6.1000 1 5 99.0236 6.1000 INE053F14096 INDIAN RAILWAY 77D 7-Mar-18 98.9385 6.4197 2 275 98.9385 6.4197 INE725H14483 TATA PROJECTS 90D 8-Mar-18 98.8847 6.6399 1 100 98.8847 6.6399 INE169A14EB8 COROMANDEL INT 78D 9-Mar-18 98.9074 6.4001 1 250 98.9074 6.4001 INE205A14LJ8 VEDANTA 90D 12-Mar-18 98.8295 6.5499 1 100 98.8295 6.5499 INE110L14FS0 RELIANCE JIO INFO 83D 15-Mar-18 98.8009 6.4200 2 500 98.8009 6.4200 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 98.8046 6.4000 4 175 98.8046 6.4000 INE155A14MP0 TATA MOTORS 315D 15-Mar-18 98.8046 6.4000 1 50 98.8046 6.4000 INE688I14EZ9 CAP FIRST 141D 15-Mar-18 98.6779 7.0874 1 10 98.6779 7.0874 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 98.5634 6.6500 2 100 98.5634 6.6500 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 98.6186 6.6399 1 50 98.6186 6.6399 INE085A14DE2 CHAMBAL FERT 86D 28-Mar-18 98.5608 6.4997 3 210 98.5608 6.4997 INE018A14FF5 LARSEN AND TOU 166D 28-Mar-18 98.5673 6.4700 1 100 98.5673 6.4700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com