TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 1

Nov 1 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE548C14522 EMAMI 91D 2-Nov-17 99.9832 6.1330 1 150 99.9832 6.1330 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.9823 6.4708 2 100 99.9823 6.4616 INE601U14117 TATA MOTORS FIN 90D 2-Nov-17 99.9822 6.4924 2 95 99.9823 6.4616 INE977J14FR8 TRAPTI TRADING 91D 2-Nov-17 99.9810 6.9363 1 20 99.9810 6.9363 INE860H14A31 ADITYA BIRLA FIN 7D 3-Nov-17 99.9642 6.5358 3 200 99.9642 6.5358 INE742F14EC9 ADANI PORTS 7D 3-Nov-17 99.9660 6.2071 2 125 99.9660 6.2071 INE134E14899 POWER FIN CORP 62D 6-Nov-17 99.9165 6.1006 1 150 99.9165 6.1006 INE296A14NA2 BAJAJ FIN 7D 6-Nov-17 99.9090 6.6491 1 50 99.9090 6.6491 INE866I14VP6 INDIA INFOLINE FIN 7D 6-Nov-17 99.9097 8.2473 1 25 99.9097 8.2473 INE477A14700 CANFIN HOMES 179D 7-Nov-17 99.8965 6.3028 1 50 99.8965 6.3028 INE487L14664 IIFL FACILITIES SERV 7D 7-Nov-17 99.8646 8.2480 1 35 99.8646 8.2480 INE472A14HF0 BLUE STAR 90D 7-Nov-17 99.8982 6.1991 1 25 99.8982 6.1991 INE296A14MZ1 BAJAJ FIN 10D 9-Nov-17 99.8545 6.6481 1 200 99.8545 6.6481 INE466L14387 IIFL WEALTH MAN 10D 9-Nov-17 99.8196 8.2456 1 140 99.8196 8.2456 INE641O14AC3 PIRAMAL FIN 91D 9-Nov-17 99.8545 6.6481 1 50 99.8545 6.6481 INE205A14JW5 VEDANTA 91D 13-Nov-17 99.7949 6.2513 2 100 99.7949 6.2513 INE763G14EW1 ICICI SECURITIES 61D 14-Nov-17 99.7633 6.6616 1 8 99.7633 6.6616 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 99.7663 6.1072 1 5 99.7663 6.1072 INE255A14429 ESSEL PROPACK 90D 16-Nov-17 99.7608 6.2512 1 25 99.7608 6.2512 INE414G14FZ1 MUTHOOT FIN 90D 16-Nov-17 99.7259 6.6881 1 11 99.7259 6.6881 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 99.3759 8.4899 1 99 99.3759 8.4899 INE121H14HN2 IL AND FS FIN SERV 90D 29-Nov-17 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.5153 6.1302 2 200 99.5153 6.1302 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.5342 6.1005 1 5 99.5342 6.1005 INE860H14ZT4 ADITYA BIRLA FIN 77D 4-Dec-17 99.4146 6.5130 1 250 99.4146 6.5130 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.4345 6.2903 1 25 99.4345 6.2903 INE423A14FD2 ADANI ENTERPRISES 63D 5-Dec-17 99.1091 9.6500 1 50 99.1091 9.6500 INE134E14907 POWER FIN CORP 90D 14-Dec-17 99.3018 6.1104 1 5 99.3018 6.1104 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 98.7190 9.8673 1 30 98.7190 9.8673 INE110L14FA8 RELIANCE JIO INFO 90D 27-Dec-17 99.0622 6.1703 1 100 99.0622 6.1703 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 98.9713 6.7746 1 5 98.9713 6.7746 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 98.9722 6.6499 2 335 98.9722 6.6499 INE891K14ER2 AXIS FIN 85D 28-Dec-17 98.9691 6.6701 1 25 98.9691 6.6701 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.9525 6.8997 1 5 98.9525 6.8997 INE774D14NE4 MAH AND MAH FIN 84D 29-Dec-17 98.9668 6.5699 1 100 98.9668 6.5699 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 98.9668 6.5699 1 100 98.9668 6.5699 INE891K14ES0 AXIS FIN 85D 29-Dec-17 98.9512 6.6702 2 50 98.9512 6.6702 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 98.4751 6.2801 1 175 98.4751 6.2801 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.4596 6.2752 3 250 98.4596 6.2752 INE668E14557 HERO CYCLES 183D 31-Jan-18 98.4294 6.4002 1 50 98.4294 6.4002 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 97.5179 6.3199 1 15 97.5179 6.3199 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com