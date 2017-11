TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 28

Nov 28 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 99.9836 5.9870 1 500 99.9836 5.9870 INE245A14693 THE TATA POWER 89D 29-Nov-17 99.9833 6.0965 1 150 99.9833 6.0965 INE721A14AL3 SHRIRAM TRANSPORT 90D 30-Nov-17 99.9660 6.2071 1 195 99.9660 6.2071 INE121H14HO0 IL AND FS FIN SERV 91D 30-Nov-17 99.9656 6.2815 3 130 99.9658 6.2436 INE657N14MM5 EDELWEISS COMMOD 91D 30-Nov-17 99.9656 6.2802 1 70 99.9656 6.2802 INE780C14869 JM FIN 90D 30-Nov-17 99.9652 6.3532 1 25 99.9652 6.3532 INE018A14FE8 LARSEN AND TOUBRO 64D 30-Nov-17 99.9668 6.0610 1 2.5 99.9668 6.0610 INE202B14KM9 DEWAN HOUSING FIN 84D 30-Nov-17 99.9659 6.2254 1 2.5 99.9659 6.2254 INE019A14CD5 JSW STEEL 91D 30-Nov-17 99.9670 6.0245 1 2.5 99.9670 6.0245 INE477L14BL7 INDIA INFOLINE HOUS 59D 1-Dec-17 99.9487 6.2447 2 225 99.9487 6.2447 INE780C14851 JM FIN 91D 4-Dec-17 99.8941 6.4491 1 125 99.8941 6.4491 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 99.8841 6.0504 1 5 99.8841 6.0504 INE601U14166 TATA MOTORS FIN 91D 7-Dec-17 99.8388 6.5481 1 175 99.8388 6.5481 INE688I14EW6 CAP FIRST 88D 22-Dec-17 99.5744 6.5003 1 25 99.5744 6.5003 INE027E14EG9 L AND T FIN 91D 26-Dec-17 99.4962 6.6006 2 75 99.4962 6.6006 INE704I14AO6 BARCLAYS INVEST 90D 26-Dec-17 99.5032 6.7495 2 50 99.5032 6.7495 INE148I14TH0 INDIABULLS HOUSING 83D 26-Dec-17 99.5160 6.3400 1 25 99.5160 6.3400 INE704I14AO6 BARCLAYS INVEST 90D 26-Dec-17 99.4849 6.7495 1 25 99.4849 6.7495 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.5288 6.4001 1 5 99.5288 6.4001 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.5223 6.0413 2 50 99.5223 6.0413 INE957N14993 HERO FINCORP 48D 27-Dec-17 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE774D14NA2 MAH AND MAH FIN 90D 27-Dec-17 99.5228 6.2505 1 5 99.5228 6.2505 INE487L14607 IIFL FACILITIES SERV 90D27-Dec-17 99.4862 6.5002 1 5 99.4862 6.5002 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 99.4541 6.6782 1 50 99.4541 6.6782 INE202B14KQ0 DEWAN HOUSING 80D 28-Dec-17 99.5098 6.2002 1 5 99.5098 6.2002 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.4846 6.0999 3 200 99.4846 6.0999 INE094O14AG6 DAIMLER FIN SERV 364D 11-Jan-18 99.1890 6.9404 1 75 99.1890 6.9404 INE121A14ON3 CHOLAMANDALAM 88D 12-Jan-18 99.2285 6.4497 1 5 99.2285 6.4497 INE134E14931 POWER FIN CORP 55D 15-Jan-18 99.1887 6.2197 1 25 99.1887 6.2197 INE879F14BK8 INFINA FIN PRIVATE 57D 19-Jan-18 99.0266 6.8997 1 45 99.0266 6.8997 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 99.1274 6.3001 1 5 99.1274 6.3001 INE870D14BJ4 NATIONAL FERTILIZERS 62D22-Jan-18 99.0581 6.3102 2 50 99.0581 6.3102 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 99.0940 6.1799 1 25 99.0940 6.1799 INE087M14157 BAHADUR CHAND 89D 24-Jan-18 98.9570 6.8698 1 5 98.9570 6.8698 INE915D14BE8 CITICORP FIN (INDIA) 61D24-Jan-18 98.9449 6.9503 1 5 98.9449 6.9503 INE916D14E68 KOTAK MAH PRIME 197D 25-Jan-18 98.9326 6.7897 1 50 98.9326 6.7897 INE202B14KW8 DEWAN HOUSING FIN 91D 29-Jan-18 98.9063 6.5099 2 75 98.9063 6.5099 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 98.8383 6.7032 2 270 98.8383 6.7032 INE556F14FM9 SIDBI 78D 31-Jan-18 98.9716 6.0201 1 200 98.9716 6.0201 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 98.7654 6.2502 1 200 98.7654 6.2502 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 98.7918 6.1998 1 25 98.7918 6.1998 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.2117 6.2700 1 100 98.2117 6.2700 INE756I14BI6 HDB FIN SERV 156D 15-Mar-18 98.0579 6.8199 2 175 98.0579 6.8199 INE038A14205 HINDALCO IND 180D 20-Mar-18 98.1065 6.2899 1 100 98.1065 6.2899 INE975F14NX2 KOTAK MAH INVEST 176D 22-May-18 96.6519 7.2251 1 25 96.6519 7.2251 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com