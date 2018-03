TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Mar 9

Mar 9 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE065V14089 HASHAM INVEST 60D 12-Mar-18 99.9419 7.0729 1 285 99.9419 7.0729 INE244N14269 MAH VEHICLE MANUF 42D 12-Mar-18 99.9482 6.3056 1 250 99.9482 6.3056 INE572E14CU9 PNB HOUSING FIN 90D 12-Mar-18 99.9466 6.5005 3 125 99.9466 6.5005 INE248U14CE6 IIFL WEALTH FIN 91D 12-Mar-18 99.9404 7.2557 1 100 99.9404 7.2557 INE628A14BZ8 UPL 90D 12-Mar-18 99.9487 6.2447 2 100 99.9487 6.2447 INE202B14LI5 DHFL 60D 12-Mar-18 99.9453 6.6588 1 75 99.9453 6.6588 INE597H14HO1 TGS INVESTMENT AND 73D 12-Mar-18 99.9446 6.7441 1 50 99.9446 6.7441 INE523H14F92 JM FIN PRODUCTS 90D 12-Mar-18 99.9425 6.9999 1 35 99.9425 6.9999 INE866I14WW0 INDIA INFOLINE FIN 39D 12-Mar-18 99.9425 6.9999 1 25 99.9425 6.9999 INE978J14GA0 TURQUOISE INVEST 73D 12-Mar-18 99.9446 6.7441 1 25 99.9446 6.7441 INE001A14RT7 HDFC 89D 13-Mar-18 99.9288 6.5016 4 955 99.9288 6.5016 INE514E14MR6 EXIM 123D 13-Mar-18 99.9316 6.2458 5 475 99.9316 6.2458 INE114A14FK2 SAIL 60D 13-Mar-18 99.9306 6.3388 2 275 99.9288 6.5016 INE866I14WE8 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Mar-18 99.9803 7.1919 1 200 99.9803 7.1919 INE205A14LQ3 VEDANTA 61D 13-Mar-18 99.9299 6.4011 2 195 99.9299 6.4011 INE866I14WE8 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Mar-18 99.9206 7.2510 1 100 99.9206 7.2510 INE146O14363 HINDUJA LEYLAND FIN 60D 13-Mar-18 99.9239 6.9494 1 25 99.9239 6.9494 INE027E14EV8 L AND T FIN 91D 13-Mar-18 99.9294 6.4468 1 10 99.9294 6.4468 INE205A14LK6 VEDANTA 89D 14-Mar-18 99.9124 6.4004 2 525 99.9124 6.4004 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.9140 6.2834 3 175 99.9145 6.2468 INE018E14KU6 SBI CARDS AND PAY 61D 14-Mar-18 99.9084 6.6929 3 37 99.9084 6.6929 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.8970 6.2699 3 375 99.8965 6.3028 INE018E14KM3 SBI CARDS AND PAY 161D 15-Mar-18 99.8874 6.8576 1 225 99.8874 6.8576 INE688I14EZ9 CAP FIRST 141D 15-Mar-18 99.8801 7.3027 1 200 99.8801 7.3027 INE477A14809 CANFIN HOMES 160D 15-Mar-18 99.8874 6.8576 1 170 99.8874 6.8576 INE169A14EA0 COROMANDEL INTER 90D 15-Mar-18 99.8965 6.3028 1 100 99.8965 6.3028 INE732U14326 FORD CREDIT INDIA 304D 15-Mar-18 99.8851 6.9978 1 48 99.8851 6.9978 INE916D14G41 KOTAK MAH PRIME 168D 15-Mar-18 99.8851 6.9978 1 25 99.8851 6.9978 INE002A14789 RELIANCE INDUSTRIES 50D 16-Mar-18 99.8793 6.3012 1 205 99.8793 6.3012 INE033L14HL5 TATA CAP HOUSING FIN 59D16-Mar-18 99.8745 6.5522 1 100 99.8745 6.5522 INE155A14MQ8 TATA MOTORS 315D 16-Mar-18 99.8765 6.4476 1 50 99.8765 6.4476 INE055A14FU6 CENTURY TEXTILES 59D 16-Mar-18 99.8804 6.2438 1 34 99.8804 6.2438 INE742F14EJ4 ADANI PORTS AND SPL 90D 19-Mar-18 99.8222 6.5013 1 125 99.8222 6.5013 INE018A14FU4 LARSEN AND TOUBRO 13D 20-Mar-18 99.8105 6.2999 1 300 99.8105 6.2999 INE860H14C13 ADITYA BIRLA FIN 52D 22-Mar-18 99.7602 6.7490 1 200 99.7602 6.7490 INE688I14FI2 CAP FIRST 59D 23-Mar-18 99.7223 7.2602 1 100 99.7223 7.2602 INE523E14RM7 L AND T FIN 364D 23-Mar-18 99.7418 6.7491 1 100 99.7418 6.7491 INE047A14289 GRASIM INDUSTRIES 50D 23-Mar-18 99.8060 6.4498 1 25 99.8060 6.4498 INE121A14OY0 CHOLAMANDALAM 65D 23-Mar-18 99.7640 7.8494 1 5 99.7640 7.8494 INE891K14FI8 AXIS FIN 82D 26-Mar-18 99.6852 6.7794 6 225 99.6852 6.7803 INE891K14FI8 AXIS FIN 82D 26-Mar-18 99.7322 7.0007 1 25 99.7322 7.0007 INE414G14GR6 MUTHOOT FIN 82D 26-Mar-18 99.7513 6.5001 1 5 99.7513 6.5001 INE001A14RV3 HDFC 89D 27-Mar-18 99.7213 6.8007 1 5 99.7213 6.8007 INE085A14DF9 CHAMBAL FERT 57D 27-Mar-18 99.7132 6.9989 1 5 99.7132 6.9989 INE959P14531 SURAKSHA REALTY 84D 28-Mar-18 99.6086 7.5485 1 100 99.6086 7.5485 INE094A14CW8 HPCL 22D 28-Mar-18 99.6706 6.3489 1 100 99.6706 6.3489 INE657N14KO5 EDELWEISS COMM 364D 28-Mar-18 99.6478 6.7899 1 75 99.6478 6.7899 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.6695 6.3701 1 65 99.6695 6.3701 INE085A14DE2 CHAMBAL FERT 86D 28-Mar-18 99.6501 6.7454 1 25 99.6501 6.7454 INE036A14GS8 RELIANCE INFRAST 92D 28-Mar-18 99.5982 7.7499 1 5 99.5982 7.7499 INE002A14805 RELIANCE INDUSTRIES 58D 28-Mar-18 99.7268 6.2494 1 5 99.7268 6.2494 INE110L14FZ5 RELIANCE JIO INFO 57D 28-Mar-18 99.7224 6.3504 1 5 99.7224 6.3504 INE296A14NE4 BAJAJ FIN 82D 28-Mar-18 99.6614 7.7506 1 5 99.6614 7.7506 INE871D14JJ5 IL & FS 60D 16-Apr-18 99.1249 8.4798 2 50 99.1249 8.4798 INE556F14FW8 SIDBI 70D 27-Apr-18 98.9736 7.7249 1 45 98.9736 7.7249 INE556F14FW8 SIDBI 70D 27-Apr-18 99.0142 7.9000 1 5 99.0142 7.9000 INE140A14RV9 PIRAMAL ENTERPRISES 89D 2-May-18 98.9766 7.4001 1 10 98.9766 7.4001 INE514E14NA0 EXIM 84D 4-May-18 98.9078 7.1974 1 145 98.9078 7.1974 INE410J14AO8 KOTAK COMMODITY 88D 4-May-18 98.7602 8.1823 1 25 98.7602 8.1823 INE403G14IR5 STANDARD CHART 365D 4-May-18 98.7467 8.2725 1 25 98.7467 8.2725 INE261F14CI1 NABARD 89D 7-May-18 98.8474 7.6001 1 5 98.8474 7.6001 INE410J14AP5 KOTAK COMMODITY 89D 8-May-18 98.6884 8.0849 1 25 98.6884 8.0849 INE261F14CJ9 NABARD 88D 11-May-18 98.8316 7.1916 4 150 98.8303 7.1999 INE202B14LD6 DHFL 181D 14-May-18 98.6488 7.5749 1 50 98.6488 7.5749 INE134E14873 POWER FIN CORP 320D 15-May-18 98.7028 7.1597 2 25 98.7028 7.1597 INE403G14IV7 STANDARD CHART 365D 17-May-18 98.4836 8.1450 1 100 98.4836 8.1450 INE001A14RS9 HDFC 157D 17-May-18 98.6131 7.4397 2 25 98.6131 7.4397 INE652L14200 HALDIA ENERGY 87D 25-May-18 98.4547 7.4401 1 1.5 98.4547 7.4401 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 98.3539 7.4498 2 50 98.3539 7.4498 INE261F14CP6 NABARD 91D 5-Jun-18 98.2937 7.2001 1 200 98.2937 7.2001 INE557F14EE7 NATIONAL HOUSING 91D 7-Jun-18 98.2681 7.1477 3 210 98.2675 7.1501 INE523H14B39 JM FIN PRODUCTS 363D 7-Jun-18 98.0597 8.0247 2 125 98.0597 8.0247 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 98.1962 7.4498 1 125 98.1962 7.4498 INE530L14612 EDELWEISS HOUSING 364D 7-Jun-18 98.0431 8.0947 1 50 98.0431 8.0947 INE977J14FF3 TRAPTI TRADING AND 365D 8-Jun-18 98.0337 8.0450 1 50 98.0337 8.0450 INE977J14FF3 TRAPTI TRADING AND365D 8-Jun-18 98.0984 8.0402 1 50 98.0984 8.0402 INE978J14FI5 TURQUOISE INVEST 365D 8-Jun-18 98.0337 8.0450 1 25 98.0337 8.0450 INE978J14FI5 TURQUOISE INVEST 365D 8-Jun-18 98.0984 8.0402 1 25 98.0984 8.0402 INE261F14CN1 NABARD 115D 18-Jun-18 98.0466 7.2000 1 100 98.0466 7.2000 INE572E14DJ0 PNB HOUSING FIN 156D 28-Jun-18 97.7583 7.7498 2 400 97.7583 7.7498 INE002A14888 RELIANCE INDUSTRIES 180D 4-Sep-18 96.5094 7.3751 5 200 96.4980 7.4001 INE020B14516 REC 180D 4-Sep-18 96.4992 7.3974 2 72 96.5072 7.3800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com