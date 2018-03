TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Mar 7

Mar 7 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14722 RELIANCE INDUSTRIES 59D 8-Mar-18 99.9834 6.0600 5 360 99.9834 6.0600 INE110L14FW2 RELIANCE JIO INFO 63D 9-Mar-18 99.9661 6.1888 3 300 99.9660 6.2071 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 99.9630 6.7550 1 25 99.9630 6.7550 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 99.9671 6.0062 1 5 99.9671 6.0062 INE146O14363 HINDUJA LEYLAND FIN 60D 13-Mar-18 99.8924 6.5527 1 15 99.8924 6.5527 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.8812 6.2019 5 880 99.8812 6.2019 INE018E14KU6 SBI CARDS AND PAY 61D 14-Mar-18 99.8717 6.6985 1 300 99.8717 6.6985 INE915T14147 SUN PHARMA LAB 174D 15-Mar-18 99.8643 6.1997 2 540 99.8643 6.1997 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.8643 6.1998 3 300 99.8632 6.2501 INE742F14EK2 ADANI PORTS AND SPL 79D 15-Mar-18 99.8784 6.3483 1 175 99.8784 6.3483 INE756I14BI6 HDB FIN SERV 156D 15-Mar-18 99.8534 6.6984 1 150 99.8534 6.6984 INE916D14G41 KOTAK MAH PRIME 168D 15-Mar-18 99.8545 6.6481 2 100 99.8545 6.6481 INE013A14B41 RELIANCE CAP 329D 15-Mar-18 99.8343 7.5726 1 50 99.8343 7.5726 INE018E14KM3 SBI CARDS AND PAY 161D 15-Mar-18 99.8534 6.6984 1 50 99.8534 6.6984 INE742F14EJ4 ADANI PORTS AND SPL 90D 19-Mar-18 99.8060 6.4498 1 150 99.8060 6.4498 INE916D14H99 KOTAK MAH PRIME 88D 19-Mar-18 99.7734 6.9081 1 25 99.7734 6.9081 INE038A14205 HINDALCO INDUSTRIES180D 20-Mar-18 99.7884 6.4498 1 150 99.7884 6.4498 INE146O14389 HINDUJA LEYLAND FIN 41D 20-Mar-18 99.7548 6.9014 1 25 99.7548 6.9014 INE019A14DJ0 JSW STEEL 50D 20-Mar-18 99.7720 6.9508 1 5 99.7720 6.9508 INE522D14HP5 MANAPPURAM FIN 51D 23-Mar-18 99.6832 7.2500 1 250 99.6832 7.2500 INE191S14287 KHYATI REALTORS 52D 23-Mar-18 99.7070 7.1506 1 200 99.7070 7.1506 INE722A14AY4 SHRIRAM CITY UNION291D 23-Mar-18 99.6941 6.9998 1 100 99.6941 6.9998 INE077E14AD9 ESSEL MINING AND 249D 23-Mar-18 99.7043 6.7657 1 30.2 99.7043 6.7657 INE557F14ED9 NATIONAL HOUSING BK60D 23-Mar-18 99.7132 6.9989 1 5 99.7132 6.9989 INE523E14RM7 L AND T FIN 364D 23-Mar-18 99.7029 7.2510 1 5 99.7029 7.2510 INE205A14LW1 VEDANTA 53D 23-Mar-18 99.7132 6.9989 1 5 99.7132 6.9989 INE477L14CK7 INDIA INFOLINE HSG 55D 26-Mar-18 99.6470 6.8053 1 250 99.6470 6.8053 INE959P14523 SURAKSHA REALTY 90D 26-Mar-18 99.6127 7.4692 1 195 99.6127 7.4692 INE167M14058 TATA COMM.33D 26-Mar-18 99.6250 7.2311 1 50 99.6250 7.2311 INE301A14EY9 RAYMOND 60D 26-Mar-18 99.6524 6.7009 1 25 99.6524 6.7009 INE002A14763 RELIANCE INDUSTRIES 60D 26-Mar-18 99.6731 6.6505 1 10 99.6731 6.6505 INE414G14GR6 MUTHOOT FIN 82D 26-Mar-18 99.6339 7.4510 1 10 99.6339 7.4510 INE647O14AT4 ADITYA BIRLA FASH 49D 26-Mar-18 99.6560 6.9996 1 5 99.6560 6.9996 INE870H14EN1 NETWORK18 MEDIA 56D 26-Mar-18 99.6560 6.9996 1 5 99.6560 6.9996 INE205A14LN0 VEDANTA 90D 26-Mar-18 99.6437 7.2508 1 5 99.6437 7.2508 INE001A14RU5 HDFC 90D 26-Mar-18 99.6560 6.9996 1 5 99.6560 6.9996 INE018E14KS0 SBI CARDS AND PAY 90D 26-Mar-18 99.6163 7.3995 1 5 99.6163 7.3995 INE114A14FO4 SAIL 38D 26-Mar-18 99.6584 6.9506 1 5 99.6584 6.9506 INE557F14EC1 NATIONAL HOUSING 81D 27-Mar-18 99.6369 7.0008 1 5 99.6369 7.0008 INE414G14GQ8 MUTHOOT FIN 84D 27-Mar-18 99.6137 7.4498 1 5 99.6137 7.4498 INE115A14797 LIC HOUSING FIN 55D 27-Mar-18 99.6369 7.0008 1 5 99.6369 7.0008 INE296A14NE4 BAJAJ FIN 82D 28-Mar-18 99.6109 6.7893 2 50 99.6109 6.7893 INE007N14AK2 FEDBK FIN SERV 363D 28-Mar-18 99.5878 7.1941 1 50 99.5878 7.1941 INE866I14WM1 INDIA INFOLINE FIN 89D 28-Mar-18 99.5500 8.2496 1 5 99.5500 8.2496 INE414G14GS4 MUTHOOT FIN 85D 28-Mar-18 99.5934 7.4507 1 5 99.5934 7.4507 INE296A14NE4 BAJAJ FIN 82D 28-Mar-18 99.6070 7.2005 1 5 99.6070 7.2005 INE036A14GS8 RELIANCE INFRAST 92D 28-Mar-18 99.5276 8.2497 1 5 99.5276 8.2497 INE094A14CW8 HPCL 22D 28-Mar-18 99.6184 6.9909 1 5 99.6184 6.9909 INE114A14FP1 SAIL 38D 28-Mar-18 99.5818 7.2992 1 5 99.5818 7.2992 INE114A14FP1 SAIL 38D 28-Mar-18 99.6233 6.9008 1 5 99.6233 6.9008 INE442K14141 INDUS TOWERS 353D 30-Mar-18 99.5867 6.5861 1 250 99.5867 6.5861 INE466L14452 IIFL WEALTH MAN 74D 13-Apr-18 99.1650 8.3065 1 60 99.1650 8.3065 INE087M14199 BAHADUR CHAND 90D 23-Apr-18 98.9401 8.5002 1 5 98.9401 8.5002 INE296A14LS8 BAJAJ FIN 365D 25-Apr-18 98.9524 7.8862 1 50 98.9524 7.8862 INE205A14LT7 VEDANTA 90D 25-Apr-18 98.9642 7.9586 2 30 98.9589 8.0000 INE205A14LU5 VEDANTA 86D 26-Apr-18 98.9440 7.9501 1 25 98.9440 7.9501 INE205A14LV3 VEDANTA 88D 27-Apr-18 98.9227 7.9499 1 25 98.9227 7.9499 INE477L14CN1 INDIA INFOLINE HSG 66D 27-Apr-18 98.8700 8.1797 1 5 98.8700 8.1797 INE289B14CV4 GIC HOUSING FIN 58D 27-Apr-18 98.8825 8.2499 1 5 98.8825 8.2499 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.9415 7.8097 1 5 98.9415 7.8097 INE028E14DF1 KOTAK SECURITIES 86D 27-Apr-18 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE121H14IS9 IL AND FS FIN SERV 64D 27-Apr-18 98.7421 9.2997 1 5 98.7421 9.2997 INE134E14956 PFC 87D 27-Apr-18 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE110L14GJ7 RELIANCE JIO INFO 69D 2-May-18 98.8794 7.3867 1 150 98.8794 7.3867 INE957N14AE1 HERO FINCORP 63D 2-May-18 98.7907 7.9782 2 95 98.7950 7.9498 INE140A14RV9 PIRAMAL ENTERPRISES 89D 2-May-18 98.8089 7.9999 1 10 98.8089 7.9999 INE556F14FU2 SIDBI 82D 2-May-18 98.8641 7.6249 2 10 98.8825 7.4999 INE601U14430 TATA MOTORS FIN 90D 2-May-18 98.7721 8.2501 2 10 98.7868 8.1501 INE860H14C21 ADITYA BIRLA FIN 91D 2-May-18 98.8162 7.9502 1 5 98.8162 7.9502 INE514E14NB8 EXIM 89D 2-May-18 98.8678 7.5997 1 5 98.8678 7.5997 INE027E14FA9 L AND T FIN 91D 2-May-18 98.7648 8.2998 1 5 98.7648 8.2998 INE028E14DG9 KOTAK SECURITIES 89D 2-May-18 98.7354 8.4998 1 5 98.7354 8.4998 INE572E14DM4 PNB HOUSING FIN 90D 3-May-18 98.7737 7.9501 1 5 98.7737 7.9501 INE205A14LX9 VEDANTA 87D 4-May-18 98.7737 7.9501 1 25 98.7737 7.9501 INE539K14755 HDFC CREDILA FIN 60D 4-May-18 98.6900 8.4999 1 5 98.6900 8.4999 INE722A14BW6 SHRIRAM CITY UNION 88D 4-May-18 98.7433 8.1497 1 5 98.7433 8.1497 INE148I14UH8 INDIABULLS HOUSING 91D 4-May-18 98.7813 7.9002 1 5 98.7813 7.9002 INE371K14571 TATA REALTY AND 187D 15-May-18 98.5313 7.8850 2 275 98.5313 7.8850 INE031A14309 HOUSING AND URBAN180D 16-May-18 98.6287 7.2498 3 200 98.6287 7.2498 INE001A14RS9 HDFC 157D 17-May-18 98.5677 7.4702 1 10 98.5677 7.4702 INE261F14CL5 NABARD 89D 21-May-18 98.5351 7.2352 2 170 98.5351 7.2352 INE110L14GL3 RELIANCE JIO INFO 88D 25-May-18 98.4551 7.2498 1 65 98.4551 7.2498 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 98.3144 7.4499 2 200 98.3144 7.4499 INE704I14AA5 BARCLAYS INVEST 364D 4-Jun-18 98.0831 8.0151 1 50 98.0831 8.0151 INE523H14F50 JM FIN PRODUCTS 182D 5-Jun-18 98.0265 8.1648 1 75 98.0265 8.1648 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 98.1107 7.6399 1 75 98.1107 7.6399 INE403G14IX3 STANDARD CHART 365D 15-Jun-18 97.7766 8.3000 2 65 97.7766 8.3000 INE261F14CN1 NABARD 115D 18-Jun-18 97.9924 7.2601 1 100 97.9924 7.2601 INE001A14RX9 HDFC 166D 20-Jun-18 97.9214 7.4499 1 200 97.9214 7.4499 INE001A14SA5 HDFC 237D 19-Sep-18 95.9799 7.8000 1 700 95.9799 7.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com