TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Mar 1

Mar 1 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14CH3 NABARD 60D 5-Mar-18 99.9350 5.9351 2 275 99.9332 6.0996 INE148I14UJ4 INDIABULLS HOUSING 24D 5-Mar-18 99.9317 6.2398 2 205 99.9316 6.2458 INE725H14475 TATA PROJECTS 90D 5-Mar-18 99.9316 6.2458 2 145 99.9316 6.2458 INE331A14FQ9 THE RAMCO CEMENTS 62D 5-Mar-18 99.9332 6.0996 1 50 99.9332 6.0996 INE860H14B55 ADITYA BIRLA FIN 62D 5-Mar-18 99.9343 5.9991 1 25 99.9343 5.9991 INE389H14CN6 KEC INTERNATIONAL 91D 5-Mar-18 99.9343 5.9991 1 15 99.9343 5.9991 INE660A14RU8 SUNDARAM FIN 90D 6-Mar-18 99.9165 6.1006 2 200 99.9165 6.1006 INE001A14QN2 HDFC 364D 6-Mar-18 99.9166 6.0904 2 125 99.9165 6.1006 INE205A14LG4 VEDANTA 90D 6-Mar-18 99.9158 6.1518 1 65 99.9158 6.1518 INE205A14LH2 VEDANTA 90D 7-Mar-18 99.8990 6.1504 1 50 99.8990 6.1504 INE763G14FE6 ICICI SECURITIES 90D 7-Mar-18 99.8916 6.6015 1 50 99.8916 6.6015 INE110L14FW2 RELIANCE JIO INFO 63D 9-Mar-18 99.8669 6.0808 3 420 99.8669 6.0808 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 99.8635 6.2363 1 150 99.8635 6.2363 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.7663 6.1063 4 375 99.7647 6.1491 INE013A14B41 RELIANCE CAP 329D 15-Mar-18 99.7100 7.5827 1 250 99.7100 7.5827 INE732U14326 FORD CREDIT INDIA 304D 15-Mar-18 99.7319 7.0085 1 12 99.7319 7.0085 INE069I14682 INDIABULLS REAL 17D 16-Mar-18 99.6519 8.5000 1 175 99.6519 8.5000 INE055A14FU6 CENTURY TEXTILES 59D 16-Mar-18 99.7438 6.2502 1 50 99.7438 6.2502 INE916D14H99 KOTAK MAH PRIME 88D 19-Mar-18 99.6602 6.9139 1 75 99.6602 6.9139 INE641O14BD9 PIRAMAL FIN 49D 20-Mar-18 99.6261 7.2098 1 25 99.6261 7.2098 INE148I14TZ2 INDIABULLS HOUS 83D 20-Mar-18 99.6473 6.7995 1 5 99.6473 6.7995 INE756I14BM8 HDB FIN SERV 75D 20-Mar-18 99.6632 6.4920 1 2 99.6632 6.4920 INE763G14FG1 ICICI SECURITIES 90D 22-Mar-18 99.5988 7.0013 1 50 99.5988 7.0013 INE121H14IG4 IL AND FS FIN SERV 84D 22-Mar-18 99.6154 8.2895 1 25 99.6154 8.2895 INE018A14FO7 LARSEN AND TOUBRO 91D 23-Mar-18 99.6162 6.3921 1 200 99.6162 6.3921 INE155A14MR6 TATA MOTORS 322D 23-Mar-18 99.6162 6.3921 1 100 99.6162 6.3921 INE155A14ML9 TATA MOTORS 348D 26-Mar-18 99.5639 6.3949 1 100 99.5639 6.3949 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 99.5818 7.2992 1 25 99.5818 7.2992 INE018E14KS0 SBI CARDS AND PAY 90D 26-Mar-18 99.6080 6.8401 1 5 99.6080 6.8401 INE002A14763 RELIANCE INDUSTRIES 60D 26-Mar-18 99.5805 6.1505 1 5 99.5805 6.1505 INE205A14LN0 VEDANTA 90D 26-Mar-18 99.5753 6.2271 1 2.7 99.5753 6.2271 INE580B14HD3 GRUH FIN 82D 27-Mar-18 99.5888 6.8504 1 5 99.5888 6.8504 INE001A14RV3 HDFC 89D 27-Mar-18 99.6038 6.5995 1 5 99.6038 6.5995 INE647A14450 SRF 84D 27-Mar-18 99.5370 6.5300 1 2.7 99.5370 6.5300 INE036A14GS8 RELIANCE INFRAST 92D 28-Mar-18 99.4125 7.9891 3 225 99.4125 7.9891 INE033L14GP8 TATA CAP HOUSING 260D 28-Mar-18 99.5131 6.6144 2 200 99.5131 6.6144 INE413U14042 SAMASTA MICROFIN 58D 28-Mar-18 99.3095 9.3994 1 20 99.3095 9.3994 INE121A14PB5 CHOLAMANDALAM 58D 28-Mar-18 99.5078 7.8496 1 5 99.5078 7.8496 INE110L14FZ5 RELIANCE JIO INFO 57D 28-Mar-18 99.5890 6.5493 1 5 99.5890 6.5493 INE580B14HE1 GRUH FIN 30D 28-Mar-18 99.5105 6.6499 1 5 99.5105 6.6499 INE442K14141 INDUS TOWERS 353D 30-Mar-18 99.4789 6.5930 1 330 99.4789 6.5930 INE274G14BJ2 INDIABULLS VENT 50D 19-Apr-18 98.8128 8.9497 2 250 98.8128 8.9497 INE274G14BH6 INDIABULLS VENT 52D 20-Apr-18 98.7888 8.9502 2 225 98.7888 8.9502 INE733E14088 NTPC 63D 25-Apr-18 98.9930 7.2803 3 300 98.9930 7.2803 INE134E14956 POWER FIN CORP 87D 27-Apr-18 98.9227 7.4999 1 25 98.9227 7.4999 INE556F14FW8 SIDBI 70D 27-Apr-18 98.9085 7.5999 1 25 98.9085 7.5999 INE601U14422 TATA MOTORS FIN 87D 27-Apr-18 98.7715 7.9646 1 24 98.7715 7.9646 INE514E14NB8 EXIM 89D 2-May-18 98.7835 7.2498 1 25 98.7835 7.2498 INE110L14GE8 RELIANCE JIO INFO 89D 7-May-18 98.6581 7.4098 1 250 98.6581 7.4098 INE261F14CI1 NABARD 89D 7-May-18 98.6813 7.2800 1 25 98.6813 7.2800 INE077E14AH0 ESSEL MINING 89D 15-May-18 98.4534 7.6450 1 40 98.4534 7.6450 INE236A14HI3 HCL INFOSYSTEMS 89D 16-May-18 97.7940 10.8336 1 30 97.7940 10.8336 INE110L14GI9 RELIANCE JIO INFO 85D 17-May-18 98.4609 7.4098 1 200 98.4609 7.4098 INE261F14CL5 NABARD 89D 21-May-18 98.4101 7.2801 1 28 98.4101 7.2801 INE245A14776 THE TATA POWER 89D 22-May-18 98.3560 7.4401 1 40 98.3560 7.4401 INE110L14GL3 RELIANCE JIO INFO 88D 25-May-18 98.3115 7.3751 2 35.85 98.3115 7.3751 INE652L14200 HALDIA ENERGY 87D 25-May-18 98.2609 7.6001 2 20.4 98.2609 7.6001 INE522D14HU5 MANAPPURAM FIN 89D 28-May-18 98.0637 8.1898 1 40 98.0637 8.1898 INE909H14MD1 TMF HOLDINGS 91D 28-May-18 98.1031 8.0200 1 4.5 98.1031 8.0200 INE020E14IE0 STCI FIN 91D 28-May-18 98.0613 8.2002 1 4 98.0613 8.2002 INE691I14HA9 L AND T INFRAST 90D 29-May-18 98.1101 7.9000 1 10 98.1101 7.9000 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 98.1667 7.5739 7 288.4 98.1724 7.5499 INE572E14BR7 PNB HOUSING FIN 365D 30-May-18 98.1557 7.6202 1 4.5 98.1557 7.6202 INE031A14317 HOUSING AND URB 175D 31-May-18 98.1885 7.4000 3 141 98.1885 7.4000 INE476M14AJ3 L AND T HOUSING 175D 31-May-18 98.1248 7.6651 1 45 98.1248 7.6651 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 98.0478 7.6499 2 225 98.0478 7.6499 INE148I14UE5 INDIABULLS HOUS 140D 4-Jun-18 98.0428 7.6699 2 100 98.0428 7.6699 INE202B14KF3 DEWAN HOUSING 336D 18-Jun-18 97.7109 7.8449 1 20 97.7109 7.8449 INE001A14SC1 HDFC 236D 26-Sep-18 95.6355 7.9701 1 10 95.6355 7.9701 INE001A14RZ4 HDFC 364D 15-Jan-19 93.4077 8.0500 2 175 93.4077 8.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 