TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 30

Nov 30 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE146O14280 HINDUJA LEYLAND FIN 91D 4-Dec-17 99.9294 6.4468 2 175 99.9294 6.4468 INE891D14QA7 REDINGTON INDIA 61D 4-Dec-17 99.9341 6.0173 1 150 99.9341 6.0173 INE866I14VE0 INDIA INFOLINE FIN 88D 4-Dec-17 99.9316 6.2458 1 5 99.9316 6.2458 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 99.9176 6.0201 2 125 99.9179 5.9982 INE423A14FD2 ADANI ENTERPRISES 63D 5-Dec-17 99.9753 9.0177 1 50 99.9753 9.0177 INE860H14ZQ0 ADITYA BIRLA FIN 89D 5-Dec-17 99.9156 6.1664 1 25 99.9156 6.1664 INE523H14YK0 JM FIN PRODUCTS 365D 6-Dec-17 99.8793 7.3515 1 25 99.8793 7.3515 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.8643 6.1997 1 200 99.8643 6.1997 INE860H14ZS6 ADITYA BIRLA FIN 90D 11-Dec-17 99.8060 6.4498 1 50 99.8060 6.4498 INE580B14GT1 GRUH FIN 91D 12-Dec-17 99.7966 6.1994 2 250 99.7966 6.1994 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 99.7999 6.0986 2 100 99.7999 6.0986 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 99.7832 6.1003 1 25 99.7832 6.1003 INE134E14907 POWER FIN CORP 90D 14-Dec-17 99.7681 6.0600 1 30 99.7681 6.0600 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.7520 6.0497 1 100 99.7520 6.0497 INE148I14TF4 INDIABULLS HOUSING 72D 15-Dec-17 99.7448 6.2258 1 40 99.7448 6.2258 INE193E14804 BAJAJ ELECTRICALS 49D 15-Dec-17 99.7377 6.3994 1 25 99.7377 6.3994 INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.6947 6.2098 2 195 99.6947 6.2098 INE115A14656 LIC HOUSING FIN 84D 18-Dec-17 99.7001 6.0996 1 85 99.7001 6.0996 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.7025 6.0506 1 50 99.7025 6.0506 INE193E14812 BAJAJ ELECTRICALS 52D 18-Dec-17 99.6854 6.3995 2 50 99.6854 6.3995 INE700A14580 JUBILANT LIFE SCI 62D 18-Dec-17 99.6868 6.3710 1 25 99.6868 6.3710 INE774D14NF1 MAH AND MAH FIN 75D 20-Dec-17 99.6397 6.5993 1 25 99.6397 6.5993 INE036A14FO9 RELIANCE INFRAST 189D 22-Dec-17 99.4491 11.2329 2 75 99.4491 11.2329 INE522D14GY9 MANAPPURAM FIN 85D 22-Dec-17 99.6976 6.1506 1 5 99.6976 6.1506 INE001A14QZ6 HDFC 181D 26-Dec-17 99.5568 6.2495 1 625 99.5568 6.2495 INE831R14728 ADITYA BIRLA HOUS 84D 26-Dec-17 99.5603 6.2000 2 195 99.5603 6.2000 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 99.2831 9.7614 1 23.15 99.2831 9.7614 INE487L14607 IIFL FACILITIES SERV 90D27-Dec-17 99.5796 6.6997 1 5 99.5796 6.6997 INE306N14KO9 TATA CAP FIN SERV 244D 28-Dec-17 99.4947 6.6204 1 25 99.4947 6.6204 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.5265 5.9879 1 495 99.5265 5.9879 INE036A14ET1 RELIANCE INFRAST 284D 29-Dec-17 99.3569 9.4500 1 100 99.3569 9.4500 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 99.4744 6.6503 1 100 99.4744 6.6503 INE975G14BW7 IL AND FS TRANS 37D 29-Dec-17 99.3535 9.5003 1 85 99.3535 9.5003 INE580B14GU9 GRUH FIN 86D 29-Dec-17 99.5703 6.3007 1 25 99.5703 6.3007 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.5907 6.0003 1 5 99.5907 6.0003 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.5805 6.1505 1 5 99.5805 6.1505 INE601U14240 TATA MOTORS FIN 91D 15-Jan-18 99.1947 6.4418 1 350 99.1947 6.4418 INE572E14CM6 PNB HOUSING FIN 91D 15-Jan-18 99.1999 6.3998 1 25 99.1999 6.3998 INE028E14CR8 KOTAK SECURITIES 90D 22-Jan-18 99.0023 6.9402 1 50 99.0023 6.9402 INE036A14GM1 RELIANCE INFRAST 57D 24-Jan-18 98.6247 9.9801 1 100 98.6247 9.9801 INE236A14HF9 HCL INFOSYSTEMS 61D 29-Jan-18 98.3033 10.4997 1 0.7 98.3033 10.4997 INE205A14KV5 VEDANTA 88D 30-Jan-18 98.9430 6.3922 1 325 98.9430 6.3922 INE854D14159 UNITED SPIRITS 84D 30-Jan-18 98.9324 6.4570 1 250 98.9324 6.4570 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.9553 6.2152 6 900 98.9553 6.2152 INE148I14TP3 INDIABULLS HOUSING 90D 31-Jan-18 98.9144 6.4612 2 850 98.9144 6.4612 INE694L14EX6 TALWANDI SABO 84D 31-Jan-18 98.9092 6.4925 1 250 98.9092 6.4925 INE556F14FM9 SIDBI 78D 31-Jan-18 98.9279 6.3800 2 200 98.9279 6.3800 INE028E14CT4 KOTAK SECURITIES 91D 31-Jan-18 98.8349 6.9399 1 150 98.8349 6.9399 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 98.8745 6.7014 1 50 98.8745 6.7014 INE511C14RC7 MAGMA FINCORP 64D 1-Feb-18 98.4118 9.3500 1 235 98.4118 9.3500 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 98.8886 6.4097 1 200 98.8886 6.4097 INE187C14172 MURUGAPPA HOLD 180D 14-Feb-18 98.4321 7.6500 1 50 98.4321 7.6500 INE974L14067 AMBADI INVEST 180D 14-Feb-18 98.3505 8.0548 1 8 98.3505 8.0548 INE140A14QK4 PIRAMAL ENTER 170D 23-Feb-18 98.5213 6.4450 1 50 98.5213 6.4450 INE612J14331 REPCO HOME FIN 91D 26-Feb-18 98.3800 6.8300 1 100 98.3800 6.8300 INE665L14160 VARROC ENG 90D 26-Feb-18 98.4220 6.6501 1 10 98.4220 6.6501 INE755K14682 DALMIA CEMENT 91D 27-Feb-18 98.4457 6.4750 1 90 98.4457 6.4750 INE916D14G25 KOTAK MAH PRIME 154D 27-Feb-18 98.3690 6.7998 1 25 98.3690 6.7998 INE514E14MR6 EXIM 123D 13-Mar-18 98.3278 6.2700 2 100 98.3278 6.2700 INE975F14NY0 KOTAK MAH INVEST 189D 5-Jun-18 96.4127 7.2625 1 25 96.4127 7.2625 INE134E14923 POWER FIN CORP 270D 10-Aug-18 95.5874 6.6599 1 50 95.5874 6.6599 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 