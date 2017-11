TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 21

Nov 21 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14881 PFC 90D 22-Nov-17 99.9830 6.2061 6 640 99.9830 6.2061 INE140A14QT5 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 23-Nov-17 99.9663 6.1523 1 15 99.9663 6.1523 INE916D14A13 KOTAK MAH PRIME 333D 27-Nov-17 99.8954 6.3698 2 65 99.8954 6.3698 INE476M14AB0 L AND T HOUSING FIN 31D 27-Nov-17 99.8973 6.2540 1 30 99.8973 6.2540 INE759E14DS4 L AND T FIN 364D 27-Nov-17 99.8985 6.1809 2 12 99.8985 6.1809 INE657N14MS2 EDELWEISS COMMOD 60D 28-Nov-17 99.8965 6.3028 1 5 99.8965 6.3028 INE027E14DS6 L AND T FIN 138D 29-Nov-17 99.8755 6.4999 1 25 99.8755 6.4999 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.8676 6.0488 1 60 99.8676 6.0488 INE085A14CY2 CHAMBAL FERTILISERS 61D 4-Dec-17 99.7917 6.3490 1 5 99.7917 6.3490 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.7147 6.1431 1 65 99.7147 6.1431 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 99.6247 6.2500 2 225 99.6247 6.2500 INE018E14KA8 SBI CARDS AND PAY 168D 15-Dec-17 99.5744 6.5003 2 35 99.5744 6.5003 INE774D14NA2 MAH AND MAH FIN 90D 27-Dec-17 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.4166 6.1197 1 5 99.4166 6.1197 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 99.3309 6.6450 1 80 99.3309 6.6450 INE572E14CK0 PNB HOUSING FIN 81D 29-Dec-17 99.3704 6.2503 1 25 99.3704 6.2503 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.3354 6.6001 1 5 99.3354 6.6001 INE036A14ET1 RELIANCE INFRAST 284D 29-Dec-17 99.0462 9.4997 1 5 99.0462 9.4997 INE013A14B90 RELIANCE CAP 184D 3-Jan-18 99.1242 7.4998 1 25 99.1242 7.4998 INE572E14CM6 PNB HOUSING FIN 91D 15-Jan-18 99.0227 6.5497 1 5 99.0227 6.5497 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 98.9621 6.6001 1 5 98.9621 6.6001 INE265F14021 ENTERTAINMENT 364D 23-Jan-18 98.8931 6.4848 2 26 98.8931 6.4848 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 98.7107 6.7147 1 50 98.7107 6.7147 INE501G14498 HT MEDIA 92D 7-Feb-18 98.6716 6.2999 1 140 98.6716 6.2999 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 98.4411 6.8001 2 125 98.4411 6.8001 INE027E14ER6 L AND T FIN 88D 16-Feb-18 98.3970 6.8348 1 50 98.3970 6.8348 INE121A14NW6 CHOLAMANDALAM 365D 20-Feb-18 98.3088 6.9001 2 175 98.3088 6.9001 INE202B14KF3 DHFL 336D 18-Jun-18 95.9561 7.3599 1 50 95.9561 7.3599 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com