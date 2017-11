TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 23

Nov 23 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14FF3 SIDBI 179D 24-Nov-17 99.9834 6.0600 3 245 99.9834 6.0600 INE535H14GA2 FULLERTON INDIA 364D 24-Nov-17 99.9815 6.7537 1 200 99.9815 6.7537 INE081A14692 TATA STEEL 74D 24-Nov-17 99.9833 6.0965 1 155 99.9833 6.0965 INE476M14AB0 L AND T HOUSING FIN 31D 27-Nov-17 99.9332 6.0996 1 200 99.9332 6.0996 INE244L14990 INDIABULLS COMMER 60D 28-Nov-17 99.9151 6.2030 1 100 99.9151 6.2030 INE027E14CH1 L AND T FIN 364D 28-Nov-17 99.9124 6.4004 1 50 99.9124 6.4004 INE860H14ZN7 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Nov-17 99.9124 6.4004 1 50 99.9124 6.4004 INE657N14MS2 EDELWEISS COMMOD 60D 28-Nov-17 99.9305 6.3463 1 5 99.9305 6.3463 INE916D14ZV9 KOTAK MAH PRIME 349D 29-Nov-17 99.8949 6.4003 1 75 99.8949 6.4003 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.8847 6.0190 1 275 99.8847 6.0190 INE018E14JS2 SBI CARDS AND PAY 181D 30-Nov-17 99.8784 6.3483 1 100 99.8784 6.3483 INE657N14MM5 EDELWEISS COMMOD 91D 30-Nov-17 99.8957 6.3515 1 5 99.8957 6.3515 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.8120 6.2499 2 225 99.8120 6.2499 INE572E14BW7 PNB HOUSING FIN 180D 4-Dec-17 99.8120 6.2499 1 100 99.8120 6.2499 INE148I14TG2 INDIABULLS HOUSING 61D 4-Dec-17 99.8120 6.2499 1 50 99.8120 6.2499 INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 99.7532 6.0203 1 100 99.7532 6.0203 INE110L14ES3 RELIANCE JIO INFO 88D 8-Dec-17 99.7513 6.0664 2 60 99.7479 6.1499 INE101I14DH3 AFCONS INFRAST 155D 12-Dec-17 99.6594 6.5655 1 50 99.6594 6.5655 INE572E14CJ2 PNB HOUSING FIN 91D 15-Dec-17 99.6388 6.3008 1 25 99.6388 6.3008 INE886I14804 MOTILAL OSWAL SEC 67D 15-Dec-17 99.6331 6.4006 1 5 99.6331 6.4006 INE087M14165 BAHADUR CHAND 54D 20-Dec-17 99.5462 6.4000 1 5 99.5462 6.4000 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.5744 6.0003 1 5 99.5744 6.0003 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.5418 6.0005 1 5 99.5418 6.0005 INE860H14ZY4 ADITYA BIRLA FIN 81D 26-Dec-17 99.4247 6.6000 1 25 99.4247 6.6000 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.4334 6.4996 1 25 99.4334 6.4996 INE916D14A96 KOTAK MAH PRIME 320D 26-Dec-17 99.4334 6.4996 1 25 99.4334 6.4996 INE205A14KR3 VEDANTA 60D 26-Dec-17 99.4637 6.1502 1 5 99.4637 6.1502 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.4020 6.0995 1 100 99.4020 6.0995 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.3535 6.5974 1 5 99.3535 6.5974 INE140A14QX7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 10-Jan-18 99.1953 6.3000 1 5 99.1953 6.3000 INE121A14ON3 CHOLAMANDALAM 88D 12-Jan-18 99.0771 6.7999 1 50 99.0771 6.7999 INE115A14706 LIC HOUSING FIN 66D 15-Jan-18 99.0721 6.4501 1 5 99.0721 6.4501 INE114A14FE5 SAIL 91D 23-Jan-18 98.8984 6.6650 1 50 98.8984 6.6650 INE265F14021 ENTERTAINMENT 364D 23-Jan-18 98.9283 6.4821 1 24 98.9283 6.4821 INE202B14KW8 DHFL 91D 29-Jan-18 98.8209 6.5001 1 25 98.8209 6.5001 INE121A14OC6 CHOLAMANDALAM 320D 31-Jan-18 98.7472 6.8099 1 75 98.7472 6.8099 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 98.7480 6.7069 1 50 98.7480 6.7069 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 97.8181 7.3348 1 125 97.8181 7.3348 INE027E14EP0 L AND T FIN 201D 30-May-18 96.4481 7.1499 2 50 96.4481 7.1499 INE202B14KF3 DHFL 336D 18-Jun-18 96.0090 7.3298 1 32 96.0090 7.3298 INE148I14SU5 INDIABULLS HSG FIN 332D 22-Jun-18 95.9775 7.2500 1 100 95.9775 7.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com