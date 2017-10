TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 12

Oct 12 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14EK0 RELIANCE JIO INFO 60D 13-Oct-17 99.9835 6.0113 2 300 99.9832 6.1330 INE148I14SR1 INDIABULLS HOUSING 88D 13-Oct-17 99.9832 6.1330 2 250 99.9832 6.1330 INE027E14CD0 L AND T FIN 360D 16-Oct-17 99.9464 6.5248 1 205 99.9464 6.5248 INE114A14EQ2 SAIL 91D 16-Oct-17 99.9304 6.3554 1 170 99.9304 6.3554 INE148I14SP5 INDIABULLS HOUSING 90D 16-Oct-17 99.9316 6.2458 2 50 99.9316 6.2458 INE002A14607 RELIANCE INDUSTRIES 66D 23-Oct-17 99.8195 6.0001 1 295 99.8195 6.0001 INE205A14JO2 VEDANTA 91D 23-Oct-17 99.8277 6.2998 1 5 99.8277 6.2998 INE027E14DW8 L AND T FIN 91D 30-Oct-17 99.6805 6.4995 1 50 99.6805 6.4995 INE389H14CG0 KEC INTERNATIONAL 62D 30-Oct-17 99.6858 6.3914 1 3 99.6858 6.3914 INE860H14ZJ5 ADITYA BIRLA FIN 91D 31-Oct-17 99.6628 6.4997 1 100 99.6628 6.4997 INE140A14QF4 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 8-Nov-17 99.5532 6.3005 1 5 99.5532 6.3005 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.4336 6.3004 1 5 99.4336 6.3004 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.1152 6.6497 3 250 99.1152 6.6497 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 99.1149 6.1499 1 5 99.1149 6.1499 INE110L14ES3 RELIANCE JIO INFO 88D 8-Dec-17 99.0577 6.2002 1 25 99.0577 6.2002 INE148I14TE7 INDIABULLS HOUSING 91D 11-Dec-17 99.0014 6.2401 1 5 99.0014 6.2401 INE607M14137 TATA POWER REN 74D 22-Dec-17 98.7704 6.3999 1 200 98.7704 6.3999 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.6241 6.7000 1 10 98.6241 6.7000 INE038A14205 HINDALCO INDUS 180D 20-Mar-18 97.3371 6.3199 1 25 97.3371 6.3199 INE404K14CY4 SHAPOORJI PALLONJI 272D 5-Jun-18 95.5370 7.2250 1 28 95.5370 7.2250 INE202B14KF3 DHFL 336D 18-Jun-18 95.2810 7.2600 1 0.9 95.2810 7.2600 INE008I14JK1 COX AND KINGS 364D 7-Sep-18 93.0315 8.2849 1 0.9 93.0315 8.2849 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com