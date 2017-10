TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 13

Oct 13 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14CD0 L AND T FIN 360D 16-Oct-17 99.9466 6.5005 1 205 99.9466 6.5005 INE148I14SP5 INDIABULLS HOUSING 90D 16-Oct-17 99.9499 6.0986 1 10 99.9499 6.0986 INE572E14CB9 PNB HOUSING FIN 88D 17-Oct-17 99.9354 5.8986 4 495 99.9354 5.8986 INE027A14174 RASHTRIYA CHEMICALS 88D 17-Oct-17 99.9370 5.7500 1 60 99.9370 5.7500 INE752E14047 PGC 82D 17-Oct-17 99.9340 6.0265 1 50 99.9340 6.0265 INE657N14MC6 EDELWEISS COMMOD 81D 17-Oct-17 99.9259 6.7666 1 25 99.9259 6.7666 INE657N14MC6 EDELWEISS COMMOD 81D 17-Oct-17 99.9827 6.3156 1 25 99.9827 6.3156 INE140A14PZ4 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 17-Oct-17 99.9305 6.3463 1 5 99.9305 6.3463 INE975F14NN3 KOTAK MAH INVEST 7D 18-Oct-17 99.8906 7.9949 1 18 99.8906 7.9949 INE002A14607 RELIANCE INDUSTRIES 66D 23-Oct-17 99.8359 5.9995 2 240 99.8359 5.9995 INE657N14ME2 EDELWEISS COMMOD 84D 23-Oct-17 99.8359 5.9995 1 10 99.8359 5.9995 INE205A14JT1 VEDANTA 91D 7-Nov-17 99.5737 6.2506 1 100 99.5737 6.2506 INE205A14JV7 VEDANTA 91D 10-Nov-17 99.5228 6.2505 1 100 99.5228 6.2505 INE414G14FZ1 MUTHOOT FIN 90D 16-Nov-17 99.3786 6.7126 1 8 99.3786 6.7126 INE289B14CF7 GIC HOUSING FIN 64D 17-Nov-17 99.4377 6.4500 1 5 99.4377 6.4500 INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.3948 6.3498 1 25 99.3948 6.3498 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE870D14BE5 NATIONAL FERTILIZERS 61D21-Nov-17 99.3630 6.4999 1 25 99.3630 6.4999 INE115A14649 LIC HOUSING FIN 90D 27-Nov-17 99.2746 6.3501 1 5 99.2746 6.3501 INE001A14QE1 HDFC 364D 28-Nov-17 99.2575 6.3498 1 5 99.2575 6.3498 INE306N14JJ1 TATA CAP FIN SERV 365D 8-Dec-17 98.9902 6.6489 1 100 98.9902 6.6489 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.0778 6.4101 1 25 99.0778 6.4101 INE121H14HR3 IL AND FS FIN SERV 90D 14-Dec-17 98.8287 6.9773 1 100 98.8287 6.9773 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com