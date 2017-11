TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 29

Nov 29 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14DT4 L AND T FIN 139D 30-Nov-17 99.9832 6.1330 1 575 99.9832 6.1330 INE477S14314 TATA MOTORS FIN 21D 30-Nov-17 99.9829 6.2426 1 250 99.9829 6.2426 INE002A14649 RELIANCE INDUSTRIES 58D 30-Nov-17 99.9833 6.0965 2 215 99.9833 6.0965 INE916D14G17 KOTAK MAH PRIME 70D 30-Nov-17 99.9833 6.0965 1 150 99.9833 6.0965 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.9835 6.0053 3 100 99.9834 6.0600 INE121A14OH5 CHOLAMANDALAM 132D 30-Nov-17 99.9833 6.0965 1 75 99.9833 6.0965 INE881J14ML1 SREI EQUIPMENT FIN 58D 30-Nov-17 99.9800 7.3015 1 22 99.9800 7.3015 INE587O14103 ALTICO CAP INDIA 91D 1-Dec-17 99.9508 8.9834 1 235 99.9508 8.9834 INE860H14ZT4 ADITYA BIRLA FIN 77D 4-Dec-17 99.9113 6.4808 1 425 99.9113 6.4808 INE466L14338 IIFL WEALTH MAN 90D 4-Dec-17 99.9066 6.8246 1 150 99.9066 6.8246 INE572E14BW7 PNB HOUSING FIN 180D 4-Dec-17 99.9165 6.1006 1 110 99.9165 6.1006 INE660A14RN3 SUNDARAM FIN 75D 4-Dec-17 99.9115 6.4662 1 100 99.9115 6.4662 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.9165 6.1006 1 15 99.9165 6.1006 INE891K14EL5 AXIS FIN 90D 5-Dec-17 99.8962 6.3211 2 125 99.8962 6.3211 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 99.9010 6.0285 2 70 99.9010 6.0285 INE081A14684 TATA STEEL 90D 6-Dec-17 99.8835 6.0817 2 300 99.8835 6.0817 INE148I14RZ6 INDIABULLS HOUSING 179D 8-Dec-17 99.8449 6.2999 2 125 99.8449 6.2999 INE121H14GC7 IL AND FS FIN SERV 310D 8-Dec-17 99.8419 6.4220 2 75 99.8419 6.4220 INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 99.8510 6.0518 1 5 99.8510 6.0518 INE134E14907 POWER FIN CORP 90D 14-Dec-17 99.7516 6.0595 4 385 99.7516 6.0595 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.6841 6.0878 1 10 99.6841 6.0878 INE138A14252 PENINSULA LAND 88D 19-Dec-17 99.3977 11.0586 2 18 99.3977 11.0586 INE001A14QZ6 HDFC 181D 26-Dec-17 99.5398 6.2500 2 375 99.5398 6.2500 INE572E14CN4 PNB HOUSING FIN 61D 26-Dec-17 99.5391 6.2595 1 50 99.5391 6.2595 INE916D14A96 KOTAK MAH PRIME 320D 26-Dec-17 99.5638 6.1504 1 10 99.5638 6.1504 INE916D14B20 KOTAK MAH PRIME 315D 27-Dec-17 99.5105 6.6499 1 175 99.5105 6.6499 INE774D14NA2 MAH AND MAH FIN SERV 90D27-Dec-17 99.5471 6.1504 1 5 99.5471 6.1504 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.5185 6.0896 1 50 99.5185 6.0896 INE155A14MS4 TATA MOTORS 234D 29-Dec-17 99.4926 6.2049 1 35 99.4926 6.2049 INE202B14LC8 DEWAN HOUSING FIN 49D 29-Dec-17 99.5137 6.1506 1 5 99.5137 6.1506 INE027E14EC8 L AND T FIN 130D 8-Jan-18 99.2576 7.0001 1 5 99.2576 7.0001 INE134E14931 POWER FIN CORP 55D 15-Jan-18 99.2037 6.2334 2 75 99.2054 6.2203 INE522D14HF6 MANAPPURAM FIN 60D 19-Jan-18 99.0636 6.9003 1 5 99.0636 6.9003 INE140A14RD7 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 22-Jan-18 99.0650 6.4999 1 5 99.0650 6.4999 INE001A14QM4 HDFC 343D 25-Jan-18 99.0186 6.4600 1 5 99.0186 6.4600 INE202B14KW8 DEWAN HOUSING FIN 91D 29-Jan-18 98.9237 6.5102 1 50 98.9237 6.5102 INE202B14KW8 DEWAN HOUSING FIN 91D 29-Jan-18 98.9412 6.5100 2 50 98.9412 6.5100 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 98.9450 6.3800 1 100 98.9450 6.3800 INE556F14FM9 SIDBI 78D 31-Jan-18 98.9733 6.0100 1 200 98.9733 6.0100 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.9578 6.2002 1 25 98.9578 6.2002 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 98.9010 6.2399 1 50 98.9010 6.2399 INE018E14JL7 SBI CARDS AND PAY 274D 9-Feb-18 98.6745 6.8098 1 25 98.6745 6.8098 INE081A14726 TATA STEEL 90D 12-Feb-18 98.7220 6.3001 2 50 98.7220 6.3001 INE414G14GM7 MUTHOOT FIN 90D 15-Feb-18 98.5459 6.9048 1 100 98.5459 6.9048 INE763G14FD8 ICICI SECURITIES 87D 15-Feb-18 98.5532 6.8697 1 50 98.5532 6.8697 INE978J14FY2 TURQUOISE INVEST 88D 16-Feb-18 98.5180 6.9502 1 100 98.5180 6.9502 INE179J14GC1 BIRLA TMT HOLDINGS 88D 16-Feb-18 98.5180 6.9502 2 50 98.5180 6.9502 INE977J14GD6 TRAPTI TRADING 88D 16-Feb-18 98.5180 6.9502 1 50 98.5180 6.9502 INE597H14HN3 TGS INVESTMENT 90D 21-Feb-18 98.4235 6.9600 2 100 98.4235 6.9600 INE013A14B33 RELIANCE CAP 334D 28-Feb-18 98.1501 7.5598 1 150 98.1501 7.5598 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.4114 6.4747 1 150 98.4114 6.4747 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.4584 6.2802 1 15 98.4584 6.2802 INE756I14AZ2 HDB FIN SERV 268D 1-Mar-18 98.3100 6.8202 1 150 98.3100 6.8202 INE013A14B41 RELIANCE CAP 329D 15-Mar-18 97.8239 7.6599 1 250 97.8239 7.6599 INE013A14B82 RELIANCE CAP 365D 22-Jun-18 95.7515 7.9000 1 55 95.7515 7.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 