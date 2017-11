TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 22

Nov 22 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14QT5 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 23-Nov-17 99.9832 6.1330 1 160 99.9832 6.1330 INE012I14HW2 JM FIN SERV 91D 23-Nov-17 99.9828 6.2791 1 100 99.9828 6.2791 INE572E14BQ9 PNB HOUSING FIN 178D 24-Nov-17 99.9660 6.2071 1 125 99.9660 6.2071 INE879F14AU9 INFINA FIN PRIVATE 88D 24-Nov-17 99.9655 6.2984 1 75 99.9655 6.2984 INE115A14649 LIC HOUSING FIN 90D 27-Nov-17 99.9153 6.1883 1 130 99.9153 6.1883 INE244L14990 INDIABULLS COMMER 60D 28-Nov-17 99.9151 6.2030 1 100 99.9151 6.2030 INE774D14MY4 MAH AND MAH FIN 90D 29-Nov-17 99.8793 6.3012 1 150 99.8793 6.3012 INE121H14HN2 IL AND FS FIN SERV 90D 29-Nov-17 99.8755 6.4999 1 145 99.8755 6.4999 INE755K14625 DALMIA CEMENT 78D 29-Nov-17 99.8793 6.3012 1 50 99.8793 6.3012 INE896L14AJ4 INDOSTAR CAP FIN 180D 29-Nov-17 99.8719 6.6881 1 20 99.8719 6.6881 INE205A14KE1 VEDANTA 91D 30-Nov-17 99.8841 6.0504 1 5 99.8841 6.0504 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.8150 6.1500 1 5 99.8150 6.1500 INE195A14BB9 THE SUPREME INDUS 61D 4-Dec-17 99.7957 6.2268 1 1.1 99.7957 6.2268 INE641O14AN0 PIRAMAL FIN 84D 8-Dec-17 99.7377 6.3994 1 5 99.7377 6.3994 INE866I14VM3 INDIA INFOLINE FIN 57D 14-Dec-17 99.6246 6.5494 1 5 99.6246 6.5494 INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.5636 6.3994 1 5 99.5636 6.3994 INE824H14385 JULIUS BAER CAP 135D 22-Dec-17 99.4353 6.9095 1 50 99.4353 6.9095 INE522D14GY9 MANAPPURAM FIN 85D 22-Dec-17 99.4941 6.3997 1 5 99.4941 6.3997 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.4515 6.1002 1 25 99.4515 6.1002 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 99.0706 9.7832 1 1.85 99.0706 9.7832 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.3364 6.5901 1 100 99.3364 6.5901 INE572E14CK0 PNB HOUSING FIN 81D 29-Dec-17 99.3704 6.2503 1 25 99.3704 6.2503 INE110L14FG5 RELIANCE JIO INFO 53D 29-Dec-17 99.4117 6.0000 1 5 99.4117 6.0000 INE036A14ET1 RELIANCE INFRAST 284D 29-Dec-17 99.0462 9.4997 1 5 99.0462 9.4997 INE121A14ON3 CHOLAMANDALAM 88D 12-Jan-18 99.0588 6.8000 2 275 99.0588 6.8000 INE114A14FB1 SAIL 91D 15-Jan-18 99.0223 6.7997 1 5 99.0223 6.7997 INE148I14TK4 INDIABULLS HOUSING 91D 15-Jan-18 99.0864 6.3498 1 5 99.0864 6.3498 INE601U14240 TATA MOTORS FIN 91D 15-Jan-18 99.0548 6.4498 1 5 99.0548 6.4498 INE033L14HD2 TATA CAP HOUSING FIN70D 17-Jan-18 99.0596 6.3001 1 5 99.0596 6.3001 INE053T14AH9 ONGC MANGALORE 58D 18-Jan-18 99.0201 6.4501 1 5 99.0201 6.4501 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 98.9621 6.6001 1 5 98.9621 6.6001 INE265F14021 ENTERTAINMENT 364D 23-Jan-18 98.9105 6.4846 1 5 98.9105 6.4846 INE001A14QM4 HDFC 343D 25-Jan-18 98.8903 6.3998 6 1400 98.8903 6.3998 INE055I14BV6 MAGMA HOUSING FIN 81D 29-Jan-18 98.5885 7.6849 1 2.1 98.5885 7.6849 INE121A14OC6 CHOLAMANDALAM 320D 31-Jan-18 98.7127 6.7999 1 25 98.7127 6.7999 INE601U14273 TATA MOTORS FIN 91D 31-Jan-18 98.6996 6.8700 1 25 98.6996 6.8700 INE306N14MC0 TATA CAP FIN SERV 91D 5-Feb-18 98.6200 6.8100 1 100 98.6200 6.8100 INE597H14HL7 TGS INVESTMENT AND 91D 5-Feb-18 98.5920 6.9501 1 50 98.5920 6.9501 INE763G14FB2 ICICI SECURITIES 87D 9-Feb-18 98.5370 6.8598 1 100 98.5370 6.8598 INE871D14IA6 INFRAST LEASING AND365D 9-Feb-18 98.5160 6.9597 1 50 98.5160 6.9597 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 98.6695 6.2301 2 45 98.6695 6.2301 INE780C14943 JM FIN 90D 12-Feb-18 98.4387 7.0599 1 25 98.4387 7.0599 INE780C14935 JM FIN 91D 15-Feb-18 98.3825 7.0599 1 50 98.3825 7.0599 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 98.4411 6.8001 1 25 98.4411 6.8001 INE038A14205 HINDALCO INDUSTRIES180D 20-Mar-18 98.0039 6.3001 1 100 98.0039 6.3001 INE038A14205 HINDALCO INDUSTRIES180D 20-Mar-18 98.0205 6.3001 1 25 98.0205 6.3001 INE027E14EP0 L AND T FIN 201D 30-May-18 96.4298 7.1501 2 50 96.4298 7.1501 INE148I14SU5 INDIABULLS HOUSING 332D 22-Jun-18 95.9592 7.2500 1 25 95.9592 7.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com