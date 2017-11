TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Nov 9

Nov 9 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.9827 6.3156 1 10 99.9827 6.3156 INE121H14HJ0 IL AND FS FIN SERV 91D 13-Nov-17 99.9454 6.6466 1 15 99.9454 6.6466 INE110L14ET1 RELIANCE JIO INFO 60D 14-Nov-17 99.9167 6.0860 1 100 99.9167 6.0860 INE205A14JX3 VEDANTA 91D 15-Nov-17 99.8990 6.1504 1 295 99.8990 6.1504 INE879F14BJ0 INFINA FIN PRIVATE 7D 15-Nov-17 99.8917 6.5954 1 35 99.8917 6.5954 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.8132 6.2100 2 125 99.8135 6.2000 INE514E14LZ1 EXIM 182D 20-Nov-17 99.8180 6.0501 1 75 99.8180 6.0501 INE134E14881 PFC 90D 22-Nov-17 99.7850 6.0495 2 390 99.7850 6.0495 INE018E14IO3 SBI CARDS AND PAY 365D 24-Nov-17 99.7356 6.4508 1 100 99.7356 6.4508 INE866I14VD2 INDIA INFOLINE FIN 87D 24-Nov-17 99.7570 6.3508 1 5 99.7570 6.3508 INE916D14A13 KOTAK MAH PRIME 333D 27-Nov-17 99.6806 6.4975 1 75 99.6806 6.4975 INE523E14RL9 L AND T FIN 246D 28-Nov-17 99.6654 6.4494 1 60 99.6654 6.4494 INE580B14GS3 GRUH FIN 92D 29-Nov-17 99.6614 6.2004 3 315 99.6614 6.2004 INE306N14LE8 TATA CAP FIN SERV 184D 30-Nov-17 99.6303 6.4496 1 25 99.6303 6.4496 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 99.5702 6.0598 2 150 99.5709 6.0499 INE694L14ET4 TALWANDI SABO 91D 6-Dec-17 99.5603 6.2000 1 5 99.5603 6.2000 INE165K14544 JHAJJAR POWER 29D 7-Dec-17 99.5115 6.3992 1 25 99.5115 6.3992 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.5114 6.4005 1 25 99.5114 6.4005 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.3577 6.0501 1 50 99.3577 6.0501 INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.3419 6.1999 1 5 99.3419 6.1999 INE121H14GI4 IL AND FS FIN SERV 316D 21-Dec-17 99.2140 6.8848 1 50 99.2140 6.8848 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.2865 6.1000 3 100 99.2865 6.1000 INE001A14RM2 HDFC 56D 22-Dec-17 99.2691 6.2498 2 100 99.2691 6.2498 INE101I14DG5 AFCONS INFRAST 169D 22-Dec-17 99.2780 6.3202 1 25 99.2780 6.3202 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.2098 6.0564 4 225 99.2107 6.0497 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.1395 6.6002 1 25 99.1395 6.6002 INE514E14MI5 EXIM 183D 5-Jan-18 99.0411 6.1998 1 500 99.0411 6.1998 INE445L14662 NABHA POWER 90D 23-Jan-18 98.7487 6.2502 6 375 98.7487 6.2502 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 98.6053 6.2201 2 250 98.6053 6.2201 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 98.3509 6.8002 1 125 98.3509 6.8002 INE018E14JL7 SBI CARDS AND PAY 274D 9-Feb-18 98.3149 6.8000 1 125 98.3149 6.8000 INE404K14CT4 SHAPOORJI PALLONJI 260D 27-Feb-18 98.0241 6.7499 1 50 98.0241 6.7499 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.0845 6.4801 2 275 98.0845 6.4801 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.1348 6.2499 1 60 98.1348 6.2499 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.0675 6.4798 1 50 98.0675 6.4798 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 97.8979 6.2699 1 5 97.8979 6.2699 INE572E14BM8 PNB HOUSING FIN 341D 20-Mar-18 97.7032 6.5499 1 100 97.7032 6.5499 INE033L14GP8 TATA CAP HOUSING 260D 28-Mar-18 97.5663 6.5501 1 200 97.5663 6.5501 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 96.7436 6.5700 2 75 96.7436 6.5700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com