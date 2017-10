TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 16

Oct 16 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14VL5 INDIA INFOLINE FIN 7D 17-Oct-17 99.9781 7.9953 1 500 99.9781 7.9953 INE069I14559 INDIABULLS REAL ESTATE6017-Oct-17 99.9732 9.7846 1 200 99.9732 9.7846 INE053T14881 ONGC MANGALORE 88D 17-Oct-17 99.9832 6.1330 1 175 99.9832 6.1330 INE331A14FD7 THE RAMCO CEMENTS 56D 17-Oct-17 99.9829 6.2426 2 125 99.9829 6.2426 INE208A14AX6 ASHOK LEYLAND 90D 17-Oct-17 99.9830 6.2061 3 125 99.9830 6.2061 INE114A14ET6 SAIL 89D 17-Oct-17 99.9833 6.0965 1 30 99.9833 6.0965 INE114A14ES8 SAIL 91D 18-Oct-17 99.9666 6.0975 2 200 99.9666 6.0975 INE721A14AH1 SHRIRAM TRANSPORT 111D 18-Oct-17 99.9649 6.4080 2 150 99.9649 6.4080 INE866I14UW4 INDIA INFOLINE FIN 89D 18-Oct-17 99.9562 7.9970 1 100 99.9562 7.9970 INE523H14E44 JM FIN PRODUCTS 7D 18-Oct-17 99.9562 7.9970 1 50 99.9562 7.9970 INE550X14102 SHAREKHAN FIN SERV 7D 18-Oct-17 99.9549 8.2345 1 30 99.9549 8.2345 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 99.8812 6.2019 1 235 99.8812 6.2019 INE178A14CA5 CPCL 56D 26-Oct-17 99.8304 6.2009 1 75 99.8304 6.2009 INE860H14ZI7 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Oct-17 99.8075 6.3998 2 625 99.8075 6.3998 INE657N14MB8 EDELWEISS COMMOD 91D 27-Oct-17 99.8015 6.5997 1 25 99.8015 6.5997 INE774D14MP2 MAH AND MAH FIN 147D 30-Oct-17 99.7570 6.3508 2 200 99.7570 6.3508 INE657N14MF9 EDELWEISS COMMOD 89D 30-Oct-17 99.7619 6.7011 1 5 99.7619 6.7011 INE860H14ZJ5 ADITYA BIRLA FIN 91D 31-Oct-17 99.7349 6.4679 1 50 99.7349 6.4679 INE539K14664 HDFC CREDILA FIN SERV90D 1-Nov-17 99.7161 6.4949 1 100 99.7161 6.4949 INE601U14117 TATA MOTORS FIN 90D 2-Nov-17 99.6945 6.5794 1 25 99.6945 6.5794 INE205A14JS3 VEDANTA 91D 3-Nov-17 99.7028 6.4001 1 5 99.7028 6.4001 INE085A14CS4 CHAMBAL FERTILISERS 90D 7-Nov-17 99.6247 6.2500 1 25 99.6247 6.2500 INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.5513 6.5805 1 25 99.5513 6.5805 INE306N14LS8 TATA CAP FIN SERV 91D 10-Nov-17 99.5513 6.5805 1 25 99.5513 6.5805 INE027E14DY4 L AND T FIN 102D 13-Nov-17 99.4978 6.5796 2 85 99.4978 6.5796 INE205A14JW5 VEDANTA 91D 13-Nov-17 99.5361 6.3005 1 5 99.5361 6.3005 INE824H14328 JULIUS BAER CAP 180D 14-Nov-17 99.4687 6.7228 1 75 99.4687 6.7228 INE121A14OJ1 CHOLAMANDALAM 90D 16-Nov-17 99.4443 6.5795 1 50 99.4443 6.5795 INE870D14BE5 NATIONAL FERTILIZERS 61D21-Nov-17 99.3630 6.4999 2 50 99.3630 6.4999 INE053T14956 ONGC MANGALORE 90D 21-Nov-17 99.4185 6.0997 1 5 99.4185 6.0997 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 99.3196 6.5802 1 25 99.3196 6.5802 INE759E14DS4 L AND T FIN 364D 27-Nov-17 99.2485 6.5803 1 25 99.2485 6.5803 INE036A14GG3 RELIANCE INFRAST 55D 27-Nov-17 98.7795 10.9997 1 5 98.7795 10.9997 INE027E14CH1 L AND T FIN 364D 28-Nov-17 99.2308 6.5799 1 50 99.2308 6.5799 INE756I14BF2 HDB FIN SERV 90D 5-Dec-17 99.1067 6.5799 1 200 99.1067 6.5799 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.0778 6.4101 2 50 99.0778 6.4101 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 99.0213 6.2199 1 350 99.0213 6.2199 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 99.0380 6.2200 1 225 99.0380 6.2200 INE121A14NG9 CHOLAMANDALAM 365D 14-Dec-17 98.9507 6.5603 3 200 98.9507 6.5603 INE205A14KL6 VEDANTA 88D 15-Dec-17 98.9761 6.3998 1 5 98.9761 6.3998 INE774D14NF1 MAH AND MAH FIN 75D 20-Dec-17 98.8470 6.5501 1 100 98.8470 6.5501 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 98.7069 6.5502 1 50 98.7069 6.5502 INE641O14AH2 PIRAMAL FIN 148D 19-Jan-18 98.1142 7.3847 1 100 98.1142 7.3847 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 97.9234 6.8498 3 200 97.9234 6.8498 INE871D14IA6 INFRAST LEASING AND 365D 9-Feb-18 97.7539 7.2299 1 125 97.7539 7.2299 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 97.6700 6.4499 1 100 97.6700 6.4499 INE018A14FF5 LARSEN AND TOUBRO 166D 28-Mar-18 97.2446 6.3449 1 50 97.2446 6.3449 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com