TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 3

Nov 3 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE033L14GS2 TATA CAP HOUSING 91D 6-Nov-17 99.9492 6.1808 2 400 99.9499 6.0986 INE901W14315 JM FIN CAP 7D 6-Nov-17 99.9466 6.5005 3 150 99.9466 6.5005 INE866I14VP6 INDIA INFOLINE FIN 7D 6-Nov-17 99.9446 6.7441 1 68 99.9446 6.7441 INE975F14MV8 KOTAK MAH INVEST 91D 6-Nov-17 99.9478 6.3543 1 25 99.9478 6.3543 INE523H14F01 JM FIN PRODUCTS 7D 6-Nov-17 99.9466 6.5005 1 25 99.9466 6.5005 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 99.9293 6.4590 4 300 99.9288 6.5016 INE657N14NI1 EDELWEISS COM 7D 7-Nov-17 99.9097 8.2473 1 200 99.9097 8.2473 INE477A14700 CANFIN HOMES 179D 7-Nov-17 99.9323 6.1787 2 75 99.9326 6.1544 INE651J14685 JM FIN CREDIT SOL 91D 7-Nov-17 99.9288 6.5016 3 75 99.9288 6.5016 INE870D14BC9 NATIONAL FERT 61D 8-Nov-17 99.9165 6.1006 2 55 99.9165 6.1006 INE217K14CI3 RELIANCE HOME FIN 168D 8-Nov-17 99.8924 7.8633 1 0.2 99.8924 7.8633 INE296A14MZ1 BAJAJ FIN 10D 9-Nov-17 99.8933 6.4978 7 690 99.8933 6.4978 INE738C14DR4 BHARAT ALUMINIUM 90D 9-Nov-17 99.8982 6.1991 3 475 99.8982 6.1991 INE466L14387 IIFL WEALTH MAN 10D 9-Nov-17 99.8422 9.6147 1 160 99.8422 9.6147 INE371K14548 TATA REALTY 178D 9-Nov-17 99.8982 6.1991 1 110 99.8982 6.1991 INE641O14AC3 PIRAMAL FIN 91D 9-Nov-17 99.8910 6.6381 1 50 99.8910 6.6381 INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.8767 6.4352 6 430 99.8774 6.4006 INE870D14BD7 NATIONAL FERTILIZERS 60D10-Nov-17 99.8785 6.3431 1 210 99.8785 6.3431 INE205A14JV7 VEDANTA 91D 10-Nov-17 99.8812 6.2019 1 25 99.8812 6.2019 INE002A14615 RELIANCE INDUSTRIES 66D 13-Nov-17 99.8359 5.9995 2 300 99.8359 5.9995 INE205A14JW5 VEDANTA 91D 13-Nov-17 99.8318 6.1496 1 190 99.8318 6.1496 INE027E14DY4 L AND T FIN 102D 13-Nov-17 99.8222 6.5013 1 100 99.8222 6.5013 INE018E14KG5 SBI CARDS AND PAY 84D 15-Nov-17 99.7868 6.4987 1 10 99.7868 6.4987 INE248U14BF5 IIFL WEALTH FIN 60D 17-Nov-17 99.7516 6.4923 1 50 99.7516 6.4923 INE261F14BQ6 NABARD 91D 20-Nov-17 99.7190 6.0502 3 1500 99.7190 6.0502 INE915D14AY8 CITICORP FIN (INDIA) 90D20-Nov-17 99.7418 6.7491 1 5 99.7418 6.7491 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 99.6424 6.5496 3 125 99.6424 6.5496 INE866I14VD2 INDIA INFOLINE FIN 87D 24-Nov-17 99.6682 6.7506 1 5 99.6682 6.7506 INE759E14DS4 L AND T FIN 364D 27-Nov-17 99.6446 6.1992 1 5 99.6446 6.1992 INE306N14LD0 TATA CAP FIN SERV 184D 29-Nov-17 99.5391 6.5003 1 50 99.5391 6.5003 INE881J14ML1 SREI EQUIPMENT FIN 58D 30-Nov-17 99.4594 7.3478 1 15 99.4594 7.3478 INE205A14KE1 VEDANTA 91D 30-Nov-17 99.5875 6.2994 1 5 99.5875 6.2994 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.5206 6.2794 1 5 99.5206 6.2794 INE860H14ZQ0 ADITYA BIRLA FIN 89D 5-Dec-17 99.4290 6.5504 2 100 99.4290 6.5504 INE891K14EL5 AXIS FIN 90D 5-Dec-17 99.4334 6.4996 1 10 99.4334 6.4996 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.4090 6.1999 2 150 99.4090 6.1999 INE722A14BF1 SHRIRAM CITY UNION 88D 8-Dec-17 99.3758 6.5504 2 50 99.3758 6.5504 INE860H14ZS6 ADITYA BIRLA FIN 90D 11-Dec-17 99.3227 6.5500 1 65 99.3227 6.5500 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.3472 6.1497 1 5 99.3472 6.1497 INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.2916 6.2003 1 5 99.2916 6.2003 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 99.0636 7.5004 1 5 99.0636 7.5004 INE774D14NF1 MAH AND MAH FIN 75D 20-Dec-17 99.1257 6.8497 1 5 99.1257 6.8497 INE110L14EX3 RELIANCE JIO INFO 90D 21-Dec-17 99.1861 6.2398 1 150 99.1861 6.2398 INE538L14888 AADHAR HOUSING FIN 60D 22-Dec-17 98.9428 7.9592 1 50 98.9428 7.9592 INE001A14QZ6 HDFC 181D 26-Dec-17 99.0978 6.2698 2 75 99.0978 6.2698 INE002A14680 RELIANCE INDUSTRIES 69D 26-Dec-17 99.1511 6.2500 1 5 99.1511 6.2500 INE774D14NA2 MAH AND MAH FIN 90D 27-Dec-17 99.0520 6.8496 1 5 99.0520 6.8496 INE891K14ES0 AXIS FIN 85D 29-Dec-17 98.9885 6.6602 1 100 98.9885 6.6602 INE580B14GU9 GRUH FIN 86D 29-Dec-17 99.0216 6.4401 2 50 99.0216 6.4401 INE028E14CS6 KOTAK SECURITIES 90D 23-Jan-18 98.4897 6.9100 1 50 98.4897 6.9100 INE477S14306 TATA MOTORS FIN 90D 29-Jan-18 98.3773 6.9202 2 110 98.3773 6.9202 INE155A14ME4 TATA MOTORS 365D 30-Jan-18 98.5085 6.2800 1 50 98.5085 6.2800 INE688I14FA9 CAP FIRST 91D 31-Jan-18 98.3454 6.8999 1 100 98.3454 6.8999 INE978J14FW6 TURQUOISE INVEST 90D 31-Jan-18 98.3218 7.0000 1 100 98.3218 7.0000 INE306N14LG3 TATA CAP FIN SERV 239D 31-Jan-18 98.4345 6.7499 1 100 98.4345 6.7499 INE179J14FZ4 BIRLA TMT HOLD 90D 31-Jan-18 98.3218 7.0000 1 75 98.3218 7.0000 INE774D14LS8 MAH AND MAH FIN 365D 9-Feb-18 98.2070 6.7999 1 100 98.2070 6.7999 INE916D14A88 KOTAK MAH PRIME 365D 9-Feb-18 98.2070 6.7999 1 2 98.2070 6.7999 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 97.9590 6.4999 1 100 97.9590 6.4999 INE774D14LV2 MAH AND MAH FIN 364D 1-Mar-18 97.8335 6.8499 1 80 97.8335 6.8499 INE134E14873 POWER FIN CORP 320D 15-May-18 96.6525 6.5500 1 25 96.6525 6.5500 INE148I14SU5 INDIABULLS HOUS 332D 22-Jun-18 95.6303 7.2200 1 50 95.6303 7.2200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 