TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 10

Oct 10 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14565 RELIANCE INDUSTRIES 61D 11-Oct-17 99.9832 6.1236 6 337 99.9833 6.0965 INE445L14613 NABHA POWER 52D 12-Oct-17 99.9659 6.2254 2 150 99.9659 6.2254 INE523H14XQ9 JM FIN PRODUCTS 361D 13-Oct-17 99.9458 6.5979 1 5 99.9458 6.5979 INE027E14CD0 L AND T FIN 360D 16-Oct-17 99.8687 7.9979 1 1000 99.8687 7.9979 INE296A14MX6 BAJAJ FIN 7D 16-Oct-17 99.8924 6.5527 5 500 99.8924 6.5527 INE121A14OI3 CHOLAMANDALAM 89D 17-Oct-17 99.8768 6.4319 1 300 99.8768 6.4319 INE114A14ES8 SAIL 91D 18-Oct-17 99.8632 6.2501 1 15 99.8632 6.2501 INE912E14HO9 SBI GLOBAL FACTORS 59D 26-Oct-17 99.7137 6.5500 1 90 99.7137 6.5500 INE110L14EO2 RELIANCE JIO INFO 61D 31-Oct-17 99.6446 6.1992 1 100 99.6446 6.1992 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.5177 6.0997 1 5 99.5177 6.0997 INE085A14CU0 CHAMBAL FERT 58D 10-Nov-17 99.4808 6.3499 1 5 99.4808 6.3499 INE115A14623 LIC HOUSING FIN 84D 10-Nov-17 99.4762 6.1998 1 5 99.4762 6.1998 INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.5011 6.1004 1 5 99.5011 6.1004 INE205A14JW5 VEDANTA 91D 13-Nov-17 99.4515 6.1002 1 5 99.4515 6.1002 INE018E14KG5 SBI CARDS AND PAY 84D 15-Nov-17 99.3533 6.5995 1 100 99.3533 6.5995 INE522D14GQ5 MANAPPURAM FIN 91D 20-Nov-17 99.2927 6.5001 1 5 99.2927 6.5001 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 99.2107 6.5997 2 125 99.2107 6.5997 INE036A14GG3 RELIANCE INFRAST 55D 27-Nov-17 98.5293 11.3504 1 5 98.5293 11.3504 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 98.6120 10.4847 1 11 98.6120 10.4847 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 99.1780 6.0503 1 5 99.1780 6.0503 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.1848 5.9999 1 250 99.1848 5.9999 INE002A14649 RELIANCE INDUSTRIES 58D 30-Nov-17 99.1659 6.1401 3 150 99.1659 6.1401 INE523H14YJ2 JM FIN PRODUCTS 363D 30-Nov-17 99.0611 6.7833 1 25 99.0611 6.7833 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 98.8619 6.0897 1 25 98.8619 6.0897 INE891K14DZ7 AXIS FIN 183D 21-Dec-17 98.7110 6.6198 1 75 98.7110 6.6198 INE134E14915 PFC 88D 22-Dec-17 98.7947 6.1000 1 275 98.7947 6.1000 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 98.7963 6.0917 2 275 98.7967 6.0898 INE134E14915 PFC 88D 22-Dec-17 98.8110 6.1001 1 225 98.8110 6.1001 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.5811 6.6500 1 100 98.5811 6.6500 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 98.2544 6.2352 1 100 98.2544 6.2352 INE975F14NL7 KOTAK MAH INVEST 365D 9-Oct-18 93.2747 7.2300 1 100 93.2747 7.2300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com