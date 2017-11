TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 7

Nov 7 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14EL8 RELIANCE JIO INFO 86D 8-Nov-17 99.9835 6.0235 4 300 99.9835 6.0235 INE110L14EI4 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Nov-17 99.9669 6.0428 3 255 99.9669 6.0428 INE296A14MZ1 BAJAJ FIN 10D 9-Nov-17 99.9644 6.4993 3 200 99.9644 6.4993 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.9652 6.3623 2 150 99.9649 6.4080 INE860H14A23 ADITYA BIRLA FIN 15D 9-Nov-17 99.9644 6.4993 2 100 99.9644 6.4993 INE738C14DR4 BHARAT ALUMINIUM 90D 9-Nov-17 99.9658 6.2436 2 95 99.9658 6.2436 INE403G14JF8 STANDARD CHARTERED 91D 9-Nov-17 99.9634 6.6819 1 50 99.9634 6.6819 INE110L14ET1 RELIANCE JIO INFO 60D 14-Nov-17 99.8834 6.0870 1 25 99.8834 6.0870 INE148I14SW1 INDIABULLS HOUSING 90D 14-Nov-17 99.8998 6.1016 1 5 99.8998 6.1016 INE205A14JY1 VEDANTA 91D 17-Nov-17 99.8332 6.0984 1 75 99.8332 6.0984 INE514E14LZ1 EXIM 182D 20-Nov-17 99.7843 6.0693 1 75 99.7843 6.0693 INE865C14959 ADITYA BIRLA MONEY 60D 24-Nov-17 99.6731 7.0418 1 5 99.6731 7.0418 INE601U14141 TATA MOTORS FIN 90D 27-Nov-17 99.6397 6.5993 1 55 99.6397 6.5993 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 99.5146 8.4779 1 20 99.5146 8.4779 INE601U14133 TATA MOTORS FIN 90D 29-Nov-17 99.6038 6.5995 2 100 99.6038 6.5995 INE002A14649 RELIANCE INDUSTRIES 58D 30-Nov-17 99.6174 6.0950 1 400 99.6174 6.0950 INE195A14BB9 THE SUPREME INDUST 61D 4-Dec-17 99.5405 6.2404 2 25 99.5405 6.2404 INE002A14656 RELIANCE INDUSTRIES 58D 8-Dec-17 99.4995 6.1200 1 25 99.4995 6.1200 INE140A14QO6 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 12-Dec-17 99.4304 6.1499 1 5 99.4304 6.1499 INE657N14MU8 EDELWEISS COMMOD 78D 15-Dec-17 99.2965 6.8052 1 50 99.2965 6.8052 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.3704 6.2503 1 5 99.3704 6.2503 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.3111 6.3298 1 5 99.3111 6.3298 INE101I14DF7 AFCONS INFRAST 180D 20-Dec-17 99.2251 6.6290 1 10 99.2251 6.6290 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.2536 6.0997 7 450 99.2536 6.0997 INE202B14KT4 DHFL 66D 22-Dec-17 99.2641 6.1499 1 5 99.2641 6.1499 INE688I14EW6 CAP FIRST 88D 22-Dec-17 99.2344 6.4000 1 5 99.2344 6.4000 INE450K14052 RELIANCE CEMENT 87D 22-Dec-17 99.1541 6.9197 1 5 99.1541 6.9197 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.1152 6.6497 2 300 99.1152 6.6497 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.1384 6.1003 2 200 99.1384 6.1003 INE036A14ET1 RELIANCE INFRAST 284D 29-Dec-17 98.3965 11.4388 1 25 98.3965 11.4388 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUSING 88D 12-Jan-18 98.8383 6.5001 2 50 98.8383 6.5001 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUSING 88D 12-Jan-18 98.8557 6.5001 1 10 98.8557 6.5001 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 98.5887 6.2202 1 16 98.5887 6.2202 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 98.4750 6.6499 1 500 98.4750 6.6499 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.6248 6.0587 3 325 98.6357 6.0102 INE404K14CS6 SHAPOORJI PALLONJI 253D 20-Feb-18 98.0302 6.9850 1 20 98.0302 6.9850 INE296A14LP4 BAJAJ FIN 348D 26-Feb-18 97.9740 6.7998 1 0.45 97.9740 6.7998 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.0899 6.2899 1 50 98.0899 6.2899 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 97.5189 7.3121 1 12 97.5189 7.3121 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 97.6315 6.2800 1 25 97.6315 6.2800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com