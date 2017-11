TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 13

Nov 13 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE202B14KJ5 DEWAN HOUSING 90D 14-Nov-17 99.9829 6.2426 4 495 99.9829 6.2426 INE296N14038 WALWHAN REN 60D 14-Nov-17 99.9827 6.3156 1 250 99.9827 6.3156 INE763G14EW1 ICICI SECURITIES 61D 14-Nov-17 99.9818 6.6442 1 125 99.9818 6.6442 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 99.9662 6.1706 3 400 99.9658 6.2436 INE205A14JX3 VEDANTA 91D 15-Nov-17 99.9659 6.2254 1 75 99.9659 6.2254 INE121A14OJ1 CHOLAMANDALAM 90D 16-Nov-17 99.9457 6.6101 1 150 99.9457 6.6101 INE148I14SX9 INDIABULLS HOUSING 90D 16-Nov-17 99.9478 6.3543 1 50 99.9478 6.3543 INE482A14528 CEAT 90D 16-Nov-17 99.9495 6.1473 1 25 99.9495 6.1473 INE641O14AE9 PIRAMAL FIN 90D 16-Nov-17 99.9474 6.4030 1 5 99.9474 6.4030 INE002A14599 RELIANCE INDUSTRIES 91D 17-Nov-17 99.9332 6.0996 4 500 99.9332 6.0996 INE205A14JY1 VEDANTA 91D 17-Nov-17 99.9305 6.3463 1 100 99.9305 6.3463 INE879F14AT1 INFINA FIN PRIVATE 88D 17-Nov-17 99.9256 6.7941 1 20 99.9256 6.7941 INE205A14JZ8 VEDANTA 91D 20-Nov-17 99.8802 6.2542 1 325 99.8802 6.2542 INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.8832 6.0974 1 25 99.8832 6.0974 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.8998 6.1016 1 25 99.8998 6.1016 INE870D14BE5 NATIONAL FERT 61D 21-Nov-17 99.8647 6.1814 2 350 99.8647 6.1814 INE831R14694 ADITYA BIRLA HOUS 91D 21-Nov-17 99.8610 6.3507 2 100 99.8610 6.3507 INE134E14881 POWER FIN CORP 90D 22-Nov-17 99.8498 6.1006 2 440 99.8498 6.1006 INE556F14FF3 SIDBI 179D 24-Nov-17 99.8165 6.1001 1 245 99.8165 6.1001 INE148I14TG2 INDIABULLS HOUSING 61D 4-Dec-17 99.6434 6.2202 1 140 99.6434 6.2202 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.6417 6.2500 2 100 99.6417 6.2500 INE657N14MX2 EDELWEISS COM 73D 11-Dec-17 99.4777 6.8443 1 250 99.4777 6.8443 INE202B14JW0 DEWAN HOUSING 192D 14-Dec-17 99.4808 6.3499 1 5 99.4808 6.3499 INE601U14190 TATA MOTORS FIN 78D 15-Dec-17 99.4273 6.5700 4 300 99.4273 6.5700 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.4804 6.1498 1 5 99.4804 6.1498 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.4442 6.0000 1 5 99.4442 6.0000 INE871D14IX8 INFRAST LEASING 85D 20-Dec-17 99.3727 6.4003 1 5 99.3727 6.4003 INE514E14MP0 EXIM 91D 21-Dec-17 99.3955 5.9996 1 5 99.3955 5.9996 INE774D14NG9 MAH AND MAH FIN 66D 22-Dec-17 99.2987 6.6098 1 100 99.2987 6.6098 INE763G14EZ4 ICICI SECURITIES 73D 22-Dec-17 99.2892 6.7000 1 25 99.2892 6.7000 INE702C14749 APL APOLLO TUBES 70D 22-Dec-17 99.2814 6.7740 1 2 99.2814 6.7740 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUS 88D 12-Jan-18 98.9682 6.4497 1 5 98.9682 6.4497 INE053T14AA4 ONGC MANGALORE 90D 16-Jan-18 98.9160 6.2499 1 125 98.9160 6.2499 INE244N14228 MAH VEHICLE MAN 80D 29-Jan-18 98.6971 6.3400 1 290 98.6971 6.3400 INE477S14306 TATA MOTORS FIN 90D 29-Jan-18 98.5653 6.8998 1 35 98.5653 6.8998 INE601U14273 TATA MOTORS FIN 91D 31-Jan-18 98.5538 6.7799 1 40 98.5538 6.7799 INE813A14151 MAH LIFESPACE DEV 89D 7-Feb-18 98.4345 6.7499 1 50 98.4345 6.7499 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 98.5272 6.2001 1 100 98.5272 6.2001 INE774D14LS8 MAH AND MAH FIN 365D 9-Feb-18 98.3963 6.7601 1 100 98.3963 6.7601 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 97.9176 6.7499 1 25 97.9176 6.7499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com