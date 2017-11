TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 24

Nov 24 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE915D14BA6 CITICORP FIN (INDIA) 62D27-Nov-17 99.9457 6.6101 1 400 99.9457 6.6101 INE144H14BE6 DEUTSCHE INVEST 90D 27-Nov-17 99.9471 6.4396 4 160 99.9471 6.4396 INE657N14MN3 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Nov-17 99.9515 5.9037 2 90 99.9515 5.9037 INE540L14652 ALKEM LABORATORIES 60D 27-Nov-17 99.9507 6.0011 2 50 99.9507 6.0011 INE476M14AB0 L AND T HOUSING FIN 31D 27-Nov-17 99.9515 5.9037 1 50 99.9515 5.9037 INE027E14CH1 L AND T FIN 364D 28-Nov-17 99.9290 6.4834 1 125 99.9290 6.4834 INE886I14788 MOTILAL OSWAL SEC 60D 28-Nov-17 99.9259 6.7666 1 5 99.9259 6.7666 INE414G14GD6 MUTHOOT FIN 91D 29-Nov-17 99.9124 6.4004 1 150 99.9124 6.4004 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.9023 5.9492 1 100 99.9023 5.9492 INE786A14936 JK LAKSHMI CEMENT 90D 30-Nov-17 99.8974 6.2479 1 25 99.8974 6.2479 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.8318 6.1496 2 300 99.8318 6.1496 INE195A14BB9 THE SUPREME INDUS 61D 4-Dec-17 99.8291 6.2485 1 5 99.8291 6.2485 INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 99.7685 6.0495 4 675 99.7685 6.0495 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.6038 6.0495 2 100 99.6038 6.0495 INE233A14JX5 GODREJ INDUSTRIES 90D 19-Dec-17 99.6325 6.1196 1 100 99.6325 6.1196 INE774D14NF1 MAH AND MAH FIN 75D 20-Dec-17 99.5163 6.8234 1 300 99.5163 6.8234 INE169A14DU0 COROMANDEL INTER 86D 20-Dec-17 99.6158 6.1206 1 100 99.6158 6.1206 INE002A14664 RELIANCE INDUSTRIES 67D 22-Dec-17 99.5826 6.1196 1 200 99.5826 6.1196 INE476M14970 L AND T HOUSING FIN 88D 26-Dec-17 99.5137 6.1506 1 5 99.5137 6.1506 INE756I14AK4 HDB FIN SERV 364D 28-Dec-17 99.3733 6.7702 1 150 99.3733 6.7702 INE891K14ER2 AXIS FIN 85D 28-Dec-17 99.4300 6.7498 1 5 99.4300 6.7498 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.3715 6.5958 1 18 99.3715 6.5958 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.4117 6.7500 1 5 99.4117 6.7500 INE572E14CM6 PNB HOUSING FIN 91D 15-Jan-18 99.0895 6.4497 2 45 99.0895 6.4497 INE879F14BK8 INFINA FIN PRIVATE 57D 19-Jan-18 98.9525 6.8997 1 25 98.9525 6.8997 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 99.0032 6.2287 1 72 99.0032 6.2287 INE140A14RD7 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 22-Jan-18 99.0051 6.5498 1 5 99.0051 6.5498 INE110L14FI1 RELIANCE JIO INFO 75D 22-Jan-18 99.0276 6.4002 1 5 99.0276 6.4002 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.0006 6.5797 1 5 99.0006 6.5797 INE114A14FE5 SAIL 91D 23-Jan-18 98.9163 6.6647 1 150 98.9163 6.6647 INE018E14KN1 SBI CARDS AND PAY 91D 23-Jan-18 98.9569 6.7499 1 5 98.9569 6.7499 INE019A14CS3 JSW STEEL 90D 25-Jan-18 98.9129 6.4702 1 225 98.9129 6.4702 INE982D14851 GODREJ AND BOYCE 91D 29-Jan-18 98.8741 6.2975 1 200 98.8741 6.2975 INE976I14LK5 TATA CAP 83D 29-Jan-18 98.7827 6.8150 1 100 98.7827 6.8150 INE077E14AE7 ESSEL MINING AND 148D 15-Feb-18 98.5059 6.6701 1 100 98.5059 6.6701 INE038A14197 HINDALCO INDUSTRIES178D 23-Feb-18 98.4657 6.2500 1 400 98.4657 6.2500 INE027E14DP2 L AND T FIN 233D 28-Feb-18 98.2252 6.8699 1 100 98.2252 6.8699 INE514E14MR6 EXIM 123D 13-Mar-18 98.1620 6.2700 2 100 98.1620 6.2700 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.1367 6.3002 1 5 98.1367 6.3002 INE148I14SU5 INDIABULLS HOUSING 332D 22-Jun-18 95.9958 7.2500 1 20 95.9958 7.2500 INE202B14KO5 DHFL 360D 28-Sep-18 94.1750 7.3300 1 25 94.1750 7.3300 INE202B14KO5 DHFL 360D 28-Sep-18 94.2284 7.3301 1 25 94.2284 7.3301 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com