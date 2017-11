TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 6

Nov 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14NI1 EDELWEISS COMMOD 7D 7-Nov-17 99.9774 8.2509 1 100 99.9774 8.2509 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 99.9832 6.1330 2 100 99.9832 6.1330 INE477A14700 CANFIN HOMES 179D 7-Nov-17 99.9832 6.1330 1 50 99.9832 6.1330 INE866I14VO9 INDIA INFOLINE FIN 15D 9-Nov-17 99.9458 6.5979 3 650 99.9458 6.5979 INE001A14RE9 HDFC 90D 9-Nov-17 99.9496 6.1351 6 500 99.9496 6.1351 INE705L14685 VODAFONE INDIA 90D 9-Nov-17 99.9503 6.0498 2 425 99.9503 6.0498 INE738C14DR4 BHARAT ALUMINIUM 90D 9-Nov-17 99.9487 6.2447 1 205 99.9487 6.2447 INE641O14AC3 PIRAMAL FIN 91D 9-Nov-17 99.9466 6.5005 3 205 99.9466 6.5005 INE866I14VO9 INDIA INFOLINE FIN 15D 9-Nov-17 99.9638 6.6089 1 45 99.9638 6.6089 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.9644 6.4993 1 25 99.9644 6.4993 INE296A14MZ1 BAJAJ FIN 10D 9-Nov-17 99.9466 6.5005 1 10 99.9466 6.5005 INE477S14215 TATA MOTORS FIN 91D 10-Nov-17 99.9288 6.5016 2 290 99.9288 6.5016 INE115A14623 LIC HOUSING FIN 84D 10-Nov-17 99.9328 6.1361 4 260 99.9328 6.1361 INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.9294 6.4430 2 120 99.9299 6.4011 INE306N14LS8 TATA CAP FIN SERV 91D 10-Nov-17 99.9288 6.5016 1 75 99.9288 6.5016 INE027E14DY4 L AND T FIN 102D 13-Nov-17 99.8755 6.4999 1 25 99.8755 6.4999 INE028E14CI7 KOTAK SECURITIES 90D 14-Nov-17 99.8566 6.5520 1 75 99.8566 6.5520 INE205A14JX3 VEDANTA 91D 15-Nov-17 99.8474 6.1982 2 240 99.8474 6.1982 INE018E14KG5 SBI CARDS AND PAY 84D 15-Nov-17 99.8412 6.4505 1 150 99.8412 6.4505 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.8530 5.9704 1 10 99.8530 5.9704 INE641O14AE9 PIRAMAL FIN 90D 16-Nov-17 99.8201 6.5782 1 195 99.8201 6.5782 INE957N14977 HERO FINCORP 60D 17-Nov-17 99.8045 6.4998 1 75 99.8045 6.4998 INE522D14GP7 MANAPPURAM FIN 88D 17-Nov-17 99.8029 6.5531 1 14 99.8029 6.5531 INE053T14949 ONGC MANGALORE 90D 20-Nov-17 99.7666 6.0993 1 50 99.7666 6.0993 INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.7666 6.0993 1 25 99.7666 6.0993 INE086F14AQ9 T V SUNDRAM IYENGAR 85D 21-Nov-17 99.7397 6.3505 1 100 99.7397 6.3505 INE134E14881 PFC 90D 22-Nov-17 99.7333 6.1004 1 20 99.7333 6.1004 INE556F14FJ5 SIDBI 37D 23-Nov-17 99.7167 6.0999 2 250 99.7167 6.0999 INE860H14YT7 ADITYA BIRLA FIN 177D 24-Nov-17 99.6805 6.4995 1 245 99.6805 6.4995 INE248U14AY8 IIFL WEALTH FIN 90D 27-Nov-17 99.6189 6.6492 1 5 99.6189 6.6492 INE027E14CH1 L AND T FIN 364D 28-Nov-17 99.6097 6.5008 1 150 99.6097 6.5008 INE523E14RL9 L AND T FIN 246D 28-Nov-17 99.6097 6.5008 1 100 99.6097 6.5008 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 99.4915 8.4796 1 15 99.4915 8.4796 INE774D14MY4 MAH AND MAH FIN 90D 29-Nov-17 99.5946 6.4597 1 5 99.5946 6.4597 INE306N14LE8 TATA CAP FIN SERV 184D 30-Nov-17 99.5744 6.5003 1 45 99.5744 6.5003 INE031A14283 HOUSING AND URBAN 43D 30-Nov-17 99.6108 6.2006 1 5 99.6108 6.2006 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.5221 6.2600 1 50 99.5221 6.2600 INE891K14EL5 AXIS FIN 90D 5-Dec-17 99.4878 6.4798 1 10 99.4878 6.4798 INE002A14656 RELIANCE INDUSTRIES 58D 8-Dec-17 99.4793 5.9703 1 500 99.4793 5.9703 INE722A14BF1 SHRIRAM CITY UNION 88D 8-Dec-17 99.4293 6.5469 2 75 99.4293 6.5469 INE860H14ZS6 ADITYA BIRLA FIN 90D 11-Dec-17 99.3982 6.4996 2 150 99.3982 6.4996 INE860H14ZS6 ADITYA BIRLA FIN 90D 11-Dec-17 99.3758 6.5504 1 85 99.3758 6.5504 INE651J14677 JM FIN CREDIT SOL 182D 11-Dec-17 99.3415 6.9127 1 50 99.3415 6.9127 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 99.3674 6.2802 1 30 99.3674 6.2802 INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.3195 6.0996 1 5 99.3195 6.0996 INE896L14AF2 INDOSTAR CAP FIN 226D 20-Dec-17 99.1894 6.7792 1 27 99.1894 6.7792 INE580B14GW5 GRUH FIN 69D 20-Dec-17 99.2531 6.2425 1 25 99.2531 6.2425 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.2702 6.2404 1 5 99.2702 6.2404 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.2536 6.0997 1 50 99.2536 6.0997 INE763G14EZ4 ICICI SECURITIES 73D 22-Dec-17 99.1664 6.6700 1 25 99.1664 6.6700 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.1525 6.2396 1 250 99.1525 6.2396 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.1696 6.2374 1 250 99.1696 6.2374 INE001A14QZ6 HDFC 181D 26-Dec-17 99.1489 6.2664 1 25 99.1489 6.2664 INE121A14OK9 CHOLAMANDALAM 90D 27-Dec-17 99.0686 6.7286 1 100 99.0686 6.7286 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.1035 6.2299 2 200 99.1035 6.2299 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.1206 6.2275 1 200 99.1206 6.2275 INE721A14AO7 SHRIRAM TRANSPORT 80D 29-Dec-17 99.0391 6.6817 1 75 99.0391 6.6817 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.0825 6.4998 1 5 99.0825 6.4998 INE373A14735 BASF INDIA 176D 10-Jan-18 98.8758 6.3846 1 150 98.8758 6.3846 INE028E14CS6 KOTAK SECURITIES 90D 23-Jan-18 98.5448 6.9101 2 75 98.5448 6.9101 INE909H14LR3 TMF HOLDINGS 91D 24-Jan-18 98.5286 6.8998 1 70 98.5286 6.8998 INE916D14E68 KOTAK MAH PRIME 197D 25-Jan-18 98.5432 6.7449 1 200 98.5432 6.7449 INE403G14JE1 STANDARD CHART 181D 25-Jan-18 98.4507 7.1799 1 60 98.4507 7.1799 INE028E14CJ5 KOTAK SECURITIES 143D 29-Jan-18 98.4402 6.8851 1 125 98.4402 6.8851 INE896L14BC7 INDOSTAR CAP FIN 91D 30-Jan-18 98.3802 7.0701 1 95 98.3802 7.0701 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 98.4573 6.6501 2 550 98.4573 6.6501 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 98.4750 6.6499 2 550 98.4750 6.6499 INE916D14C52 KOTAK MAH PRIME 294D 31-Jan-18 98.4368 6.7399 1 175 98.4368 6.7399 INE306N14LG3 TATA CAP FIN SERV 239D 31-Jan-18 98.4345 6.7499 1 50 98.4345 6.7499 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.0718 6.2950 1 25 98.0718 6.2950 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 97.4790 7.3747 1 87 97.4790 7.3747 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com