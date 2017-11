TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 17

Nov 17 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.9502 6.0620 1 745 99.9502 6.0620 INE261F14BQ6 NABARD 91D 20-Nov-17 99.9503 6.0498 2 500 99.9503 6.0498 INE915D14AY8 CITICORP FIN (INDIA)90D 20-Nov-17 99.9482 6.3056 2 180 99.9482 6.3056 INE053T14949 ONGC MANGALORE 90D 20-Nov-17 99.9503 6.0498 1 100 99.9503 6.0498 INE514E14LZ1 EXIM 182D 20-Nov-17 99.9507 6.0011 1 30 99.9507 6.0011 INE115A14631 LIC HOUSING FIN 90D 21-Nov-17 99.9321 6.2001 1 50 99.9321 6.2001 INE901W14331 JM FIN CAP 7D 21-Nov-17 99.9299 6.4011 1 50 99.9299 6.4011 INE134E14881 PFC 90D 22-Nov-17 99.9165 6.1006 2 745 99.9165 6.1006 INE572E14CD5 PNB HOUSING FIN 90D 22-Nov-17 99.9158 6.1518 1 100 99.9158 6.1518 INE759E14DS4 L AND T FIN 364D 27-Nov-17 99.8308 6.1863 1 7 99.8308 6.1863 INE774D14MY4 MAH AND MAH FIN 90D 29-Nov-17 99.7966 6.1994 1 25 99.7966 6.1994 INE445L14563 NABHA POWER 163D 30-Nov-17 99.7810 6.1623 1 400 99.7810 6.1623 INE881J14ML1 SREI EQUIPMENT FIN 58D 30-Nov-17 99.7397 7.3275 1 2 99.7397 7.3275 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.7097 6.2511 1 5 99.7097 6.2511 INE195A14BB9 THE SUPREME IND 61D 4-Dec-17 99.7106 6.2316 1 1.2 99.7106 6.2316 INE742F14DD9 ADANI PORTS 299D 5-Dec-17 99.6976 6.1506 1 200 99.6976 6.1506 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 99.7001 6.0996 1 75 99.7001 6.0996 INE134E14907 POWER FIN CORP 90D 14-Dec-17 99.6005 6.1001 1 5 99.6005 6.1001 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.5342 6.1005 2 250 99.5342 6.1005 INE115A14656 LIC HOUSING FIN 84D 18-Dec-17 99.5304 6.1505 1 5 99.5304 6.1505 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.4971 6.1495 1 5 99.4971 6.1495 INE514E14MP0 EXIM 91D 21-Dec-17 99.4378 6.0695 1 200 99.4378 6.0695 INE002A14680 RELIANCE INDUSTRIES 69D 26-Dec-17 99.3505 6.1184 1 750 99.3505 6.1184 INE572E14CK0 PNB HOUSING FIN 81D 29-Dec-17 99.2849 6.2593 1 24 99.2849 6.2593 INE660A14QB0 SUNDARAM FIN 365D 9-Jan-18 99.0151 6.8503 1 25 99.0151 6.8503 INE001A14RK6 HDFC 88D 12-Jan-18 99.1220 6.1002 1 5 99.1220 6.1002 INE148I14TM0 INDIABULLS HOUSING 90D 25-Jan-18 98.7889 6.4851 2 500 98.7889 6.4851 INE306N14MB2 TATA CAP FIN SERV 85D 25-Jan-18 98.7235 6.8398 1 300 98.7235 6.8398 INE036A14GE8 RELIANCE INFRAST 122D 25-Jan-18 98.6710 7.1249 1 60 98.6710 7.1249 INE774D14NH7 MAH AND MAH FIN 92D 30-Jan-18 98.6364 6.8188 2 225 98.6460 6.7702 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 98.7883 6.0499 1 100 98.7883 6.0499 INE244L14AC2 INDIABULLS COM 89D 31-Jan-18 98.5800 7.0102 3 500 98.5800 7.0102 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.7721 6.0501 1 250 98.7721 6.0501 INE148I14TP3 INDIABULLS HOUSING 90D 31-Jan-18 98.6851 6.4844 1 250 98.6851 6.4844 INE891K14FA5 AXIS FIN 82D 31-Jan-18 98.6170 6.8250 1 150 98.6170 6.8250 INE977J14FZ1 TRAPTI TRADING 91D 5-Feb-18 98.4868 7.0101 1 100 98.4868 7.0101 INE233A14KD5 GODREJ INDUSTRIES 90D 7-Feb-18 98.6077 6.2849 1 100 98.6077 6.2849 INE601U14281 TATA MOTORS FIN 91D 12-Feb-18 98.3820 6.8998 2 300 98.3820 6.8998 INE146O14298 HINDUJA LEYLAND FIN 91D 12-Feb-18 98.3577 7.0052 1 50 98.3577 7.0052 INE691I14GM6 L AND T INFRAST 364D 15-Nov-18 93.4133 7.0900 1 5 93.4133 7.0900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com