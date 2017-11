TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 15

Nov 15 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14SX9 INDIABULLS HOUS 90D 16-Nov-17 99.9829 6.2426 1 225 99.9829 6.2426 INE414G14FZ1 MUTHOOT FIN 90D 16-Nov-17 99.9817 6.6807 1 52 99.9817 6.6807 INE556F14FK3 SIDBI 25D 20-Nov-17 99.9166 6.0933 4 500 99.9166 6.0933 INE915D14AY8 CITICORP FIN (INDIA) 90D20-Nov-17 99.9104 6.5467 2 200 99.9104 6.5467 INE831R14694 ADITYA BIRLA HOUS 91D 21-Nov-17 99.8965 6.3028 1 30 99.8965 6.3028 INE804I14QS1 ECL FIN 7D 21-Nov-17 99.9124 6.4004 1 5 99.9124 6.4004 INE860H14YT7 ADITYA BIRLA FIN 177D 24-Nov-17 99.8400 6.4993 3 245 99.8400 6.4993 INE975F14KF5 KOTAK MAH INVEST 361D 24-Nov-17 99.8412 6.4505 1 10 99.8412 6.4505 INE657N14MN3 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Nov-17 99.8066 6.4298 1 5 99.8066 6.4298 INE121A14OM5 CHOLAMANDALAM 60D 27-Nov-17 99.8150 6.1500 1 5 99.8150 6.1500 INE115A14649 LIC HOUSING FIN 90D 27-Nov-17 99.8150 6.1500 1 5 99.8150 6.1500 INE001A14QE1 HDFC 364D 28-Nov-17 99.7797 6.1990 1 5 99.7797 6.1990 INE601U14133 TATA MOTORS FIN 90D 29-Nov-17 99.7494 6.5499 1 10 99.7494 6.5499 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.7499 6.1010 4 475 99.7499 6.1010 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.7654 6.1307 1 25 99.7654 6.1307 INE657N14MM5 EDELWEISS COM 91D 30-Nov-17 99.7545 6.4150 2 10 99.7540 6.4294 INE860H14ZT4 ADITYA BIRLA FIN 77D 4-Dec-17 99.6629 6.4978 1 240 99.6629 6.4978 INE660A14RN3 SUNDARAM FIN 75D 4-Dec-17 99.6637 6.4823 1 150 99.6637 6.4823 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 99.6689 6.0623 2 30 99.6690 6.0608 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.6140 6.1494 1 80 99.6140 6.1494 INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 99.6233 6.0007 1 10 99.6233 6.0007 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 99.5361 6.3005 1 25 99.5361 6.3005 INE246R14091 IDFC INFRAST FIN 91D 14-Dec-17 99.4705 6.6999 1 25 99.4705 6.6999 INE202B14JW0 DEWAN HOUSING 192D 14-Dec-17 99.5114 6.1798 1 5 99.5114 6.1798 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.4594 6.1997 1 5 99.4594 6.1997 INE721A14AG3 SHRIRAM TRANS 176D 20-Dec-17 99.3936 6.5496 2 150 99.3936 6.5496 INE134E14915 POWER FIN CORP 88D 22-Dec-17 99.3905 6.0495 1 25 99.3905 6.0495 INE523E14QX6 L AND T FIN 364D 27-Dec-17 99.2463 6.5998 2 100 99.2463 6.5998 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.2319 6.5704 1 25 99.2319 6.5704 INE660A14QB0 SUNDARAM FIN 365D 9-Jan-18 98.9916 6.7603 1 75 98.9916 6.7603 INE572E14CM6 PNB HOUSING FIN 91D 15-Jan-18 98.9368 6.4301 1 25 98.9368 6.4301 INE514E14ML9 EXIM 184D 19-Jan-18 98.9062 6.2100 1 200 98.9062 6.2100 INE019A14CS3 JSW STEEL 90D 25-Jan-18 98.7628 6.4399 1 225 98.7628 6.4399 INE854D14142 UNITED SPIRITS 84D 25-Jan-18 98.7819 6.4298 2 150 98.7819 6.4298 INE205A14KV5 VEDANTA 88D 30-Jan-18 98.6930 6.3602 1 775 98.6930 6.3602 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 98.7153 6.2502 1 250 98.7153 6.2502 INE916D14G33 KOTAK MAH PRIME 125D 30-Jan-18 98.6260 6.7800 1 100 98.6260 6.7800 INE694L14EX6 TALWANDI SABO 84D 31-Jan-18 98.6555 6.4601 1 250 98.6555 6.4601 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.6987 6.2498 2 75 98.6987 6.2498 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.7153 6.2502 1 50 98.7153 6.2502 INE031A14291 HOUSING AND URBAN 90D 6-Feb-18 98.5954 6.2649 1 50 98.5954 6.2649 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 98.4772 6.8002 1 75 98.4772 6.8002 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 98.5831 6.1000 1 5 98.5831 6.1000 INE144H14BL1 DEUTSCHE INVEST 91D 13-Feb-18 98.2437 7.2501 1 50 98.2437 7.2501 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.2199 6.3001 1 25 98.2199 6.3001 INE857Q14311 TATA CLEANTECH 146D 9-Apr-18 97.2418 7.1400 3 70 97.2418 7.1400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com