TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Mar 5

Mar 5 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14QN2 HDFC 364D 6-Mar-18 99.9837 5.9505 2 125 99.9837 5.9505 INE205A14LH2 VEDANTA 90D 7-Mar-18 99.9671 6.0062 1 400 99.9671 6.0062 INE866I14WX8 INDIA INFOLINE FIN 33D 7-Mar-18 99.9658 6.2436 2 200 99.9658 6.2436 INE860H14B30 ADITYA BIRLA FIN 78D 7-Mar-18 99.9655 6.2984 1 25 99.9655 6.2984 INE007N14BD5 FEDBK FIN SERV 90D 7-Mar-18 99.9644 6.4993 1 25 99.9644 6.4993 INE002A14722 RELIANCE INDUSTRIES 59D 8-Mar-18 99.9507 6.0011 2 500 99.9507 6.0011 INE018E14KX0 SBI CARDS AND PAYMENT 8-Mar-18 99.9491 6.1960 1 175 99.9491 6.1960 INE205A14LI0 VEDANTA 90D 8-Mar-18 99.9507 6.0011 1 100 99.9507 6.0011 INE866I14WW0 INDIA INFOLINE FIN 39D 12-Mar-18 99.8736 6.5992 1 25 99.8736 6.5992 INE975F14LT4 KOTAK MAH INVEST 362D 13-Mar-18 99.8502 6.8449 1 25 99.8502 6.8449 INE018E14KU6 SBI CARDS AND PAY 61D 14-Mar-18 99.8276 7.0039 2 73 99.8276 7.0039 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.8345 6.0508 2 700 99.8345 6.0508 INE688I14EZ9 CAP FIRST 141D 15-Mar-18 99.8086 6.9995 1 10 99.8086 6.9995 INE616U14164 EDELWEISS AGRI VALUE285D20-Mar-18 99.7028 7.2534 1 75 99.7028 7.2534 INE742F14EP1 ADANI PORTS AND SPL 49D 20-Mar-18 99.7685 6.0495 1 5 99.7685 6.0495 INE959P14515 SURAKSHA REALTY 90D 21-Mar-18 99.6745 7.4497 1 150 99.6745 7.4497 INE121H14IG4 IL AND FS FIN SERV 84D 22-Mar-18 99.6154 8.2895 2 50 99.6154 8.2895 INE389H14CR7 KEC INTERNATIONAL 90D 22-Mar-18 99.6950 6.5686 1 25 99.6950 6.5686 INE895D14293 TATA SONS 86D 22-Mar-18 99.6876 7.1490 1 5 99.6876 7.1490 INE523H14F68 JM FIN PRODUCTS 106D 23-Mar-18 99.6423 7.2794 1 5 99.6423 7.2794 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 99.5818 7.2992 2 50 99.5818 7.2992 INE786A14AA9 JK LAKSHMI CEMENT 90D 26-Mar-18 99.6241 6.5582 1 45 99.6241 6.5582 INE018E14KS0 SBI CARDS AND PAY 90D 26-Mar-18 99.6080 6.8401 1 5 99.6080 6.8401 INE001A14RU5 HDFC 90D 26-Mar-18 99.6315 6.7500 1 5 99.6315 6.7500 INE244L14AE8 INDIABULLS COMMER 90D 26-Mar-18 99.6152 7.0497 1 5 99.6152 7.0497 INE002A14763 RELIANCE INDUSTRIES 60D 26-Mar-18 99.6478 6.4504 1 5 99.6478 6.4504 INE220B14AB5 KALPATARU POWER 84D 27-Mar-18 99.6146 6.4189 1 35 99.6146 6.4189 INE588J14945 IL AND FS SECURITIES 27-Mar-18 99.5799 6.9992 1 25 99.5799 6.9992 INE115A14797 LIC HOUSING FIN 55D 27-Mar-18 99.6211 6.3102 1 5 99.6211 6.3102 INE020E14HW4 STCI FIN 202D 28-Mar-18 99.5541 7.1079 1 225 99.5541 7.1079 INE657N14KO5 EDELWEISS COMMOD 364D 28-Mar-18 99.5516 7.1480 1 50 99.5516 7.1480 INE296A14NE4 BAJAJ FIN 82D 28-Mar-18 99.6038 6.5995 1 5 99.6038 6.5995 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.6367 6.0495 1 5 99.6367 6.0495 INE522D14HO8 MANAPPURAM FIN 55D 28-Mar-18 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 99.3849 7.7897 1 25 99.3849 7.7897 INE733E14088 NTPC 63D 25-Apr-18 98.9930 7.2803 1 175 98.9930 7.2803 INE205A14LU5 VEDANTA 86D 26-Apr-18 98.9226 7.6449 1 25 98.9226 7.6449 INE306N14MO5 TATA CAP FIN SERV 88D 27-Apr-18 98.8574 7.9598 2 50 98.8574 7.9598 INE205A14LX9 VEDANTA 87D 4-May-18 98.7706 7.7003 1 25 98.7706 7.7003 INE514E14NA0 EXIM 84D 4-May-18 98.8101 7.4499 1 5 98.8101 7.4499 INE860H14C54 ADITYA BIRLA FIN 89D 14-May-18 98.5075 7.9002 2 200 98.5075 7.9002 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 98.5933 7.3348 1 5 98.5933 7.3348 INE261F14CL5 NABARD 89D 21-May-18 98.4752 7.3399 1 5 98.4752 7.3399 INE018E14KZ5 SBI CARDS AND PAY 89D 28-May-18 98.2166 7.8900 1 150 98.2166 7.8900 INE148I14UW7 INDIABULLS HSG FIN 91D 28-May-18 98.2744 7.6298 1 23.1 98.2744 7.6298 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 98.2317 7.6401 2 245 98.2317 7.6401 INE733E14096 NTPC 90D 30-May-18 98.3329 7.2801 1 25 98.3329 7.2801 INE514E14ND4 EXIM 90D 30-May-18 98.3091 7.2999 1 15.5 98.3091 7.2999 INE414G14GW6 MUTHOOT FIN 90D 30-May-18 98.1409 8.0398 1 13 98.1409 8.0398 INE870H14EV4 NETWORK18 MEDIA 91D 31-May-18 98.2635 7.4141 1 23.1 98.2635 7.4141 INE148I14UY3 INDIABULLS HSG FIN 92D 31-May-18 98.2138 7.6301 1 23.1 98.2138 7.6301 INE031A14317 HOUSING AND URBAN 175D 31-May-18 98.2667 7.4002 1 1.7 98.2667 7.4002 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 98.1293 7.6465 3 550 98.1308 7.6402 INE148I14UE5 INDIABULLS HOUSING 140D 4-Jun-18 98.1236 7.6701 2 500 98.1236 7.6701 INE704I14AA5 BARCLAYS INVEST 364D 4-Jun-18 98.0205 8.1001 1 50 98.0205 8.1001 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 98.1724 7.5499 2 50 98.1724 7.5499 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 98.1053 7.5798 1 100 98.1053 7.5798 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 97.0163 7.8500 1 25 97.0163 7.8500 INE001A14RZ4 HDFC 364D 15-Jan-19 93.5418 8.0000 1 100 93.5418 8.0000 INE148I14UK2 INDIABULLS HSG FIN 365D 15-Feb-19 92.7395 8.2350 3 45 92.7395 8.2350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com