TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 8

Nov 8 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14RE9 HDFC 90D 9-Nov-17 99.9830 6.2061 4 700 99.9830 6.2061 INE296A14MZ1 BAJAJ FIN 10D 9-Nov-17 99.9828 6.2791 3 450 99.9828 6.2791 INE018E14KH3 SBI CARDS AND PAY 73D 9-Nov-17 99.9827 6.3156 2 175 99.9827 6.3156 INE248U14AR2 IIFL WEALTH FIN 90D 9-Nov-17 99.9825 6.3886 2 100 99.9825 6.3886 INE860H14A23 ADITYA BIRLA FIN 15D 9-Nov-17 99.9828 6.2791 1 100 99.9828 6.2791 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.9828 6.2791 1 75 99.9828 6.2791 INE244N14202 MAH VEHICLE MANUF 74D 10-Nov-17 99.9663 6.1523 1 75 99.9663 6.1523 INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.9825 6.3886 1 50 99.9825 6.3886 INE641O14AD1 PIRAMAL FIN 91D 10-Nov-17 99.9641 6.5541 1 25 99.9641 6.5541 INE002A14615 RELIANCE INDUSTRIES 66D 13-Nov-17 99.9180 5.9909 1 100 99.9180 5.9909 INE763G14EW1 ICICI SECURITIES 61D 14-Nov-17 99.8907 6.6564 1 50 99.8907 6.6564 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.8841 6.0504 1 200 99.8841 6.0504 INE248U14BF5 IIFL WEALTH FIN 60D 17-Nov-17 99.8363 6.6498 1 5 99.8363 6.6498 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 99.7336 6.4997 1 50 99.7336 6.4997 INE879F14AU9 INFINA FIN PRIVATE 88D 24-Nov-17 99.7059 6.7289 1 25 99.7059 6.7289 INE742F14DX7 ADANI PORTS AND SPL 90D 27-Nov-17 99.6830 6.1091 1 100 99.6830 6.1091 INE657N14MS2 EDELWEISS COMMOD 60D 28-Nov-17 99.6602 6.5500 1 5 99.6602 6.5500 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.6367 6.0495 1 25 99.6367 6.0495 INE756I14BF2 HDB FIN SERV 90D 5-Dec-17 99.5384 6.5102 1 100 99.5384 6.5102 INE205A14KJ0 VEDANTA 88D 8-Dec-17 99.5177 6.0997 1 5 99.5177 6.0997 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.3514 6.1099 1 100 99.3514 6.1099 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 99.1655 7.4916 1 20 99.1655 7.4916 INE580B14GW5 GRUH FIN 69D 20-Dec-17 99.3117 6.1700 1 5 99.3117 6.1700 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.2853 6.1103 1 100 99.2853 6.1103 INE018A14FC2 LARSEN AND TOUBRO 90D 28-Dec-17 99.1679 6.2503 1 5 99.1679 6.2503 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.1174 6.5004 1 5 99.1174 6.5004 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.1511 6.2500 1 5 99.1511 6.2500 INE071G14BE3 ICICI HOME FIN 60D 29-Dec-17 99.1605 6.1802 1 5 99.1605 6.1802 INE114A14FC9 SAIL 91D 16-Jan-18 98.7419 6.7400 1 50 98.7419 6.7400 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 98.6053 6.2201 1 9 98.6053 6.2201 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.6380 5.9999 1 250 98.6380 5.9999 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 98.4927 6.6498 2 200 98.4927 6.6498 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 98.3450 6.7499 1 75 98.3450 6.7499 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.1124 6.2699 1 50 98.1124 6.2699 INE038A14205 HINDALCO INDUST 180D 20-Mar-18 97.7828 6.2699 2 125 97.7828 6.2699 INE657N14KO5 EDELWEISS COMMOD 364D 28-Mar-18 97.1868 7.5467 4 300 97.1856 7.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com