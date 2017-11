TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 14

Nov 14 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14EX8 SAIL 91D 20-Nov-17 99.8982 6.1991 1 240 99.8982 6.1991 INE915D14AY8 CITICORP FIN (INDIA) 90D20-Nov-17 99.8941 6.4491 1 200 99.8941 6.4491 INE548C14530 EMAMI 91D 20-Nov-17 99.8990 6.1504 1 100 99.8990 6.1504 INE134E14881 POWER FIN CORP 90D 22-Nov-17 99.8649 6.1723 1 50 99.8649 6.1723 INE523E14QQ0 L AND T FIN 364D 24-Nov-17 99.8236 6.4500 1 100 99.8236 6.4500 INE916D14A13 KOTAK MAH PRIME 333D 27-Nov-17 99.7693 6.4923 1 25 99.7693 6.4923 INE027E14CH1 L AND T FIN 364D 28-Nov-17 99.7532 6.4503 3 160 99.7532 6.4503 INE691I14GL8 L AND T INFRAST FIN 20D28-Nov-17 99.7532 6.4503 2 150 99.7532 6.4503 INE523E14RL9 L AND T FIN 246D 28-Nov-17 99.7532 6.4503 2 140 99.7532 6.4503 INE756I14AH0 HDB FIN SERV 364D 28-Nov-17 99.7532 6.4503 1 60 99.7532 6.4503 INE036A14FX0 RELIANCE INFRAST 118D 30-Nov-17 99.6987 6.8942 1 30 99.6987 6.8942 INE002A14649 RELIANCE INDUSTRIES 58D 30-Nov-17 99.7324 6.1210 1 25 99.7324 6.1210 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.7512 6.0692 1 5 99.7512 6.0692 INE860H14ZT4 ADITYA BIRLA FIN 77D 4-Dec-17 99.6452 6.4982 1 10 99.6452 6.4982 INE866I14VE0 INDIA INFOLINE FIN 88D 4-Dec-17 99.6783 6.2000 1 5 99.6783 6.2000 INE704I14AD9 BARCLAYS INVEST 182D 8-Dec-17 99.5559 6.7841 1 50 99.5559 6.7841 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.6140 6.1494 1 5 99.6140 6.1494 INE202B14JW0 DEWAN HOUSING 192D 14-Dec-17 99.4901 6.4506 1 15 99.4901 6.4506 INE601U14190 TATA MOTORS FIN 78D 15-Dec-17 99.4397 6.6343 1 30 99.4397 6.6343 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.5011 6.1004 1 5 99.5011 6.1004 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.4020 6.0995 1 100 99.4020 6.0995 INE896L14AF2 INDOSTAR CAP FIN 226D 20-Dec-17 99.3368 6.7690 1 48 99.3368 6.7690 INE871D14IX8 INFRAST LEASING 85D 20-Dec-17 99.3825 6.2997 1 5 99.3825 6.2997 INE688I14EW6 CAP FIRST 88D 22-Dec-17 99.3278 6.5004 2 50 99.3278 6.5004 INE202B14KT4 DEWAN HOUSING 66D 22-Dec-17 99.3854 6.1004 1 5 99.3854 6.1004 INE134E14915 POWER FIN CORP 88D 22-Dec-17 99.3724 6.2303 1 5 99.3724 6.2303 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.3139 6.1502 1 5 99.3139 6.1502 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.2354 6.5402 1 25 99.2354 6.5402 INE909H14LP7 TMF HOLDINGS 90D 28-Dec-17 99.2261 6.6204 1 25 99.2261 6.6204 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.2171 6.4003 1 25 99.2171 6.4003 INE081A14718 TATA STEEL 60D 29-Dec-17 99.2641 6.1499 1 5 99.2641 6.1499 INE002A14698 RELIANCE INDUSTRIES 57D 3-Jan-18 99.1785 6.1700 1 5 99.1785 6.1700 INE121A14ON3 CHOLAMANDALAM 88D 12-Jan-18 98.9466 6.6997 1 5 98.9466 6.6997 INE977J14FZ1 TRAPTI TRADING 91D 5-Feb-18 98.4464 6.9399 1 100 98.4464 6.9399 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 98.4524 6.7500 2 50 98.4524 6.7500 INE146O14298 HINDUJA LEYLAND FIN 91D 12-Feb-18 98.3199 6.9302 1 50 98.3199 6.9302 INE660A14QK1 SUNDARAM FIN 364D 1-Mar-18 98.0484 6.7898 1 100 98.0484 6.7898 INE514E14MR6 EXIM 123D 13-Mar-18 97.9940 6.2787 4 369 97.9936 6.2801 INE732U14326 FORD CREDIT INDIA 304D 15-Mar-18 97.7029 7.0922 1 12 97.7029 7.0922 INE134E14923 PFC 270D 10-Aug-18 95.3280 6.6500 2 75 95.3280 6.6500 INE134E14923 PFC 270D 10-Aug-18 95.3446 6.6500 2 50 95.3446 6.6500 INE849A14064 TRENT 362D 3-Sep-18 94.7329 6.9499 1 100 94.7329 6.9499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com