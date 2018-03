TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Mar 8

Mar 8 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14ER1 SIDBI 365D 9-Mar-18 99.9829 6.2280 3 500 99.9829 6.2426 INE481G14725 ULTRATECH CEMENT 102D 9-Mar-18 99.9829 6.2426 2 445 99.9829 6.2426 INE169A14EB8 COROMANDEL INTER 78D 9-Mar-18 99.9827 6.3045 2 295 99.9829 6.2426 INE002A14771 RELIANCE INDUSTRIES 43D 9-Mar-18 99.9829 6.2426 1 200 99.9829 6.2426 INE975F14OF7 KOTAK MAH INVEST 71D 9-Mar-18 99.9813 6.8268 1 200 99.9813 6.8268 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 99.9827 6.3015 5 155 99.9827 6.3156 INE110L14FW2 RELIANCE JIO INFO 63D 9-Mar-18 99.9829 6.2426 1 100 99.9829 6.2426 INE824H14559 JULIUS BAER CAP 64D 9-Mar-18 99.9815 6.7537 1 65 99.9815 6.7537 INE002A14730 RELIANCE INDUSTRIES 63D 12-Mar-18 99.9312 6.2828 2 740 99.9310 6.3006 INE019A14DH4 JSW STEEL 75D 12-Mar-18 99.9281 6.5656 1 250 99.9281 6.5656 INE121A14PA7 CHOLAMANDALAM 47D 12-Mar-18 99.9264 6.7176 2 200 99.9261 6.7484 INE498L14703 L AND T FIN HOLDINGS 41D12-Mar-18 99.9277 6.6021 2 195 99.9277 6.6021 INE742F14DO6 ADANI PORTS AND SPL294D 12-Mar-18 99.9308 6.3189 3 165 99.9308 6.3189 INE115A14789 LIC HOUSING FIN 61D 12-Mar-18 99.9299 6.4011 1 150 99.9299 6.4011 INE148I14UC9 INDIABULLS HOUSING 61D 12-Mar-18 99.9299 6.4011 2 100 99.9299 6.4011 INE445L14746 NABHA POWER 48D 12-Mar-18 99.9316 6.2458 1 50 99.9316 6.2458 INE205A14LQ3 VEDANTA 61D 13-Mar-18 99.9145 6.2468 2 190 99.9145 6.2468 INE514E14MR6 EXIM 123D 13-Mar-18 99.9138 6.2956 2 150 99.9135 6.3200 INE115A14730 LIC HOUSING FIN 106D 13-Mar-18 99.9124 6.4004 1 100 99.9124 6.4004 INE866I14WG3 INDIA INFOLINE FIN 89D 14-Mar-18 99.8892 6.7478 1 200 99.8892 6.7478 INE018E14KU6 SBI CARDS AND PAY 61D 14-Mar-18 99.9097 6.5979 1 100 99.9097 6.5979 INE019A14DB7 JSW STEEL 89D 14-Mar-18 99.8974 6.2479 1 100 99.8974 6.2479 INE110L14FS0 RELIANCE JIO INFO 83D 15-Mar-18 99.8803 6.2490 1 200 99.8803 6.2490 INE539K14656 HDFC CREDILA FIN 227D 15-Mar-18 99.8916 6.6015 1 100 99.8916 6.6015 INE202B14LJ3 DHFL 62D 15-Mar-18 99.8742 6.5678 1 50 99.8742 6.5678 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.8827 6.1236 2 50 99.8822 6.1497 INE155A14MQ8 TATA MOTORS 315D 16-Mar-18 99.8577 6.5017 2 100 99.8577 6.5017 INE110L14GA6 RELIANCE JIO INFO 45D 16-Mar-18 99.8621 6.3004 1 100 99.8621 6.3004 INE002A14789 RELIANCE INDUSTRIES 50D 16-Mar-18 99.8599 6.4010 1 5 99.8599 6.4010 INE038A14205 HINDALCO INDUSTRIES180D 20-Mar-18 99.7884 6.4498 1 75 99.7884 6.4498 INE539K14730 HDFC CREDILA FIN 49D 20-Mar-18 99.7723 6.9417 1 45 99.7723 6.9417 INE002A14748 RELIANCE INDUSTRIES 70D 22-Mar-18 99.7589 6.3010 3 400 99.7589 6.3010 INE114A14FN6 SAIL 49D 22-Mar-18 99.7551 6.4006 1 5 99.7551 6.4006 INE445L14753 NABHA POWER 53D 23-Mar-18 99.7685 6.0495 1 10 99.7685 6.0495 INE557F14ED9 NATIONAL HOUSING BK 60D 23-Mar-18 99.7685 6.0495 1 5 99.7685 6.0495 INE389H14CT3 KEC INTERNATIONAL 38D 26-Mar-18 99.6718 6.6771 1 50 99.6718 6.6771 INE018E14KS0 SBI CARDS AND PAY 90D 26-Mar-18 99.6682 6.7506 1 10 99.6682 6.7506 INE114A14FO4 SAIL 38D 26-Mar-18 99.6854 6.3995 1 5 99.6854 6.3995 INE205A14LN0 VEDANTA 90D 26-Mar-18 99.7190 6.0502 1 5 99.7190 6.0502 INE178A14CK4 CPCL 60D 26-Mar-18 99.7088 6.2705 1 5 99.7088 6.2705 INE169A14EC6 COROMANDEL INTER 53D 27-Mar-18 99.6705 6.3508 1 100 99.6705 6.3508 INE580B14HD3 GRUH FIN 82D 27-Mar-18 99.6878 6.3505 1 5 99.6878 6.3505 INE094A14CW8 HPCL 22D 28-Mar-18 99.6533 6.3493 1 100 99.6533 6.3493 INE657N14KO5 EDELWEISS COMM 364D 28-Mar-18 99.6101 7.1435 1 25 99.6101 7.1435 INE110L14FZ5 RELIANCE JIO INFO 57D 28-Mar-18 99.6641 6.1508 1 5 99.6641 6.1508 INE036A14GS8 RELIANCE INFRAST 92D 28-Mar-18 99.5982 7.7499 1 5 99.5982 7.7499 INE114A14FP1 SAIL 38D 28-Mar-18 99.6369 7.0008 1 5 99.6369 7.0008 INE866I14WM1 INDIA INFOLINE FIN 89D 28-Mar-18 99.5500 8.2496 1 5 99.5500 8.2496 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 99.4686 7.7999 1 5 99.4686 7.7999 INE242A14HQ4 IOC 34D 9-Apr-18 99.3797 7.1195 1 10 99.3797 7.1195 INE871D14JJ5 IL & FS 60D 16-Apr-18 99.1228 8.5003 1 25 99.1228 8.5003 INE556F14FW8 SIDBI 70D 27-Apr-18 98.9498 7.7475 2 50 98.9294 7.9000 INE556F14FW8 SIDBI 70D 27-Apr-18 99.0295 7.3001 1 25 99.0295 7.3001 INE121H14IS9 IL AND FS FIN SERV 64D 27-Apr-18 98.7454 9.2750 2 10 98.7461 9.2697 INE477L14CN1 INDIA INFOLINE HSG 66D 27-Apr-18 98.9835 7.6496 1 5 98.9835 7.6496 INE556F14FU2 SIDBI 82D 2-May-18 98.9605 7.1001 2 15 98.9605 7.1001 INE148I14UG0 INDIABULLS HOUSING 91D 2-May-18 98.7999 8.2103 1 5 98.7999 8.2103 INE860H14C21 ADITYA BIRLA FIN 91D 2-May-18 98.8563 7.8200 1 5 98.8563 7.8200 INE556F14FU2 SIDBI 82D 2-May-18 98.9415 7.0997 1 5 98.9415 7.0997 INE514E14NB8 EXIM 89D 2-May-18 98.9026 7.4999 1 5 98.9026 7.4999 INE445L14795 NABHA POWER 84D 7-May-18 98.7902 7.4497 1 5 98.7902 7.4497 INE261F14CI1 NABARD 89D 7-May-18 98.8142 7.3002 1 5 98.8142 7.3002 INE031A14309 HOUSING AND URBAN 180D 16-May-18 98.6590 7.1901 2 75 98.6590 7.1901 INE896L14BP9 INDOSTAR CAP FIN 120D 25-May-18 98.2861 8.1600 1 50 98.2861 8.1600 INE236A14HJ1 HCL INFOSYSTEMS 87D 25-May-18 97.7826 10.6116 1 0.7 97.7826 10.6116 INE860H14C70 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-May-18 98.2855 7.7647 1 75 98.2855 7.7647 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 98.3341 7.4501 1 100 98.3341 7.4501 INE031A14317 HOUSING AND URBAN175D 31-May-18 98.3611 7.2399 2 298.3 98.3589 7.2499 INE476M14AJ3 L AND T HOUSING FIN 175D31-May-18 98.3255 7.4000 1 50 98.3255 7.4000 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 98.2305 7.4714 5 600 98.2355 7.4501 INE975F14NY0 KOTAK MAH INVEST 189D 5-Jun-18 98.1336 7.7999 1 75 98.1336 7.7999 INE896L14BV7 INDOSTAR CAP FIN 120D 6-Jun-18 98.0063 8.2500 2 75 98.0063 8.2500 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 98.1729 7.4649 7 810 98.1729 7.4649 INE977J14FF3 TRAPTI TRADING AND365D 8-Jun-18 98.0113 8.0500 1 50 98.0113 8.0500 INE978J14FI5 TURQUOISE INVEST 365D 8-Jun-18 98.0113 8.0500 1 25 98.0113 8.0500 INE001A14RX9 HDFC 166D 20-Jun-18 97.9077 7.5001 1 25 97.9077 7.5001 INE001A14RX9 HDFC 166D 20-Jun-18 97.9545 7.4000 1 25 97.9545 7.4000 INE001A14SC1 HDFC 236D 26-Sep-18 95.9069 7.7500 1 50 95.9069 7.7500 INE027E14FC5 L AND T FIN 223D 26-Sep-18 95.8563 7.8499 1 50 95.8563 7.8499 INE002A14854 RELIANCE INDUSTRIES 365D 1-Mar-19 93.1990 7.4400 2 100 93.1990 7.4400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 