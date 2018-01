TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 8

Jan 8 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14QX7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 10-Jan-18 99.9658 6.2491 2 100 99.9655 6.2984 INE001A14RK6 HDFC 88D 12-Jan-18 99.9316 6.2458 2 350 99.9316 6.2458 INE121A14ON3 CHOLAMANDALAM 88D 12-Jan-18 99.9288 6.5016 1 5 99.9288 6.5016 INE044A14260 SUN PHARMACEUTICAL 91D 15-Jan-18 99.8823 6.1444 1 100 99.8823 6.1444 INE572E14CM6 PNB HOUSING FIN 91D 15-Jan-18 99.8784 6.3483 1 25 99.8784 6.3483 INE134E14931 POWER FIN CORP. 55D 15-Jan-18 99.8832 6.0974 1 25 99.8832 6.0974 INE053T14998 ONGC MANGALORE 90D 15-Jan-18 99.8805 6.2385 1 10 99.8805 6.2385 INE522D14HF6 MANAPPURAM FIN 60D 19-Jan-18 99.7955 6.7996 1 5 99.7955 6.7996 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 99.7635 6.1805 1 55 99.7635 6.1805 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.7513 6.5001 2 15 99.7513 6.5001 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.6728 7.9880 1 20 99.6728 7.9880 INE886I14820 MOTILAL OSWAL SEC 60D 23-Jan-18 99.7172 6.9010 1 5 99.7172 6.9010 INE205A14KQ5 VEDANTA 91D 25-Jan-18 99.7074 6.3007 2 395 99.7074 6.3007 INE974X14013 TUBE INVESTMENTS 87D 25-Jan-18 99.7074 6.3007 1 50 99.7074 6.3007 INE027E14EZ9 L AND T FIN 27D 29-Jan-18 99.6183 6.6597 1 25 99.6183 6.6597 INE027E14EZ9 L AND T FIN 27D 29-Jan-18 99.6369 6.6507 1 25 99.6369 6.6507 INE027E14EQ8 L AND T FIN 71D 30-Jan-18 99.6189 6.6492 2 145 99.6189 6.6492 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.6277 6.1999 2 75 99.6277 6.1999 INE916D14G33 KOTAK MAH PRIME 125D 30-Jan-18 99.6189 6.6492 1 50 99.6189 6.6492 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.5636 6.3994 3 125 99.5636 6.3994 INE522D14HI0 MANAPPURAM FIN 60D 2-Feb-18 99.5364 6.8001 1 5 99.5364 6.8001 INE031A14291 HOUSING AND URBAN 90D 6-Feb-18 99.5338 5.8952 1 5 99.5338 5.8952 INE121H14GG8 IL AND FS FIN SERV 364D 7-Feb-18 99.4422 7.0600 1 5 99.4422 7.0600 INE641O14AT7 PIRAMAL FIN 90D 12-Feb-18 99.3427 6.9001 1 10 99.3427 6.9001 INE261F14CC4 NABARD 61D 14-Feb-18 99.3314 6.6400 1 5 99.3314 6.6400 INE531F14CQ0 EDELWEISS SECURITIES 41D15-Feb-18 99.2821 6.9455 1 50 99.2821 6.9455 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.2868 6.8997 1 40 99.2868 6.8997 INE414G14GN5 MUTHOOT FIN 91D 21-Feb-18 99.2169 6.6997 1 5 99.2169 6.6997 INE205A14LC3 VEDANTA 91D 27-Feb-18 99.1429 6.4397 1 5 99.1429 6.4397 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 99.0941 6.5427 2 75 99.0946 6.5390 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.1444 6.2998 1 5 99.1444 6.2998 INE144H14BF3 DEUTSCHE INVEST 182D 2-Mar-18 98.9749 7.2699 1 100 98.9749 7.2699 INE732U14359 FORD CREDIT INDIA 270D 5-Mar-18 98.9338 7.0242 1 50 98.9338 7.0242 INE860H14B55 ADITYA BIRLA FIN 62D 5-Mar-18 98.9525 6.8997 1 50 98.9525 6.8997 INE860H14B55 ADITYA BIRLA FIN 62D 5-Mar-18 98.9784 6.8497 1 5 98.9784 6.8497 INE978J14FK1 TURQUOISE INVEST 259D 6-Mar-18 98.8964 7.1458 1 50 98.8964 7.1458 INE977J14FL1 TRAPTI TRADING 256D 6-Mar-18 98.8964 7.1458 1 25 98.8964 7.1458 INE233A14KG8 GODREJ INDUSTRIES 90D 8-Mar-18 98.9659 6.4642 1 60 98.9659 6.4642 INE169A14EB8 COROMANDEL INTER 78D 9-Mar-18 98.9589 6.4000 1 50 98.9589 6.4000 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.8740 6.3949 1 75 98.8740 6.3949 INE860H14B63 ADITYA BIRLA FIN 89D 26-Mar-18 98.5561 6.9447 1 100 98.5561 6.9447 INE891K14FH0 AXIS FIN 90D 28-Mar-18 98.5201 6.9402 1 50 98.5201 6.9402 INE001A14RX9 HDFC 166D 20-Jun-18 96.7383 7.5501 3 200 96.7383 7.5501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com