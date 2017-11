TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 27

Nov 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE044A14237 SUN PHARMA 91D 28-Nov-17 99.9834 6.0600 2 300 99.9834 6.0600 INE008I14JT2 COX AND KINGS 61D 28-Nov-17 99.9825 6.3886 3 95 99.9825 6.3886 INE476M14AC8 L AND T HOUSING FIN 21D 28-Nov-17 99.9830 6.2061 1 60 99.9830 6.2061 INE091A14AJ5 NIRMA 60D 28-Nov-17 99.9834 6.0600 1 50 99.9834 6.0600 INE804I14QA9 ECL FIN 91D 28-Nov-17 99.9826 6.3521 1 50 99.9826 6.3521 INE027E14CH1 L AND T FIN 364D 28-Nov-17 99.9823 6.4616 1 25 99.9823 6.4616 INE245A14693 THE TATA POWER 89D 29-Nov-17 99.9663 6.1523 1 150 99.9663 6.1523 INE572E14CF0 PNB HOUSING FIN 90D 29-Nov-17 99.9659 6.2254 1 100 99.9659 6.2254 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.9501 6.0801 4 625 99.9503 6.0498 INE002A14649 RELIANCE INDUSTRIES 58D 30-Nov-17 99.9499 6.0986 1 300 99.9499 6.0986 INE027E14DT4 L AND T FIN 139D 30-Nov-17 99.9491 6.1960 2 100 99.9491 6.1960 INE742F14DY5 ADANI PORTS 58D 30-Nov-17 99.9494 6.1595 1 100 99.9494 6.1595 INE572E14BT3 PNB HOUSING FIN 178D 30-Nov-17 99.9491 6.1960 1 50 99.9491 6.1960 INE881J14ML1 SREI EQUIPMENT FIN 58D 30-Nov-17 99.9663 6.1523 1 5 99.9663 6.1523 INE148I14TG2 INDIABULLS HOUSING 61D 4-Dec-17 99.8791 6.3117 1 90 99.8791 6.3117 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.8804 6.2438 1 25 99.8804 6.2438 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 99.8676 6.0488 2 160 99.8676 6.0488 INE081A14684 TATA STEEL 90D 6-Dec-17 99.8510 6.0518 2 305 99.8510 6.0518 INE601U14166 TATA MOTORS FIN 91D 7-Dec-17 99.8209 6.5489 1 150 99.8209 6.5489 INE053F14088 IRFC 60D 12-Dec-17 99.7499 6.1010 1 5 99.7499 6.1010 INE134E14907 POWER FIN CORP 90D 14-Dec-17 99.7144 6.1496 1 150 99.7144 6.1496 INE866I14VM3 INDIA INFOLINE FIN 57D 14-Dec-17 99.6959 6.5491 1 5 99.6959 6.5491 INE657N14MU8 EDELWEISS COM 78D 15-Dec-17 99.6981 6.5006 2 10 99.7028 6.4001 INE110L14FB6 RELIANCE JIO INFO 66D 18-Dec-17 99.6718 6.0094 1 5 99.6718 6.0094 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 99.5522 7.4628 1 50 99.5522 7.4628 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.5853 6.0798 1 50 99.5853 6.0798 INE688I14EW6 CAP FIRST 88D 22-Dec-17 99.5588 6.4701 1 25 99.5588 6.4701 INE704I14AO6 BARCLAYS INVEST 90D 26-Dec-17 99.4849 6.7495 1 25 99.4849 6.7495 INE205A14KR3 VEDANTA 60D 26-Dec-17 99.5342 6.1005 1 5 99.5342 6.1005 INE881J14MM9 SREI EQUIPMENT FIN 84D 26-Dec-17 99.4773 6.8496 1 5 99.4773 6.8496 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 99.2034 9.7698 1 23.15 99.2034 9.7698 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 99.4489 6.7422 1 15 99.4489 6.7422 INE487L14607 IIFL FACILITIES SERV 90D27-Dec-17 99.4846 6.5205 1 5 99.4846 6.5205 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.4433 6.5914 1 30 99.4433 6.5914 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.4254 6.5919 1 15 99.4254 6.5919 INE486A14BL1 CESC 51D 29-Dec-17 99.4888 6.0499 1 5 99.4888 6.0499 INE012I14ID0 JM FIN SERV 90D 11-Jan-18 99.1420 7.0196 1 30 99.1420 7.0196 INE523H14E51 JM FIN PRODUCTS 91D 12-Jan-18 99.1390 6.8912 1 50 99.1390 6.8912 INE012I14IC2 JM FIN SERV 91D 12-Jan-18 99.1229 7.0212 1 25 99.1229 7.0212 INE916D14A39 KOTAK MAH PRIME 364D 12-Jan-18 99.1599 6.7225 1 25 99.1599 6.7225 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.0522 6.3501 1 5 99.0522 6.3501 INE306N14MB2 TATA CAP FIN SERV 85D 25-Jan-18 98.9114 6.8087 1 300 98.9114 6.8087 INE001A14QM4 HDFC 343D 25-Jan-18 98.9761 6.3998 1 100 98.9761 6.3998 INE477L14BW4 INDIA INFOLINE HOUS 80D 25-Jan-18 98.9668 6.5699 1 5 98.9668 6.5699 INE982D14851 GODREJ AND BOYCE 91D 29-Jan-18 98.8990 6.4498 2 200 98.8990 6.4498 INE202B14KW8 DEWAN HOUSING FIN 91D 29-Jan-18 98.8909 6.4981 3 125 98.8888 6.5102 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 98.9160 6.2499 6 500 98.9160 6.2499 INE148I14TO6 INDIABULLS HOUS 90D 30-Jan-18 98.8800 6.4599 1 75 98.8800 6.4599 INE148I14TP3 INDIABULLS HOUSING 90D 31-Jan-18 98.8623 6.4621 1 650 98.8623 6.4621 INE244L14AC2 INDIABULLS COM 89D 31-Jan-18 98.7705 6.9901 1 300 98.7705 6.9901 INE245A14727 THE TATA POWER 88D 2-Feb-18 98.8737 6.2997 7 250 98.8737 6.2997 INE871D14IA6 INFRAST LEASING 365D 9-Feb-18 98.6204 6.9000 1 75 98.6204 6.9000 INE081A14726 TATA STEEL 90D 12-Feb-18 98.7052 6.3000 2 200 98.7052 6.3000 INE763G14FD8 ICICI SECURITIES 87D 15-Feb-18 98.5166 6.8699 1 50 98.5166 6.8699 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 98.5294 6.8098 1 25 98.5294 6.8098 INE850M14653 IFMR CAP FIN PRIVATE 90D22-Feb-18 98.1403 7.9500 2 141.5 98.1403 7.9500 INE140A14QK4 PIRAMAL ENTER 170D 23-Feb-18 98.4454 6.5499 2 325 98.4454 6.5499 INE007N14AX5 FEDBK FIN SERV 181D 26-Feb-18 98.2077 7.3201 1 35 98.2077 7.3201 INE404K14DD6 SHAPOORJI PAL 167D 23-Apr-18 97.1535 7.2749 1 5 97.1535 7.2749 INE896L14AM8 INDOSTAR CAP FIN 356D 20-Jun-18 95.9838 7.4500 1 15 95.9838 7.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com