TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 2

Nov 2 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14RJ0 INDIABULLS HOUS 179D 3-Nov-17 99.9833 6.0965 2 250 99.9833 6.0965 INE860H14A31 ADITYA BIRLA FIN 7D 3-Nov-17 99.9821 6.5347 2 160 99.9821 6.5347 INE033L14GJ1 TATA CAP HOUSING 178D 3-Nov-17 99.9832 6.1330 1 5 99.9832 6.1330 INE033L14GS2 TATA CAP HOUSING 91D 6-Nov-17 99.9316 6.2458 3 200 99.9316 6.2458 INE532F14ZH8 EDELWEISS FIN SERV 7D 6-Nov-17 99.9097 8.2473 1 25 99.9097 8.2473 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 99.9154 6.1810 1 50 99.9154 6.1810 INE976I14LJ7 TATA CAP 90D 7-Nov-17 99.9145 6.2468 1 35 99.9145 6.2468 INE001A14RE9 HDFC 90D 9-Nov-17 99.8812 6.2019 1 400 99.8812 6.2019 INE371K14548 TATA REALTY 178D 9-Nov-17 99.8803 6.2490 2 145 99.8803 6.2490 INE296A14MZ1 BAJAJ FIN 10D 9-Nov-17 99.8727 6.6462 1 50 99.8727 6.6462 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.8718 6.6933 1 25 99.8718 6.6933 INE115A14623 LIC HOUSING FIN 84D 10-Nov-17 99.8632 6.2501 1 5 99.8632 6.2501 INE205A14JW5 VEDANTA 91D 13-Nov-17 99.8120 6.2499 1 50 99.8120 6.2499 INE148I14SX9 INDIABULLS HOUS 90D 16-Nov-17 99.7606 6.2565 1 100 99.7606 6.2565 INE957N14977 HERO FINCORP 60D 17-Nov-17 99.7336 6.4997 1 25 99.7336 6.4997 INE756I14AU3 HDB FIN SERV 180D 20-Nov-17 99.6805 6.4995 1 50 99.6805 6.4995 INE121H14FQ9 IL AND FS FIN SERV 363D 20-Nov-17 99.6805 6.4995 1 25 99.6805 6.4995 INE831R14694 ADITYA BIRLA HOUS 91D 21-Nov-17 99.6754 6.2560 1 35 99.6754 6.2560 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 99.3990 8.4881 1 15 99.3990 8.4881 INE121H14HO0 IL AND FS FIN SERV 91D 30-Nov-17 99.4925 6.6494 1 100 99.4925 6.6494 INE860H14ZV0 ADITYA BIRLA FIN 62D 30-Nov-17 99.4962 6.6006 1 5 99.4962 6.6006 INE178A14CD9 CHENNAI PETROL 48D 4-Dec-17 99.4646 6.1398 1 25 99.4646 6.1398 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 99.4562 6.0476 1 375 99.4562 6.0476 INE641O14AN0 PIRAMAL FIN 84D 8-Dec-17 99.3435 6.7002 1 5 99.3435 6.7002 INE404K14CP2 SHAPOORJI PAL 231D 14-Dec-17 99.2381 6.6721 1 25 99.2381 6.6721 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.3052 6.0804 1 5 99.3052 6.0804 INE115A14656 LIC HOUSING FIN 84D 18-Dec-17 99.2317 6.2800 1 5 99.2317 6.2800 INE019A14CM6 JSW STEEL 90D 19-Dec-17 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 99.0636 7.5004 1 5 99.0636 7.5004 INE870H14DZ7 NETWORK18 MEDIA 87D 22-Dec-17 99.1633 6.1594 1 55 99.1633 6.1594 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.1877 6.1004 1 5 99.1877 6.1004 INE047A14263 GRASIM INDUSTRIES 70D 22-Dec-17 99.1349 6.5003 1 5 99.1349 6.5003 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.0853 6.2398 1 400 99.0853 6.2398 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.0330 6.6000 1 150 99.0330 6.6000 INE019A14CO2 JSW STEEL 88D 26-Dec-17 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE110L14FA8 RELIANCE JIO INFO 90D 27-Dec-17 99.0788 6.1703 1 100 99.0788 6.1703 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 98.9897 6.7731 1 12 98.9897 6.7731 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.0058 6.6642 8 200 99.0064 6.6601 INE306N14KO9 TATA CAP FIN SERV 244D 28-Dec-17 98.9975 6.6003 1 25 98.9975 6.6003 INE891K14ES0 AXIS FIN 85D 29-Dec-17 98.9872 6.6688 4 100 98.9872 6.6688 INE580B14GU9 GRUH FIN 86D 29-Dec-17 99.0216 6.4401 1 25 99.0216 6.4401 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 98.5888 6.4501 2 200 98.5888 6.4501 INE916D14E68 KOTAK MAH PRIME 197D 25-Jan-18 98.4570 6.8098 1 50 98.4570 6.8098 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 98.4918 6.2800 1 225 98.4918 6.2800 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.5060 6.2200 2 150 98.5060 6.2200 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.4793 6.2625 1 100 98.4793 6.2625 INE774D14LS8 MAH AND MAH FIN 365D 9-Feb-18 98.1890 6.8001 2 50 98.1890 6.8001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com