TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 20

Nov 20 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14QS1 ECL FIN 7D 21-Nov-17 99.9825 6.3886 1 100 99.9825 6.3886 INE774D14MN7 MAH AND MAH FIN 172D 21-Nov-17 99.9826 6.3521 1 75 99.9826 6.3521 INE414G14GA2 MUTHOOT FIN 90D 22-Nov-17 99.9634 6.6819 2 95 99.9634 6.6819 INE729N14AR6 TVS CREDIT SERV 90D 22-Nov-17 99.9822 6.4982 1 50 99.9822 6.4982 INE012I14HV4 JM FIN SERV 91D 22-Nov-17 99.9623 6.8828 2 20 99.9623 6.8828 INE556F14FJ5 SIDBI 37D 23-Nov-17 99.9500 6.0864 1 130 99.9500 6.0864 INE975F14NP8 KOTAK MAH INVEST 20D 23-Nov-17 99.9465 6.5127 1 25 99.9465 6.5127 INE735N14167 BMW INDIA FIN SERV 212D 24-Nov-17 99.9299 6.4011 1 100 99.9299 6.4011 INE572E14BQ9 PNB HOUSING FIN 178D 24-Nov-17 99.9318 6.2275 1 75 99.9318 6.2275 INE071G14AS5 ICICI HOME FIN 178D 24-Nov-17 99.9317 6.2366 1 50 99.9317 6.2366 INE115A14649 LIC HOUSING FIN 90D 27-Nov-17 99.8810 6.2137 2 100 99.8812 6.2019 INE476M14AC8 L AND T HOUSING FIN 21D 28-Nov-17 99.8621 6.3004 1 65 99.8621 6.3004 INE916D14ZV9 KOTAK MAH PRIME 349D 29-Nov-17 99.8442 6.3284 1 25 99.8442 6.3284 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.8351 6.0288 1 20 99.8351 6.0288 INE657N14MM5 EDELWEISS COMMOD 91D 30-Nov-17 99.8449 6.2999 1 5 99.8449 6.2999 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.8437 6.3488 1 5 99.8437 6.3488 INE860H14ZT4 ADITYA BIRLA FIN 77D 4-Dec-17 99.7516 6.4923 1 10 99.7516 6.4923 INE044A14245 SUN PHARMACEUTICAL 88D 8-Dec-17 99.6976 6.1506 1 25 99.6976 6.1506 INE860H14ZS6 ADITYA BIRLA FIN 90D 11-Dec-17 99.6255 6.5336 1 35 99.6255 6.5336 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 99.6077 6.2501 1 25 99.6077 6.2501 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.5345 6.0965 1 100 99.5345 6.0965 INE535H14GI5 FULLERTON INDIA 39D 22-Dec-17 99.4384 6.6497 2 250 99.4384 6.6497 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.3711 6.6000 4 110 99.3711 6.6000 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.3533 6.5995 2 95 99.3533 6.5995 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 99.3203 6.7510 1 13 99.3203 6.7510 INE774D14NA2 MAH AND MAH FIN 90D 27-Dec-17 99.3581 6.5502 1 5 99.3581 6.5502 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.3176 6.5997 2 130 99.3176 6.5997 INE891K14ES0 AXIS FIN 85D 29-Dec-17 99.2955 6.6402 1 25 99.2955 6.6402 INE514E14MI5 EXIM 183D 5-Jan-18 99.2247 6.1999 1 500 99.2247 6.1999 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUSING 88D 12-Jan-18 99.0629 6.6399 1 5 99.0629 6.6399 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 98.9446 6.1798 1 25 98.9446 6.1798 INE265F14021 ENTERTAINMENT 364D 23-Jan-18 98.8757 6.4849 1 55 98.8757 6.4849 INE148I14TM0 INDIABULLS HOUSING 90D 25-Jan-18 98.8409 6.4853 1 200 98.8409 6.4853 INE205A14KV5 VEDANTA 88D 30-Jan-18 98.7713 6.3951 1 450 98.7713 6.3951 INE854D14159 UNITED SPIRITS 84D 30-Jan-18 98.7581 6.4647 1 250 98.7581 6.4647 INE774D14NH7 MAH AND MAH FIN 92D 30-Jan-18 98.6945 6.8001 1 200 98.6945 6.8001 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 98.8121 6.1802 1 25 98.8121 6.1802 INE694L14EX6 TALWANDI SABO 84D 31-Jan-18 98.7350 6.4950 1 250 98.7350 6.4950 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.7821 6.2502 4 250 98.7821 6.2502 INE244L14AC2 INDIABULLS COMMER 89D 31-Jan-18 98.6360 7.0103 1 200 98.6360 7.0103 INE916D14H16 KOTAK MAH PRIME 91D 2-Feb-18 98.6598 6.7002 1 25 98.6598 6.7002 INE722A14AD8 SHRIRAM CITY UNION 364D 6-Feb-18 98.5780 6.7502 1 25 98.5780 6.7502 INE121A14OR4 CHOLAMANDALAM 90D 8-Feb-18 98.5145 6.8798 1 100 98.5145 6.8798 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 98.6320 6.2499 2 400 98.6320 6.2499 INE038A14197 HINDALCO INDUSTRIES178D 23-Feb-18 98.4159 6.2500 1 500 98.4159 6.2500 INE916D14H40 KOTAK MAH PRIME 117D 14-Mar-18 97.8814 6.9301 1 100 97.8814 6.9301 INE477A14809 CANFIN HOMES 160D 15-Mar-18 97.9932 6.4998 1 25 97.9932 6.4998 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 96.9293 6.5700 1 25 96.9293 6.5700 INE202B14KF3 DHFL 336D 18-Jun-18 95.9561 7.3599 2 45 95.9561 7.3599 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com