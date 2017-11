TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 10

Nov 10 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14ET1 RELIANCE JIO INFO 60D 14-Nov-17 99.9343 5.9991 1 175 99.9343 5.9991 INE373A14768 BASF INDIA 60D 14-Nov-17 99.9343 5.9991 1 150 99.9343 5.9991 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.9184 5.9607 2 82 99.9186 5.9470 INE191S14238 KHYATI REALTORS 90D 16-Nov-17 99.9413 7.1460 1 150 99.9413 7.1460 INE148I14SX9 INDIABULLS HOUSING 90D 16-Nov-17 99.8982 6.1991 1 100 99.8982 6.1991 INE641O14AE9 PIRAMAL FIN 90D 16-Nov-17 99.8968 6.2852 2 16 99.8876 6.8454 INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.8345 6.0508 3 425 99.8345 6.0508 INE115A14631 LIC HOUSING FIN 90D 21-Nov-17 99.8135 6.2000 4 225 99.8135 6.2000 INE774D14MN7 MAH AND MAH FIN 172D 21-Nov-17 99.8060 6.4498 1 200 99.8060 6.4498 INE071G14AY3 ICICI HOME FIN 90D 21-Nov-17 99.8150 6.1500 1 15 99.8150 6.1500 INE148I14TC1 INDIABULLS HOUSING 77D 22-Nov-17 99.7949 6.2513 2 125 99.7949 6.2513 INE556F14FJ5 SIDBI 37D 23-Nov-17 99.7833 6.0975 1 130 99.7833 6.0975 INE477A14577 CANFIN HOMES 364D 24-Nov-17 99.7628 6.1988 1 50 99.7628 6.1988 INE539K14680 HDFC CREDILA FIN 89D 28-Nov-17 99.6819 6.4709 1 100 99.6819 6.4709 INE580B14GS3 GRUH FIN 92D 29-Nov-17 99.6783 6.2000 1 265 99.6783 6.2000 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.6696 6.0498 4 600 99.6696 6.0498 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.7167 6.0999 1 525 99.7167 6.0999 INE511C14RA1 MAGMA FINCORP 24D 30-Nov-17 99.5965 7.3937 1 50 99.5965 7.3937 INE881J14ML1 SREI EQUIPMENT FIN 58D 30-Nov-17 99.5996 7.3367 1 3 99.5996 7.3367 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.5114 6.4005 2 50 99.5114 6.4005 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.2343 6.5497 1 5 99.2343 6.5497 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.2257 6.0601 2 75 99.2257 6.0601 INE751F14095 TATA INTERNATIONAL 72D 29-Dec-17 99.0973 6.7854 1 50 99.0973 6.7854 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.1150 6.6512 1 38 99.1150 6.6512 INE081A14718 TATA STEEL 60D 29-Dec-17 99.2247 6.1999 1 5 99.2247 6.1999 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.2185 6.2499 1 5 99.2185 6.2499 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUSING 88D 12-Jan-18 98.8990 6.4498 1 35 98.8990 6.4498 INE445L14662 NABHA POWER 90D 23-Jan-18 98.7487 6.2502 1 125 98.7487 6.2502 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 98.5280 6.6501 1 160 98.5280 6.6501 INE501G14480 HT MEDIA 92D 2-Feb-18 98.5619 6.3401 1 50 98.5619 6.3401 INE774D14LS8 MAH AND MAH FIN 365D 9-Feb-18 98.3426 6.7599 1 100 98.3426 6.7599 INE756I14BI6 HDB FIN SERV 156D 15-Mar-18 97.8032 6.7200 1 25 97.8032 6.7200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com