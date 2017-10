TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 17

Oct 17 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14UW4 INDIA INFOLINE FIN 89D 18-Oct-17 99.9815 6.7537 6 800 99.9815 6.7537 INE487L14631 IIFL FACILITIES SERV 7D 18-Oct-17 99.9781 7.9953 1 470 99.9781 7.9953 INE445L14605 NABHA POWER 65D 18-Oct-17 99.9833 6.0965 2 395 99.9833 6.0965 INE248U14BK5 IIFL WEALTH FIN 9D 18-Oct-17 99.9815 6.7537 4 300 99.9815 6.7537 INE525R14106 JM FIN PROPERTIES 7D 18-Oct-17 99.9829 6.2426 1 200 99.9829 6.2426 INE114A14ES8 SAIL 91D 18-Oct-17 99.9833 6.0965 1 200 99.9833 6.0965 INE027E14EI5 L AND T FIN 7D 18-Oct-17 99.9829 6.2426 2 150 99.9829 6.2426 INE721A14AH1 SHRIRAM TRANSPORT 111D 18-Oct-17 99.9829 6.2426 1 150 99.9829 6.2426 INE916D14C86 KOTAK MAH PRIME 181D 18-Oct-17 99.9829 6.2426 1 95 99.9829 6.2426 INE202B14KC0 DHFL 91D 23-Oct-17 99.8974 6.2479 2 190 99.8974 6.2479 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 99.8982 6.1991 1 100 99.8982 6.1991 INE002A14607 RELIANCE INDUSTRIES 66D 23-Oct-17 99.8990 6.1504 1 55 99.8990 6.1504 INE735N14084 BMW INDIA FIN SERV 364D 26-Oct-17 99.8412 6.4505 1 150 99.8412 6.4505 INE866I14VA8 INDIA INFOLINE FIN 90D 26-Oct-17 99.8388 6.5481 1 100 99.8388 6.5481 INE001A14RD1 HDFC 86D 27-Oct-17 99.8291 6.2485 2 300 99.8291 6.2485 INE601U14083 TATA MOTORS FIN 91D 27-Oct-17 99.8250 6.3987 1 100 99.8250 6.3987 INE522D14GR3 MANAPPURAM FIN 59D 27-Oct-17 99.8199 6.5855 1 25 99.8199 6.5855 INE916D14D44 KOTAK MAH PRIME 180D 30-Oct-17 99.7726 6.3992 1 100 99.7726 6.3992 INE975F14MT2 KOTAK MAH INVEST 91D 30-Oct-17 99.7726 6.3992 1 80 99.7726 6.3992 INE660A14RG7 SUNDARAM FIN 74D 31-Oct-17 99.7559 6.3796 1 325 99.7559 6.3796 INE244L14AA6 INDIABULLS COMMER 32D 31-Oct-17 99.7399 6.7989 1 125 99.7399 6.7989 INE909H14LN2 TMF HOLDINGS 90D 31-Oct-17 99.7513 6.5001 1 100 99.7513 6.5001 INE916D14D51 KOTAK MAH PRIME 181D 31-Oct-17 99.7551 6.4006 1 100 99.7551 6.4006 INE975F14MS4 KOTAK MAH INVEST 96D 1-Nov-17 99.7377 6.3994 1 195 99.7377 6.3994 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.7137 6.5500 2 320 99.7137 6.5500 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.7315 6.5511 1 25 99.7315 6.5511 INE205A14JS3 VEDANTA 91D 3-Nov-17 99.7333 6.1004 1 5 99.7333 6.1004 INE976I14LJ7 TATA CAP 90D 7-Nov-17 99.6274 6.5004 1 165 99.6274 6.5004 INE102D14286 GODREJ CONSUMER 90D 7-Nov-17 99.6417 6.2500 1 50 99.6417 6.2500 INE296A14MW8 BAJAJ FIN 60D 10-Nov-17 99.5757 6.4804 2 100 99.5757 6.4804 INE414G14FZ1 MUTHOOT FIN 90D 16-Nov-17 99.4517 6.7078 1 1 99.4517 6.7078 INE866I14VD2 INDIA INFOLINE FIN 87D 24-Nov-17 99.3404 6.5501 1 5 99.3404 6.5501 INE036A14GG3 RELIANCE INFRAST 55D 27-Nov-17 98.7959 10.8501 1 5 98.7959 10.8501 INE115A14649 LIC HOUSING FIN 90D 27-Nov-17 99.3251 6.2003 1 5 99.3251 6.2003 INE866I14VE0 INDIA INFOLINE FIN 88D 4-Dec-17 99.1636 6.5502 1 5 99.1636 6.5502 INE081A14684 TATA STEEL 90D 6-Dec-17 99.1877 6.1004 1 5 99.1877 6.1004 INE915D14BC2 CITICORP FIN (INDIA) 76D11-Dec-17 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 99.0522 6.3502 2 30 99.0448 6.4002 INE134E14907 PFC 90D 14-Dec-17 99.0717 6.0001 1 5 99.0717 6.0001 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.0540 6.0101 1 250 99.0540 6.0101 INE572O14022 ECAP EQUITIES 360D 18-Dec-17 98.7609 7.5073 1 227 98.7609 7.5073 INE514E14MP0 EXIM 91D 21-Dec-17 98.9393 6.0201 1 20 98.9393 6.0201 INE601U14208 TATA MOTORS FIN 88D 22-Dec-17 98.8178 6.6161 1 100 98.8178 6.6161 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 98.7302 6.5200 1 50 98.7302 6.5200 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 98.7069 6.5502 1 100 98.7069 6.5502 INE514E14ML9 EXIM 184D 19-Jan-18 98.4134 6.2601 1 25 98.4134 6.2601 INE148I14QJ2 INDIABULLS HOUSING 365D 22-Feb-18 97.6876 6.7500 1 25 97.6876 6.7500 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 97.7394 6.3000 1 75 97.7394 6.3000 INE742F14DO6 ADANI PORTS AND SPL294D 12-Mar-18 97.3672 6.7600 1 35 97.3672 6.7600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com