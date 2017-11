TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 16

Nov 16 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE641O14AF6 PIRAMAL FIN 88D 17-Nov-17 99.9825 6.3886 1 125 99.9825 6.3886 INE205A14JY1 VEDANTA 91D 17-Nov-17 99.9833 6.0965 1 100 99.9833 6.0965 INE522D14GP7 MANAPPURAM FIN 88D 17-Nov-17 99.9825 6.3886 1 100 99.9825 6.3886 INE780C14844 JM FIN 91D 17-Nov-17 99.9812 6.8633 1 50 99.9812 6.8633 INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.9332 6.0996 3 195 99.9332 6.0996 INE523H14D86 JM FIN PRODUCTS 67D 20-Nov-17 99.9487 6.2447 1 5 99.9487 6.2447 INE915D14AY8 CITICORP FIN (INDIA) 90D20-Nov-17 99.9283 6.5473 1 5 99.9283 6.5473 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.9319 6.2184 1 3 99.9319 6.2184 INE134E14881 POWER FIN CORP 90D 22-Nov-17 99.8987 6.1687 1 50 99.8987 6.1687 INE729N14AR6 TVS CREDIT SERV 90D 22-Nov-17 99.8880 6.8210 1 50 99.8880 6.8210 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 99.8748 6.5365 1 45 99.8748 6.5365 INE463A14FV0 BERGER PAINTS INDIA 63D 24-Nov-17 99.8658 6.1311 1 90 99.8658 6.1311 INE144H14BE6 DEUTSCHE INVEST 90D 27-Nov-17 99.8062 6.4431 1 70 99.8062 6.4431 INE248U14AY8 IIFL WEALTH FIN 90D 27-Nov-17 99.8277 6.2998 1 5 99.8277 6.2998 INE027E14CH1 L AND T FIN 364D 28-Nov-17 99.7871 6.4895 1 175 99.7871 6.4895 INE463A14FW8 BERGER PAINTS INDIA 67D 28-Nov-17 99.7989 6.1291 1 100 99.7989 6.1291 INE036A14FX0 RELIANCE INFRAST 118D 30-Nov-17 99.7363 6.8932 1 60 99.7363 6.8932 INE059B14HT4 SIMPLEX INFRASTS 29D 30-Nov-17 99.6364 9.5142 1 22 99.6364 9.5142 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.7678 6.0679 1 10 99.7678 6.0679 INE866I14VX0 INDIA INFOLINE FIN 20D 30-Nov-17 99.7779 6.2498 1 5 99.7779 6.2498 INE721A14AL3 SHRIRAM TRAN 90D 30-Nov-17 99.7513 6.5001 1 5 99.7513 6.5001 INE881J14ML1 SREI EQUIPMENT FIN 58D 30-Nov-17 99.7690 6.5008 1 5 99.7690 6.5008 INE274G14AY3 INDIABULLS VENTURES 91D 30-Nov-17 99.7655 6.5995 1 5 99.7655 6.5995 INE860H14ZT4 ADITYA BIRLA FIN 77D 4-Dec-17 99.6807 6.4954 1 240 99.6807 6.4954 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 99.6991 6.1200 1 25 99.6991 6.1200 INE081A14684 TATA STEEL 90D 6-Dec-17 99.6652 6.1306 3 585 99.6652 6.1306 INE087M14074 BAHADUR CHAND 260D 8-Dec-17 99.5733 7.1097 1 400 99.5733 7.1097 INE580B14GT1 GRUH FIN 91D 12-Dec-17 99.5603 6.2000 1 5 99.5603 6.2000 INE053F14088 INDIAN RAILWAY FIN 60D 12-Dec-17 99.5674 6.0994 1 5 99.5674 6.0994 INE296N14046 WALWHAN REN 29D 13-Dec-17 99.5334 6.3373 1 250 99.5334 6.3373 INE018E14KA8 SBI CARDS AND PAY 168D 15-Dec-17 99.4862 6.5002 3 200 99.4862 6.5002 INE601U14190 TATA MOTORS FIN 78D 15-Dec-17 99.4761 6.6286 1 20 99.4761 6.6286 INE657N14MU8 EDELWEISS COM 78D 15-Dec-17 99.5008 6.5401 2 10 99.4962 6.6006 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.5418 6.0005 1 5 99.5418 6.0005 INE641O14AO8 PIRAMAL FIN 91D 15-Dec-17 99.5038 6.5006 1 5 99.5038 6.5006 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.5418 6.0005 1 5 99.5418 6.0005 INE244L14966 INDIABULLS COM 80D 15-Dec-17 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.4888 6.0499 1 5 99.4888 6.0499 INE896L14AF2 INDOSTAR CAP FIN 226D 20-Dec-17 99.4247 6.4000 1 5 99.4247 6.4000 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.4049 6.0698 1 5 99.4049 6.0698 INE047A14263 GRASIM INDUSTRIES 70D 22-Dec-17 99.4279 6.0005 1 5 99.4279 6.0005 INE001A14RM2 HDFC 56D 22-Dec-17 99.4020 6.0995 1 5 99.4020 6.0995 INE721A14AM1 SHRIRAM TRANS 81D 26-Dec-17 99.2748 6.6658 1 250 99.2748 6.6658 INE027E14EG9 L AND T FIN 91D 26-Dec-17 99.2927 6.5001 4 250 99.2927 6.5001 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.2927 6.5001 2 225 99.2927 6.5001 INE881J14MM9 SREI EQUIPMENT FIN 84D 26-Dec-17 99.2576 7.0001 1 5 99.2576 7.0001 INE895D14269 TATA SONS 61D 26-Dec-17 99.2997 6.6003 1 5 99.2997 6.6003 INE804I14QJ0 ECL FIN 60D 26-Dec-17 99.2997 6.6003 1 5 99.2997 6.6003 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.3619 6.0103 1 5 99.3619 6.0103 INE018A14FB4 LARSEN AND TOUBRO 91D 26-Dec-17 99.3598 6.0302 1 5 99.3598 6.0302 INE774D14NA2 MAH AND MAH FIN 90D 27-Dec-17 99.2379 6.8367 1 295 99.2379 6.8367 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 99.3414 6.0496 1 5 99.3414 6.0496 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.2538 6.5334 3 400 99.2576 6.5001 INE657N14MT0 EDELWEISS COM 90D 28-Dec-17 99.3028 6.2504 1 5 99.3028 6.2504 INE018A14FC2 LARSEN AND TOUBRO 90D 28-Dec-17 99.3305 6.0004 1 5 99.3305 6.0004 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 99.2401 6.4997 1 150 99.2401 6.4997 INE121A14NS4 CHOLAMANDALAM 339D 29-Dec-17 99.2147 6.7187 1 150 99.2147 6.7187 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.2319 6.5704 2 50 99.2319 6.5704 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.2429 6.6298 1 25 99.2429 6.6298 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.3143 6.0002 2 10 99.3143 6.0002 INE081A14718 TATA STEEL 60D 29-Dec-17 99.3086 6.0504 1 5 99.3086 6.0504 INE140A14QX7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 10-Jan-18 99.0620 6.4002 1 5 99.0620 6.4002 INE121A14ON3 CHOLAMANDALAM 88D 12-Jan-18 99.0126 6.4999 1 5 99.0126 6.4999 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUS 88D 12-Jan-18 99.0427 6.2999 1 5 99.0427 6.2999 INE001A14RK6 HDFC 88D 12-Jan-18 99.0427 6.2999 1 5 99.0427 6.2999 INE572E14CM6 PNB HOUSING FIN 91D 15-Jan-18 98.9541 6.4298 1 50 98.9541 6.4298 INE601U14240 TATA MOTORS FIN 91D 15-Jan-18 98.9523 6.5502 1 5 98.9523 6.5502 INE148I14TM0 INDIABULLS HOUS 90D 25-Jan-18 98.7744 6.4699 2 500 98.7744 6.4699 INE306N14MB2 TATA CAP FIN SERV 85D 25-Jan-18 98.7220 6.7501 1 300 98.7220 6.7501 INE976I14LK5 TATA CAP 83D 29-Jan-18 98.6490 6.7550 1 100 98.6490 6.7550 INE205A14KV5 VEDANTA 88D 30-Jan-18 98.7100 6.3600 2 775 98.7100 6.3600 INE854D14159 UNITED SPIRITS 84D 30-Jan-18 98.6890 6.4650 1 250 98.6890 6.4650 INE306N14MD8 TATA CAP FIN SERV 81D 30-Jan-18 98.6320 6.7499 1 200 98.6320 6.7499 INE774D14NH7 MAH AND MAH FIN 92D 30-Jan-18 98.6310 6.7549 1 200 98.6310 6.7549 INE148I14TP3 INDIABULLS HOUSING 90D 31-Jan-18 98.6708 6.4697 3 1100 98.6708 6.4697 INE244L14AC2 INDIABULLS COM 89D 31-Jan-18 98.5796 6.9199 2 500 98.5796 6.9199 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.7721 6.0501 1 250 98.7721 6.0501 INE891K14FA5 AXIS FIN 82D 31-Jan-18 98.6150 6.7451 1 150 98.6150 6.7451 INE916D14H16 KOTAK MAH PRIME 91D 2-Feb-18 98.5801 6.7401 1 100 98.5801 6.7401 INE306N14MC0 TATA CAP FIN SERV 91D 5-Feb-18 98.5188 6.7749 1 100 98.5188 6.7749 INE597H14HL7 TGS INVESTMENT 91D 5-Feb-18 98.4897 6.9100 1 50 98.4897 6.9100 INE668E14565 HERO CYCLES 181D 6-Feb-18 98.5673 6.4700 1 30 98.5673 6.4700 INE121A14OR4 CHOLAMANDALAM 90D 8-Feb-18 98.4614 6.7901 1 100 98.4614 6.7901 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 98.5688 6.2350 2 400 98.5688 6.2350 INE763G14FB2 ICICI SECURITIES 87D 9-Feb-18 98.4456 6.7802 1 100 98.4456 6.7802 INE601U14281 TATA MOTORS FIN 91D 12-Feb-18 98.3823 6.8201 1 200 98.3823 6.8201 INE028E14CX6 KOTAK SECURITIES 91D 12-Feb-18 98.3462 6.9749 1 150 98.3462 6.9749 INE551F14115 INDIAN FARMERS FET 90D 13-Feb-18 98.4894 6.2900 1 100 98.4894 6.2900 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.1988 6.5000 3 425 98.1988 6.5000 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.1816 6.5001 1 150 98.1816 6.5001 INE975F14NV6 KOTAK MAH INVEST 142D 6-Apr-18 97.3453 7.1099 4 100 97.3453 7.1099 INE134E14873 POWER FIN CORP 320D 15-May-18 96.8648 6.5999 1 25 96.8648 6.5999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 