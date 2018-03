TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Mar 6

Mar 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 99.9831 6.1618 3 585 99.9826 6.3521 INE774D14LZ3 MAH AND MAH FIN 365D 7-Mar-18 99.9833 6.0965 2 300 99.9833 6.0965 INE866I14WX8 INDIA INFOLINE FIN 33D 7-Mar-18 99.9830 6.2061 1 50 99.9830 6.2061 INE548C14589 EMAMI 90D 7-Mar-18 99.9833 6.0965 1 50 99.9833 6.0965 INE860H14B30 ADITYA BIRLA FIN 78D 7-Mar-18 99.9833 6.0965 1 10 99.9833 6.0965 INE002A14722 RELIANCE INDUSTRIES 59D 8-Mar-18 99.9671 6.0062 9 900 99.9671 6.0062 INE018E14KX0 SBI CARDS AND PAY 21D 8-Mar-18 99.9644 6.4993 1 120 99.9644 6.4993 INE121A14PA7 CHOLAMANDALAM . 47D 12-Mar-18 99.8933 6.4978 1 200 99.8933 6.4978 INE027E14EV8 L AND T FIN 91D 13-Mar-18 99.8765 6.4476 1 220 99.8765 6.4476 INE601U14349 TATA MOTORS FIN 89D 14-Mar-18 99.8599 6.4010 1 150 99.8599 6.4010 INE018E14KM3 SBI CARDS AND PAY 161D 15-Mar-18 99.8400 6.4993 1 100 99.8400 6.4993 INE087P14317 AVANSE FIN SERV 59D 15-Mar-18 99.8190 7.3539 1 10 99.8190 7.3539 INE033L14HG5 TATA CAP HOUSING FIN 90D15-Mar-18 99.8479 6.9501 1 5 99.8479 6.9501 INE477A14809 CANFIN HOMES 160D 15-Mar-18 99.8499 6.8586 1 5 99.8499 6.8586 INE002A14789 RELIANCE INDUSTRIES 50D 16-Mar-18 99.8264 6.3474 1 200 99.8264 6.3474 INE916D14H99 KOTAK MAH PRIME 88D 19-Mar-18 99.7546 6.9070 1 25 99.7546 6.9070 INE018A14FK5 LARSEN AND TOUBRO 88D 19-Mar-18 99.7835 6.5995 1 5 99.7835 6.5995 INE895D14319 TATA SONS 25D 20-Mar-18 99.7637 6.6503 1 10 99.7637 6.6503 INE114A14FN6 SAIL 49D 22-Mar-18 99.7193 6.8496 1 5 99.7193 6.8496 INE523E14RM7 L AND T FIN 364D 23-Mar-18 99.6866 6.7500 3 100 99.6866 6.7500 INE031A14333 HOUSING AND URBAN 59D 23-Mar-18 99.7072 6.6991 1 5 99.7072 6.6991 INE557F14ED9 NATIONAL HOUSING BK60D 23-Mar-18 99.7072 6.6991 1 5 99.7072 6.6991 INE891K14FI8 AXIS FIN 82D 26-Mar-18 99.6315 6.7500 2 50 99.6315 6.7500 INE248U14CM9 IIFL WEALTH FIN 75D 26-Mar-18 99.6179 7.0001 1 25 99.6179 7.0001 INE178A14CK4 CPCL 60D 26-Mar-18 99.6499 6.7502 2 10 99.6473 6.7995 INE018E14KS0 SBI CARDS AND PAY 90D 26-Mar-18 99.6163 7.3995 1 5 99.6163 7.3995 INE860H14B63 ADITYA BIRLA FIN 89D 26-Mar-18 99.6509 6.7299 1 5 99.6509 6.7299 INE148I14TX7 INDIABULLS HOUSING 90D 26-Mar-18 99.6369 7.0008 1 5 99.6369 7.0008 INE001A14RU5 HDFC 90D 26-Mar-18 99.6499 6.7492 1 5 99.6499 6.7492 INE115A14797 LIC HOUSING FIN 55D 27-Mar-18 99.6215 6.6037 1 500 99.6215 6.6037 INE001A14RV3 HDFC 89D 27-Mar-18 99.6255 6.8603 1 5 99.6255 6.8603 INE557F14EC1 NATIONAL HOUSING BK 81D 27-Mar-18 99.6342 6.7004 1 5 99.6342 6.7004 INE114A14FP1 SAIL 38D 28-Mar-18 99.6008 6.9663 2 30 99.6046 6.8997 INE085A14DE2 CHAMBAL FERTILISERS 86D 28-Mar-18 99.6131 6.7508 1 25 99.6131 6.7508 INE033L14GP8 TATA CAP HOUSING 260D 28-Mar-18 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE466L14452 IIFL WEALTH MANAG 74D 13-Apr-18 99.1425 8.3078 1 90 99.1425 8.3078 INE978J14GC6 TURQUOISE INVEST 80D 13-Apr-18 99.1627 8.1104 1 80 99.1627 8.1104 INE977J14GH7 TRAPTI TRADING AND 80D 13-Apr-18 99.1627 8.1104 1 80 99.1627 8.1104 INE977J14GH7 TRAPTI TRADING AND 80D 13-Apr-18 99.1846 8.1099 1 80 99.1846 8.1099 INE704I14AZ2 BARCLAYS INVEST 88D 13-Apr-18 99.1557 8.3998 1 5 99.1557 8.3998 INE274G14BJ2 INDIABULLS VENTURES 50D 19-Apr-18 98.9338 8.9399 1 25 98.9338 8.9399 INE205A14LS9 VEDANTA 88D 20-Apr-18 99.0567 7.8996 1 5 99.0567 7.8996 INE245A14743 THE TATA POWER 89D 23-Apr-18 98.9930 7.8999 1 5 98.9930 7.8999 INE909H14MA7 TMF HOLDINGS 91D 24-Apr-18 98.9267 8.2501 1 5 98.9267 8.2501 INE205A14LT7 VEDANTA 90D 25-Apr-18 98.9506 7.8999 1 25 98.9506 7.8999 INE205A14LU5 VEDANTA 86D 26-Apr-18 98.9287 7.7502 1 5 98.9287 7.7502 INE854D14217 UNITED SPIRITS 70D 27-Apr-18 98.9376 7.5373 1 50 98.9376 7.5373 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.8909 8.0266 2 30 98.9410 7.6602 INE033L14HN1 TATA CAP HOUSING FIN 88D27-Apr-18 98.8741 8.1497 1 25 98.8741 8.1497 INE140A14RU1 PIRAMAL ENTERPRISES 87D 27-Apr-18 98.9014 7.9499 1 25 98.9014 7.9499 INE896L14BQ7 INDOSTAR CAP FIN 87D 27-Apr-18 98.7922 8.7497 1 10 98.7922 8.7497 INE601U14422 TATA MOTORS FIN 87D 27-Apr-18 98.8793 7.9556 1 7 98.8793 7.9556 INE134E14956 PFC 87D 27-Apr-18 98.9698 7.4497 1 5 98.9698 7.4497 INE248U14CP2 IIFL WEALTH FIN 87D 27-Apr-18 98.8126 8.6002 1 5 98.8126 8.6002 INE477L14CN1 INDIA INFOLINE HSG 66D 27-Apr-18 98.8672 8.2002 1 5 98.8672 8.2002 INE306N14MO5 TATA CAP FIN SERV 88D 27-Apr-18 98.8604 8.2500 1 5 98.8604 8.2500 INE110L14GJ7 RELIANCE JIO INFO 69D 2-May-18 98.8594 7.3881 1 90 98.8594 7.3881 INE957N14AE1 HERO FINCORP 63D 2-May-18 98.7127 8.4999 1 5 98.7127 8.4999 INE477L14CL5 INDIA INFOLINE HSG 91D 2-May-18 98.7725 8.1001 1 5 98.7725 8.1001 INE556F14FU2 SIDBI 82D 2-May-18 98.8204 7.7802 1 5 98.8204 7.7802 INE514E14NB8 EXIM 89D 2-May-18 98.8669 7.4700 1 5 98.8669 7.4700 INE306N14MR8 TATA CAP FIN SERV 89D 2-May-18 98.7501 8.2498 1 5 98.7501 8.2498 INE033L14HO9 TATA CAP HOUSING FIN89D 2-May-18 98.7650 8.1502 1 5 98.7650 8.1502 INE572E14DL6 PNB HOUSING FIN 90D 2-May-18 98.8099 7.8503 1 5 98.8099 7.8503 INE572E14DM4 PNB HOUSING FIN 90D 3-May-18 98.7814 7.8999 2 10 98.7890 7.8497 INE205A14LX9 VEDANTA 87D 4-May-18 98.7706 7.7003 2 50 98.7706 7.7003 INE140A14RW7 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 4-May-18 98.7538 7.9415 2 30 98.7602 7.9001 INE514E14NA0 EXIM 84D 4-May-18 98.8435 7.3634 2 15 98.7928 7.6899 INE087M14223 BAHADUR CHAND 88D 4-May-18 98.7060 8.2500 1 5 98.7060 8.2500 INE261F14CI1 NABARD 89D 7-May-18 98.7835 7.2498 2 50 98.7835 7.2498 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 98.6128 7.3350 1 75 98.6128 7.3350 INE236A14HI3 HCL INFOSYSTEMS 89D 16-May-18 97.9365 10.8316 1 20 97.9365 10.8316 INE523H14A48 JM FIN PRODUCTS 365D 22-May-18 98.3000 8.1978 1 10 98.3000 8.1978 INE087M14231 BAHADUR CHAND 85D 25-May-18 98.2662 8.0500 1 150 98.2662 8.0500 INE722A14BL9 SHRIRAM CITY UNION 179D 25-May-18 98.2937 7.9201 1 100 98.2937 7.9201 INE691I14HA9 L AND T INFRAST FIN 90D29-May-18 98.2166 7.8900 1 10 98.2166 7.8900 INE027E14EP0 L AND T FIN 201D 30-May-18 98.1935 7.9000 1 450 98.1935 7.9000 INE572E14BR7 PNB HOUSING FIN 365D 30-May-18 98.2654 7.5801 1 123 98.2654 7.5801 INE514E14ND4 EXIM 90D 30-May-18 98.3464 7.2201 1 84.5 98.3464 7.2201 INE261F14CO9 NABARD 90D 30-May-18 98.3419 7.2401 1 30 98.3419 7.2401 INE031A14317 HOUSING AND URBAN175D 31-May-18 98.2863 7.4001 4 148 98.2863 7.4001 INE148I14UY3 INDIABULLS HOUSING 92D 31-May-18 98.2340 7.6300 1 33 98.2340 7.6300 INE007N14BA1 FEDBK FIN SERV 182D 31-May-18 98.1069 8.1897 1 25 98.1069 8.1897 INE148I14UE5 INDIABULLS HOUSING 140D 4-Jun-18 98.1534 7.6299 1 100 98.1534 7.6299 INE007N14BB9 FEDBK FIN SERV 182D 4-Jun-18 98.0158 8.2099 1 15 98.0158 8.2099 INE977J14FF3 TRAPTI TRADING AND 365D 8-Jun-18 97.9393 8.1700 1 5 97.9393 8.1700 INE202B14KF3 DHFL 336D 18-Jun-18 97.8531 7.7001 1 25 97.8531 7.7001 INE001A14RX9 HDFC 166D 20-Jun-18 97.8660 7.5799 1 75 97.8660 7.5799 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 97.0347 7.8001 2 50 97.0347 7.8001 